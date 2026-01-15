Dólar
Cambio de normativa: desde marzo las multas de tránsito tendrán 50% de descuento si se pagan junto a la patente

Para quienes hayan abonado la totalidad de la patente en enero, se les devolverá la diferencia en cuenta corriente

15 de enero 2026 - 15:51hs
Tránsito en la ciudad de Montevideo
Tránsito en la ciudad de Montevideo Inés Guimaraens

Este año las multas de tránsito volverán a pagarse junto a la patente, luego de que el gobierno de Luis Lacalle Pou desligara un pago del otro. A partir de marzo, las infracciones de tránsito tendrán 50% de descuento al pagarlas junto a la patente.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, había adelantado la semana pasada que el Congreso de Intendentes iba "a corregir" este aspecto, para evitar niveles de morosidad que son "muy elevados" y que según él se generaron a partir de que el anterior gobierno cambió la reglamentación.

El gerente general del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), César García, dijo que este sistema se va a implementar a partir de la segunda cuota de la patente. "En marzo ya empezamos con la patente y la multa, tienen la posibilidad de tener un 50% de descuento con el pago al contado de la multa o después lo puede hacer en cuotas con el 30% de descuento", dijo García este jueves en Arriba Gente de Canal 10.

Para quienes hayan abonado la totalidad de la patente en enero, se les devolverá la diferencia en cuenta corriente, según confirmó El Observador.

El artículo 289 de la Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2022, del gobierno de Lacalle Pou, marcó que "no se podrá exigir ni condicionar el pago de ningún tributo en forma previa o simultánea al pago de deudas generadas por multas de tránsito".

El Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) aceptó esta la medida en enero de 2024, luego de que por ese entonces diversos legisladores blancos criticaran que no se estaba aplicando esa normativa.

El intendente Bergara había cuestionado que este era un tema que pesaba "mucho en Montevideo, Canelones y Maldonado". A su vez, recordó que ya había "una formulación que se aprobó en la Ley de Presupuesto Nacional, promovida por el Congreso de Intendentes", en este sentido.

