/ Nacional / RESPUESTA

"No hay responsabilidad jurídica en advertirle a los ciudadanos": Da Silva respondió a Metediera tras polémica por multas

El presidente de la Unasev, Marcelo Metediera, anunció este miércoles que está "analizando" en "qué tipo de responsabilidad jurídica" pudo haber incurrido el senador cuando "incita a los ciudadanos al incumplimiento de leyes vigentes"

22 de enero 2026 - 9:04hs
Sebastián Da Silva﻿ y&nbsp;Marcelo Metediera

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, cruzó al presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, luego de que este último mencionara que desde el organismo están analizando en qué tipo de "responsabilidad jurídica" pudo haber incurrido el legislador luego de "incitar a los ciudadanos al incumplimiento de leyes vigentes".

"El Estado preocupado por un senador que llama a la más linda de las libertades. No se preocupa por el que reparte pollos, por el que maneja una camioneta de escolares, por el jubilado incauto que tiene que dejar la mitad de la jubilación por pasarse 7 kilómetros", comenzó el político blanco en X.

Tras esto, señaló que "no hay responsabilidad jurídica" en "advertirle" a los ciudadanos que tienen una ley que "los protege del Estado angurriento y sediento del esfuerzo ciudadano".

"Esto es entre los burócratas, entre los poderosos y la gente común y corriente. La que deja de pagar cuentas por culpa de radares que solo recaudan", continuó.

"El señor Metediera tiene que analizar por qué fallecieron más personas con accidentes de tránsito en su primer año de gestión, no un reclamo republicano", añadió.

Finalmente, el senador le agradeció al presidente de la Unasev por darle "difusión", ya que a su entender la "expansión de la noticia" únicamente dejará "expuesta la voracidad fiscal de un estado 'gordazo' en recaudar y esquelético en dar soluciones".

La polémica entre Da Silva y Metediera surgió tras que días atrás en sus redes sociales el legislador escribiera que Sucive hoy es "más determinante en el bolsillo" que la Dirección General Impositiva (DGI).

"Debes de saber que por ahora esta es la última vez que no podés separar un pago de patente con las multas. Por tanto no pagues las multas porque para limpiar su culpa en marzo te van a rebajar las multas al 50%. Parece joda que un senador esté dando estos consejos pero es la única forma de pararse firme al avasallamiento estatal", señaló el político blanco.

A raíz del llamado de Da Silva, Metediera anunció este miércoles que el departamento jurídico de Unasev está "analizando" en "qué tipo de responsabilidad jurídica" pudo haber incurrido el senador cuando "incita a los ciudadanos al incumplimiento de leyes vigentes".

Dicho cruce además se da en el marco de la decisión del Congreso de Intendentes de revertir lo que se había aprobado en el gobierno de Luis Lacalle Pou y volver a inhabilitar el pago de la patente si no se abona junto con las multas de tránsito que registre el vehículo.

Esto empezará a regir en marzo, y en caso de que la persona ya haya pagado la patente entera de 2026 se hará un descuento de 50% en el valor total de la multa de tránsito.

El desacople del pago de la patente del pago de multas de tránsito había sido promovido por el propio Da Silva y Rodrigo Blás.

