Bergara a favor de reducir el costo de las multas por exceso de velocidad si eso "incentiva" el pago en fecha

Foto: Armando Sartoriti / FocoUy

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, analizó la iniciativa presentada por diputados de la coalición de gobierno para reducir el costo de las multas de tránsito, especialmente las vinculadas al exceso de velocidad. En una entrevista con 8AM (Canal 4), el jefe comunal señaló que existe "margen para bajar el valor de las multas siempre que se cobren".

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La morosidad en el pago de multas Bergara explicó que el nivel de incumplimiento en Montevideo ha aumentado significativamente desde que se separó el cobro de las multas del pago de la patente de rodados, pasando de un 40% a un 75% de morosidad. “Esto genera los peores incentivos”, afirmó el jerarca, ya que muchos ciudadanos optan por no pagar y esperar los cuatro años necesarios para que la infracción prescriba.

“Las multas no son un impuesto, las multas son una sanción derivada de una infracción. Si se infringe la norma, hay una multa y la multa tiene que pagarse, si no no tiene sentido todo el mecanismo”, definió el intendente.

Propuesta de rebaja en las multas En relación al proyecto de ley presentado por diputados opositores para rebajar el valor de las multas de tránsito hasta un 50%, Bergara mostró su disposición a considerar cambios, pero bajo un esquema de incentivos al cumplimiento. El intendente sugirió que la reducción del valor de la multa se aplique en función de la rapidez con la que se efectivice el pago, tomando como referencia modelos de otros países donde el monto aumenta conforme pasa el tiempo.

“Prefiero que una rebaja en el valor de las multas se transforme en un mecanismo para el incentivo a cumplir el pago”, sostuvo Bergara. Finalmente, el intendente descartó que exista un fin recaudatorio detrás de las sanciones y remarcó que el objetivo principal es el cumplimiento de las normas de tránsito para reducir la siniestralidad. En este sentido, detalló que lo recaudado por multas representa aproximadamente el 2% de los ingresos de la Intendencia de Montevideo, asegurando que la administración departamental "no vive de las multas".