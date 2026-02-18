Dólar
Bergara aseguró que "la IM no vive de las multas": cuánto recauda la intendencia por infracciones y qué relevancia tiene en su presupuesto

En 2024 la IM recaudó $1.331 millones por concepto de multas por infracciones de tránsito y por circular sin la patente paga

18 de febrero 2026 - 5:00hs
Inspectores de tránsito
Foto: Gaston Britos / FocoUy

En el caso de Montevideo, el intendente Mario Bergara pidió -en entrevista la semana pasada en VTV- “suavizar la lógica de ‘pobre la gente que es multada‘“ y remarcó que la comuna no tiene un afán “recaudatorio”, sino que toman a las multas como “herramientas para imponer más la observancia de las normas y reducir la siniestralidad”.

“No estamos hablando que la intendencia viva gracias a las multas, ni mucho menos”, enfatizó, y añadió que el ingreso por multas representa “el dos, dos y medio (por ciento) del presupuesto”.

La directora de Recursos Financieros se manifestó en términos similares días después en rueda de prensa: “Hemos repetido muchas veces que la IM no vive de las multas de tránsito. Tiene una incidencia, pero no tenemos un afán recaudatorio”. Al ser consultada sobre el porcentaje que representaba el ingreso por pago de multas, respondió: “No soy buena recordando números, pero no es un porcentaje tan representativo”.

Ahora, ¿cuál es la incidencia de las multas en el presupuesto de la IM?

Los últimos datos disponibles corresponden al 2024 -los de 2025 se conocerán con la Rendición de Cuentas de mediados de año- y las cifras arrojan un porcentaje mayor al mencionado por Bergara.

Según los datos públicos, la IM recaudó un total de $32.391 millones en 2024 por todo concepto. De este dinero, $1.331 millones fueron por concepto de multas por infracciones de tránsito y por circular sin la patente paga. Esto representa el 4,11% de lo recaudado en el año.

En años anteriores la cifras son levemente superiores: en 2023, la IM recaudó $ 31.373 millones, de los cuales $1.548 millones fueron por las multas mencionadas. Esto representa un 4,93% de lo recaudado.

En 2022, recaudó $28.846 millones, de los cuales $1.361 millones fueron de multas de tránsito y por circular sin patente. Esto es un 4,72% del total.

El edil nacionalista Juan Ignacio Abdala consideró que “decir que no viven de las multas no es una mentira deliberada, pero tampoco es del todo cierto, no es un dato verdadero”.

“Si le preguntas a Laura Tabárez si está en condiciones de achicar el presupuesto $1.500 millones te va a decir que no. Si ellos dejan de cobrar las multas tienen que ajustar, realizar un ajuste fiscal por ingresos o por egresos”, declaró a El Observador.

En este sentido, ejemplificó con el buque insignia del gobierno departamental a nivel de gestión: la limpieza. En el presupuesto que está siendo debatido en la Junta Departamental se dispuso como principal novedad un incremento cercano de $1.000 millones anual para el Departamento de Desarrollo Ambiental.

“El intendente se llenó la boca con los $1.000 millones más que le dio a limpieza. Si deja de recaudar, si este año no proyectarán recaudar ni una sola multa, ¿de dónde sacaría esa plata?”, se preguntó Abdala.

