Cómo funcionará la Libreta por puntos en Uruguay: multas de tránsito, cómo duplicarlos y cuándo entratá en vigencia

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, dio más detalles de cómo funcionará la Libreta por puntos en Uruguay.

La iniciativa impulsada por el Gobierno Central prevé efectivizarse a mediados de 2026, premiando a los conductores con buen desempeño en el tránsito.

"El objetivo es llegar a un sistema de premios y castigos que reconozca a quienes tienen un buen desempeño en el tránsito y castigue a quienes cometan inconductas viales", explicó Metediera, en declaraciones a Comunicación Presidencial, al tiempo que subrayó que el esquema dejará de considerar es la capacidad económica de las personas para mantener habilitadas sus licencias de conducir.

El titular de la Unasev confirmó que, a partir del día en que se determine su puesta en marcha, cada persona que posea un permiso vigente iniciará con un saldo de 12 puntos, “de manera excepcional y como inicio del proceso”.

Asimismo, el conductor que obtenga su permiso de conducir (que se tramitará en las mismas condiciones que actualmente), se le cargará un saldo inicial de 8 puntos. De esta forma, pasará de 8 a 12 puntos en dos años, de 12 a 14 en tres años y de 14 a 15 en otros 3 años, siendo 15 el puntaje máximo.

¿Qué multas e infracciones restarán puntos de la Libreta de puntos en Uruguay?

Las distintas infracciones de tránsito acarrearán la pérdida de puntos. Ante el egreso de ellos, Marcelo Metediera confirmó que el conductor tendrá dos opciones:

podrá optar por el programa de recuperación de puntos que, de manera voluntaria, le permitirá recuperar parte de los puntos perdidos,

o de manera obligatoria si llegó al puntaje cero, porque la sanción es la pérdida del permiso y debe pasar obligatoriamente por el programa para recuperar puntos y poder volver a conducir.

"Se trata es de reconocer a todas aquellas personas que hacen las cosas bien, que hoy no sucede, y eso es parte del cambio”, consignó el presidente de la Unasev.

Las infracciones que restarán puntos en la Libreta de puntos de Uruguay

Conducir bajo el efecto de alcohol o drogas: supresión de todos los puntos de la Libreta

Negarse a una prueba de alcohol o drogas: supresión de todos los puntos de la Libreta

Participar en competencias irregulares (picadas): supresión de todos los puntos de la Libreta

Utilizar el teléfono móvil u otro sistema que implique el uso de las manos durante la conducción: resta 6 puntos

Conducir al doble de la velocidad permitida: resta 6 puntos

Conducir un vehículo sin la libreta correspondiente a la categoría del rodado: resta 4 puntos

Exceso de velocidad que supere los 30 kilómetros por hora de la velocidad habilitada: resta 2 puntos

No usar cinturón de seguridad: resta 2 puntos

No usar casco, sea conductor o acompañante de birodado: resta 2 puntos

Menor de 12 años sentado en asiento delantero: resta 2 puntos

Menor de 12 años sentado sin un sistema de retención infantil: resta 2 puntos

¿Cómo recuperar los puntos de la Libreta de puntos?

Quienes queden inhabilitados para conducir por pérdida total de puntos de la Libreta de puntos deberán pasar por un programa de recuperación y aprobar un examen teórico de contenido socioeducativo, que incluye dimensiones sanitarias y jurídicas, entre otras, para que la persona comprenda a cabalidad las consecuencias de su accionar en el tránsito.

“No alcanza con esperar que pase el tiempo de suspensión y pagar las multas”, subrayó Marcelo Metedieray añadió que la persona “va a tener un cambio en la forma de conocer y de pensar la conducción” para obtener nuevamente ese permiso.