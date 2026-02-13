Dólar
/ Nacional / FISCALIZACIÓN

Coalición impulsa rebaja de multas de tránsito: "Hoy los precios son absolutamente abusivos", argumentó el diputado Sebastián Andújar

El diputado del Partido Nacional Sebastián Andújar explicó que la iniciativa ya está pronta para ser presentada y que apunta a rebajar de forma sustancial tres de los cuatro tramos de sanciones vigentes

13 de febrero 2026 - 10:22hs
Radares Montevideo velocidad
Foto: Diego Lafalche/ FocoUy

Legisladores de la Coalición Republicana trabajan en un proyecto de ley para modificar la normativa que regula el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE), con el objetivo de reducir el monto de las multas por exceso de velocidad detectadas por radares.

El diputado del Partido Nacional Sebastián Andújar explicó este viernes a Doble Click (Del Sol FM) que la iniciativa ya está pronta para ser presentada y que apunta a rebajar de forma sustancial tres de los cuatro tramos de sanciones vigentes.

Rebaja en multas por radares

Andújar señaló que es necesario “separar las multas de la patente de rodado” y aclaró que no se trata de una postura en contra de la fiscalización. “Nosotros no estamos haciendo nada de esto porque estemos en contra de la fiscalización o del control de infracciones. Tiene que haber control sobre un parque automotor que crece día a día”, afirmó.

El legislador sostuvo que el problema está en los montos actuales. “Hoy los precios son absolutamente abusivos, pero absolutamente abusivos”, dijo, y agregó que en algunos casos la acumulación de multas “puede exceder el valor del vehículo” y generar “distorsiones en la economía familiar”.

El proyecto propone mantener sin cambios el tramo más alto —para conductores que superen ampliamente los límites de velocidad—, pero aplicar rebajas en los otros tres códigos. “Hay un código que nosotros no pretendemos tocarlo. Cuando una persona va a más de 150 kilómetros por hora es una conducta absolutamente imprudente”, indicó.

En los restantes tramos, las reducciones serían significativas. “El primer código es de cinco UR hoy; nosotros vamos a plasmar que sea de dos punto cinco. Son rebajas sustanciales”, explicó.

Alcance nacional y autonomía departamental

La propuesta modificaría la ley nacional en materia de tránsito y seguridad vial, por lo que impactaría directamente en las sanciones aplicadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ministerio del Interior. En cuanto a las intendencias, Andújar señaló que lo lógico es que el Congreso de Intendentes se adecúe a la norma nacional, aunque recordó que las comunas mantienen su autonomía.

Las intendencias hoy pueden desacoplarse de lo que resuelva el Congreso de Intendentes. Mañana una junta departamental puede cambiar los montos de las multas dentro de su departamento”, sostuvo.

Críticas al esquema actual y al componente recaudatorio

El diputado cuestionó que las intendencias presupuesten ingresos en base a las multas. “Toman en cuenta que ese dinero lo van a recibir, lo presupuestan y planifican su gestión en base a eso. Desde el punto de vista técnico es un grave error”, afirmó.

También señaló que el aumento en la cantidad de sanciones responde en gran parte a la incorporación de radares. “La máquina no descansa y trabaja 24 por 24”, dijo, y agregó que hoy “la velocidad de multas en todas las intendencias creció muchísimo”.

Sobre la postura de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Andújar consideró que existe “un afán recaudatorio” y sostuvo que el objetivo debería ser educativo. “El objetivo no es que la gente tenga que pagar multas, sino que se eduque en materia de seguridad vial. Para eso hay que ser persuasivo, no fiscalizador”, afirmó.

“Tiene que estar dentro de las posibilidades de pago”

El legislador sostuvo que el sistema actual genera altos niveles de morosidad. “De nada sirve poner una multa que esté fuera de tus posibilidades y que nunca la pagues, como está sucediendo ahora”, expresó.

En ese sentido, aseguró que una rebaja podría incluso mejorar el cumplimiento. “Si logramos reinsertar gente al círculo de pago de infracciones, los números no variarían mucho para las intendencias; sí variarían para el alivio de la gente”, señaló.

Andújar indicó que buscará diálogo con el oficialismo y con intendentes de todos los partidos. “Tiene que primar el sentido común. Creo que esto es por consenso”, concluyó.

