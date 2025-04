Marcelo Metediera: "Quiero que se aplique el trabajo comunitario para las faltas" en el tránsito

Mis objetivos siempre han sido que si nos dan una tarea de responsabilidad, cumplirla, y en el mejor de los casos llegar al final del periodo —porque a veces puede pasar que no— y eso me ha permitido trabajar tranquilo. Tengo dos experiencias laborales. Arranqué en una etapa fuerte de transporte, con un montón de cambios en Canelones, con dificultades en algunas empresas, con lo metropolitano a media máquina, pero después la inserción en el Congreso de Intendentes y el trabajo que se hizo desde las direcciones de tránsito obligó al que el Congreso de Intendentes dejara de ser algo netamente tributario, a empezar a incorporar un montón de cosas más. Entonces ahí nos pone de lleno mucho trabajo que tiene que ver con los temas de tránsito. Así que si me decís dónde podía aportar, creo que eran las dos temáticas, transporte y tránsito, y también me consta la intención del presidente Orsi de que estar acá nos permite seguir teniendo nexo con el Congreso de Intendentes, entre Presidencia y el Congreso. Entonces eso creo que también fue lo que inclinó más la balanza de la decisión.

En algún momento se manejó públicamente tu nombre para el Ministerio de Transporte. ¿Qué pasó en el medio?

En realidad teníamos, como te decía, dos o tres temas puntuales, lugares puntuales en función de esto, uno tenía que ver con el transporte y otro tenía que ver con los temas del tránsito, presidencia y del Congreso, y ahí se abrían dos posibilidades, una era la Unasev y otra era otra tarea de articulación más política. En algún momento surgió con mucha fuerza lo de la Subsecretaría de Transporte, pero no fue un tema que hubiera estado planteado en su momento en las negociaciones. Sí me conta que hubo el planteo de mi sector sobre la Dirección Nacional de Transporte a los efectos de ayudar y acompañar el proceso de lo que va a ser el cambio a nivel metropolitano. Y se terminó decantando por la Unasev.

En el gobierno anterior se le bajó bastante el perfil a la Unasev, ¿qué impronta le vas a dar a tu gestión?

Creo que esa es una: volver a reposicionar a la Unasev en la opinión pública, poniendo temas arriba de la mesa, teniendo la iniciativa de dar algunos debates. Ese es el primer objetivo, de hecho hemos intentado en este mes marcar algunas cosas, lamentablemente, por los datos de la siniestralidad, por los problemas de seguridad pública y las motos junto con el Ministerio del Interior. Después, el plan que vamos a armar, poner en orden en tiempo cada una de las ejecuciones, que todo el mundo lo conozca y tratar de traccionar todo el país junto hacia eso, uno de esos temas no resuelve por sí solo, pero la acumulación debería ser un cambio importante. El tema educativo, la educación formal y no formal, el tema de la fiscalización, ni qué hablar, reglamentar la ley de tránsito, que se aprobó en setiembre de 2019 y no se ha reglamentado. El Permiso Único Nacional de Conducir, como tal, para mí es un cambio cultural muy importante, la Fiscalía de Seguridad Vial, que aborde los temas vinculados a que no se juzga. Para nosotros es importante que haya juzgados que traten los temas específicos de tránsito. El tema de volver a convocar la Junta Nacional de Seguridad Vial, que no sé convoca desde noviembre del 2021. Tenemos previsto salir a hacer recorridas, que no vamos a esperar el cambio de gobierno departamental, ya vamos a salir ahora después de Turismo recorriendo las intendencias, las jefaturas y las direcciones nacionales de salud de cada uno de los lugares. Los datos abiertos, vos vas a entrar a la web de la Unasev y no encontrás la información, no es de fácil acceso y a veces hasta tienen que hacer pedidos de acceso a la información pública, no parece razonable.

El sistema de datos de Unasev era muy completo…

Sí, pero no público. De hecho, está sin actualizar desde marzo de 2023. No es fácil, no es amigable y es limitado lo que podés hacer.

Desde hace años que la siniestralidad viene en números complicados y sin embargo no mejoran, más allá de las políticas que se han implementado, ¿ a qué le atribuís esa no mejora?

Yo no quiero compararme con el gobierno del Partido Nacional por dos fallecidos más o tres fallecidos menos, creo que no aporta al debate nacional que le tienen que dar. Ahora, la tendencia sí está muy marcada y en eso de no comparar números, si vos mirás las cantidades de fallecidos en 2019 son exactamente los mismos que en 2024. Ahí podemos hablar de un estancamiento, que no está bueno porque los objetivos del plan para la seguridad vial eran bajar a la mitad la cantidad de los fallecidos y de los lesionados, desde 2021 a 2031. Sin embargo, no hemos movido nada, entonces hay un estancamiento. No sube, está bien, pero no baja, y tiene que bajar. Sin embargo, cuando mirás la siniestralidad y los lesionados, hay una clara tendencia en descenso, pero clarísima, y una tendencia en aumento dejando afuera la pandemia.

¿A qué atribuís esa tenencia?

Desde mi opinión, a priori, entiendo que esto de retirarse, de la ausencia (de la Unasev) hace que se baje la guardia. Hace cinco años la Unasev se retiró y la tendencia es de (lesionados) es de aumento sostenido.

¿Encontrás una relación causa-efecto?

Sí, por lo menos una de las consecuencias seguro. Porque, ¿por qué tendría que haber cambiado sino esa tendencia?

Puede haber otras variables: aumento del parque automotor, aumento de extranjeros, de visitantes, más turismo en Uruguay…

Pero venía aumentando año a año también desde 2015. Si miro, ¿qué es lo distinto? Para mí es eso. El aumento de la tendencia sostenido tiene que ver con el retiro de la Unasev, el retiro de la fiscalización, que también depende de la Unasev. No solo la Unasev baja la guardia: baja la guardia el vecino, baja la guardia la institución, bajamos todos la guardia. Y eso da un afloje que me parece que complica.

¿Estuvo el afloje también en los controles?

Yo creo que en la medida que no tenés quién te esté pinchando permanentemente, queda librado a la voluntad de cada institución, en este caso de intendencias, cada una, que todas actúan de distintas maneras. Fuimos al Congreso de Intendentes a pedir que se fiscalice alguna cosa más y la verdad es que tuvimos solo la devolución de de Canelones y de alguna dirección de tránsito, pero tres o cuatro en 19. Entonces tampoco se demuestra la voluntad y el compromiso en términos generales. ¿Me explico? Es un tema que les cabe a todos.

¿Qué logros concretos pretendés alcanzar de acá al final de tu gestión?

Que se terminen de consolidar un montón de políticas públicas que tienen que ver con un proceso acumulado de mucho tiempo de todas las intendencias del país. El Permiso Único Nacional de Conducir por puntos, que falta reglamentar e instrumentar. Está la ley, nació, ahora tiene que desarrollarse. Entonces la reglamentación te permite dar el salto de desarrollo, de empezar a ponerle cosas concretas y que se empiece a materializar.

¿Por qué te parece tan importante la materialización de la libreta por puntos?

Porque cambia en términos culturales la forma de conducir. Porque hoy si hacés las cosas bien, nadie te reconoce nada. Vas a tener ocho puntos de arranque. En la medida que vos cumplas, vas a casi duplicar la cantidad de puntos. Podés llegar hasta 15. Pero también podés perder y se te puede suspender la licencia de conducir. Hoy la única multa que te suspende la licencia de conducir es alcoholemia o droga. Después el resto no. Si hay una acumulación de puntos que te van a suspender la licencia, vas a salir a conducir con otra cabeza. No importa si tenés plata o no, sino que la sanción sea para todos por igual. Acá vamos a tener un candidato a intendente con 44 multas de exceso de velocidad (refiere al candidato en Maldonado, Rodrigo Blás), seguramente eso no sea un problema económico, será un problema de conciencia. Eso es lo que no se va a poder hacer. Es un cambio importante. La Fiscalía de Seguridad Vial es un objetivo, que la Unasev tenga una presencia pública y que se hable de los temas, pero fundamentalmente es torcer esas tendencias en ascenso, poder cambiarlas y que se vuelva a restablecer ese camino de construcción colectiva de los temas de tránsito. Después hay otras cuestiones que son herramientas. Vamos a hablar con las aseguradoras, ya estamos reuniéndonos con los importadores de vehículos, hay una necesidad de ver qué pasa con los vehículos que se sacan de la vía pública en términos judiciales, en términos de destrucción.

1695227685745.webp Marcelo Metediera tomará la posta tras la renuncia de Yamandú Orsi.

¿Qué va a ser lo primero que se va a concretar?

Lo primero es reglamentar la ley y mi intención es que sea antes de que cambien los gobiernos departamentales y a los efectos de que no se vuelva a abrir un debate con las nuevas intendencias. Después empieza el proceso de bajar a tierra bien los contenidos de los cursos para ganar los puntos, el sistema informático, que ya estamos hablando con Agesic. Y ahí tengo alguna idea de un plan de cómo hacer un proceso para que la gente incorpore el tema de la licencia por punto, porque si le vamos con la masa de una, seguramente ese cambio cultural sea muy brusco y por ahí pueda generar un rechazo. Entonces quizás analizar una forma cuidada de cómo incorporarlo, teníamos como objetivo quizás etapabilizarlo en un tiempo corto.

Se pusieron un montón de radares en la salida hacia el este. A nivel nacional, en la Interbalnearia. Pero después la información te demuestra que no bajó la siniestralidad a raíz de esos controles…

Una de las cosas que pedí, que quería saber era cuáles fueron los puntos rojos que la Unasev le había sugerido al Ministerio de Transporte para la instalación de radares, sabiendo que la instalación de radares no necesariamente es exclusivamente un tema de seguridad vial, también a veces de seguridad pública. En el caso de Canelones, los radares que pusimos en la zona de la rambla tenía que ver también con una triangulación por el tema de picadas y el trabajo con el Ministerio del Interior, por ejemplo los radares de la ruta 11 y la 7. Quizás no tengan demasiado que ver con la siniestralidad pero si alguien se va a cometer un ilícito tenés a radar y tenés otras formas de tener otra vista. Ahora, independientemente de eso, todavía no hemos tenido la reunión con la Ministra de Transporte para conversar de las cosas que tenemos arriba de la mesa, y bueno, en función de eso analizaremos, ha llegado el momento. Hay 177 puntos de control licitados y se han ejecutado creo que 122, por lo tanto, hay margen de cambiar, de poner, de sacar.

SI bien los controles tienen otras funciones además de la siniestralidad vial, en realidad la seguridad vial es uno de los principales motivos por los cuales se instalan. A la luz de que en algunos casos en los que no dan resultados en seguridad vial, ¿tenés previsto revisar las ubicaciones?

Pedí esos datos para intercambiar y analizarlos. No lo hemos hecho todavía, no nos han dado los tiempos desde que entramos, con el armado del equipo, con la presentación de los datos de siniestralidad, que nos habían presentado en febrero. Pero sí, tengo la información, no la hemos procesado todavía.

¿Creés que aumentar la recaudación por infracciones va a bajar también la siniestralidad?

La recaudación es una consecuencia de una infracción de tránsito, de no cumplir la norma. Está en la gente cumplir con la norma de tránsito para que eso realmente cambie. La recaudación no necesariamente es una necesidad de la seguridad vial, es una consecuencia de, por lo tanto si está, está, y si no está, para mí no pasa nada.

Pero las intendencias cuentan con ese presupuesto, les conviene que la gente cometa infracciones.

En términos económicos sí, ahora es un indicador o un ingreso variable. Vos cuando ponés un radar, en general hay un tiempo de adaptación, siempre arranca con un pico altísimo cuando estás midiendo datos sin ejecutar multas de infracciones, cuando empiezan a funcionar, ese pico empieza a bajar y después se estabiliza en una meseta en general y después sigue bajando un poquito. Por lo tanto cambia en términos culturales esa conducción y te cuidás distinto. Es un número que te permite dar un cierre en términos presupuestales.

-ine2310-1-jpg..webp Uno de los nuevos radares instalado en la ruta Interbalnearia Inés Guimaraens

Si hay cámaras por todo el país, como se han instalado en los últimos años, y eso no baja la siniestralidad, ¿cuál es el fin, entonces?

Te pongo dos ejemplos. Uno es Canelones, que fue que me tocó hacer a mí. Los radares los pusimos en el lugar donde la velocidad cambiaba, teníamos pocos recursos humanos. El criterio tenía que ver con un tema de seguridad y con un tema de los cambios de velocidades, donde iban los inspectores manualmente, un equipo de cuatro, que los podía destinar a otra cosa. Hubo otros departamentos, como Río Negro, con un problemón, con los fotomultas que les dicen allá, donde en Young había nueve radares. Parecía como mucho. En total en el departamento, eran 22. Me tocó ir por el Congreso de Intendentes a acompañar en ese momento al intendente Lafluf. Ahí se multaba por radar, por luz roja y por pararte en la línea de detención blanca. ¿Es un control válido? Es un control válido. ¿Parece medio mucho, excesivo? Y sí, entonces ahí depende del uso que le des. También digo, yo los radares que veo en la ruta, que son muchos, están muy bien señalizados. No hay excusa.

¿Creés que hay que agregar más radares de los que ya hay?

No, hay que analizar, lo que pasa es que no conozco la realidad nacional todavía.

Vos hablabas de que en Uruguay se tiene que generar un cambio cultural con respecto al tránsito y a la seguridad vial, ¿a qué te referís en concreto?

En la medida que vos incorporás que tenés un problema que lamentablemente lo tenés que controlar por la vía de las fuerzas o por fiscalización o por radares o por libreta por puntos, es porque no se da de manera un poco más natural. Eso de la libertad responsable yo no creo mucho porque si no, no tendríamos ni radares, ni fiscalización. Lo que nos queda a nosotros es cambiar conceptualmente, para que entendamos de que hoy sí o sí fallece una persona en el país, y mañana otra, y pasado otra si no cambiamos estos números, hoy va a haber 75 lesionados, cuatro personas van a quedar con lesiones permanentes, es una realidad.

Si lo entendemos en el contexto de la región, hay una cuestión en el manejo agresivo que excede lo local, ¿no?

Uruguay tiene, me parece, una realidad geográfica de infraestructura y de cultura que creo que no necesariamente refleja el resto de, por lo menos, América Latina. La cantidad de tránsito que hay en San Pablo es incalculable. Lo que sí creo que en Uruguay no podemos estar como estamos. La capacidad ociosa que hay en esa infraestructura, más allá de que en algún momento se tranque la Rambla, se tranque Rivera o cualquier otro lugar, o los accesos por la ruta, son momentos puntuales. Aquello de “salgo y llego en 10 minutos”, bueno hoy si cumplís la norma, te va a llevar 15, date esos 15 minutos. Y si salís tarde, llegá tarde. No te va a dar, ya sabés que no te va a dar. Tenés muchas veces suerte y cuando no tenés suerte pasa lo que pasa.

La Fiscalía tiene un problema interno enorme de organización, de falta de recursos, tienen como ya un montón de situaciones que no logran resolver a lo largo de los años, está saturada. ¿Creés que en ese contexto puede tener cabida tu idea de crear una fiscalía nueva enfocada en el tránsito?

Yo creo que hay que analizar algunos casos y miremos el país en su globalidad, no solo desde una visión de lo que puede pasar quizá en Montevideo o en la metropolitana. Yo me pregunto, pero simplemente esto es una duda, ¿el casco debe ser una falta? Quiero ver ese número, quiero ver qué pasa con la cantidad de infracciones llegan y cuántos se juzgan.

Pero esos datos no existen.

No, porque nadie los junta, porque nadie los pone arriba de la mesa, que es lo que estamos intentando hacer. Si nadie pone el sistema arriba de la mesa y si no empuja, mágicamente no va a aparecer (la solución). Lo que me pasaba a mí en Canelones, o lo que pasa en Maldonado, que hay 700 faltas y se juzgan tres en el mejor de los casos. Quiero demostrarlo con números. Cuando se detiene a alguien, vos vas a un operativo de picadas y hay alguien que está picando sin licencia de conducir. Eso, vos hacés la multa que corresponde. Ahora, si cuando yo te agarro sin licencia de conducir, después de todo el laburo que da, la pena es que usted tiene que ir a sacar la licencia de conducir, me estás jodiendo. Esa es la obligación, la pena tiene que ser otra, porque si yo soy ese conductor o esa conductora, ¿por qué yo sacaría la licencia de conducir?

¿Cuál debería ser la pena?

La ley de faltas establece que van de 2 a 30 días de trabajo comunitario… En general no se aplica porque no le dan pena, porque pasan 6 meses y el plazo de vigencia de la falta es 6 meses y después se archiva. Yo lo que quiero es que exista pena de la justicia, que es el trabajo comunitario, previsto en la ley de faltas, eso es lo que quiero, porque eso también hace el cambio cultural. Que la persona vaya a cumplir al municipio donde vive, que se vea con sus vecinos, sus pares, con el chaleco que dice Dinama, o sea que eso genera un rechazo, pero es feo y horrible, ahora después va a pensar distinto, entonces cuando hablamos de una fiscalía de tránsito en definitiva todo eso es el acumulado que necesitamos que se cumpla. Y soy porfiado.

Por un lado, reglamentar la ley de tránsito, hablás también de incluir la educación vial dentro de los planes de la educación formal, hablás también de generar cambios en fiscalía para que haya una fiscalización de tránsito, ¿no suena demasiado ambicioso como para concretar en pocos años?

Suena medio utópico, pero las utopías te marcan hacia dónde tenés que ir. Hay un acumulado de trabajo, que varias de esas cosas se deberían materializar sin mayor dificultad. Y otras que son desafíos para adelante.

Claro. Ahora, ¿creés que llegás?

Ah, sí. Estoy convencido. Ojalá dentro de un par de años estemos hablando de las cosas que se han avanzado. Es la tarea y la responsabilidad, estoy convencido, si no estuviera convencido, de para dónde caminar, no estaría con ganas de caminar.