Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
28°C
algo de nubes
Jueves:
Mín  23°
Máx  30°

Siguenos en:

/ Nacional / TRÁNSITO

Cómo funcionará la Libreta por puntos en Uruguay: multas de tránsito, cómo duplicarlos y cuándo entratá en vigencia

La iniciativa impulsada por el Gobierno Central prevé efectivizarse a mediados de 2026, premiando a los conductores con buen desempeño en el tránsito.

14 de enero 2026 - 13:01hs
LIBRETA DE PUNTOS URUGUAY

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, dio más detalles de cómo funcionará la Libreta por puntos en Uruguay.

La iniciativa impulsada por el Gobierno Central prevé efectivizarse a mediados de 2026, premiando a los conductores con buen desempeño en el tránsito.

image
Marcelo Metediera, presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).

Marcelo Metediera, presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).

"El objetivo es llegar a un sistema de premios y castigos que reconozca a quienes tienen un buen desempeño en el tránsito y castigue a quienes cometan inconductas viales", explicó Metediera, en declaraciones a Comunicación Presidencial, al tiempo que subrayó que el esquema dejará de considerar es la capacidad económica de las personas para mantener habilitadas sus licencias de conducir.

Más noticias
Meteorólogo anunció ingreso de masa de aire frío
PRONÓSTICO

"Prácticamente 10°C menos": meteorólogo adelantó que este jueves ingresa una masa de aire frío a Uruguay

Sirena policial
AGRESIÓN

Madre de niño apuñalado en Tacuarembó dijo que "se llevó la peor parte" por intentar defenderla y manifestó disconformidad con la condena

¿Cómo funcionará la nueva Libreta por puntos en Uruguay?

El titular de la Unasev confirmó que, a partir del día en que se determine su puesta en marcha, cada persona que posea un permiso vigente iniciará con un saldo de 12 puntos, “de manera excepcional y como inicio del proceso”.

Asimismo, el conductor que obtenga su permiso de conducir (que se tramitará en las mismas condiciones que actualmente), se le cargará un saldo inicial de 8 puntos. De esta forma, pasará de 8 a 12 puntos en dos años, de 12 a 14 en tres años y de 14 a 15 en otros 3 años, siendo 15 el puntaje máximo.

¿Qué multas e infracciones restarán puntos de la Libreta de puntos en Uruguay?

image
Uruguay se prepara para aplicar la Libreta de puntos&nbsp;

Uruguay se prepara para aplicar la Libreta de puntos

Las distintas infracciones de tránsito acarrearán la pérdida de puntos. Ante el egreso de ellos, Marcelo Metediera confirmó que el conductor tendrá dos opciones:

  • podrá optar por el programa de recuperación de puntos que, de manera voluntaria, le permitirá recuperar parte de los puntos perdidos,
  • o de manera obligatoria si llegó al puntaje cero, porque la sanción es la pérdida del permiso y debe pasar obligatoriamente por el programa para recuperar puntos y poder volver a conducir.

"Se trata es de reconocer a todas aquellas personas que hacen las cosas bien, que hoy no sucede, y eso es parte del cambio”, consignó el presidente de la Unasev.

Las infracciones que restarán puntos en la Libreta de puntos de Uruguay

  • Conducir bajo el efecto de alcohol o drogas: supresión de todos los puntos de la Libreta
  • Negarse a una prueba de alcohol o drogas: supresión de todos los puntos de la Libreta
  • Participar en competencias irregulares (picadas): supresión de todos los puntos de la Libreta
  • Utilizar el teléfono móvil u otro sistema que implique el uso de las manos durante la conducción: resta 6 puntos
  • Conducir al doble de la velocidad permitida: resta 6 puntos
  • Conducir un vehículo sin la libreta correspondiente a la categoría del rodado: resta 4 puntos
  • Exceso de velocidad que supere los 30 kilómetros por hora de la velocidad habilitada: resta 2 puntos
  • No usar cinturón de seguridad: resta 2 puntos
  • No usar casco, sea conductor o acompañante de birodado: resta 2 puntos
  • Menor de 12 años sentado en asiento delantero: resta 2 puntos
  • Menor de 12 años sentado sin un sistema de retención infantil: resta 2 puntos

¿Cómo recuperar los puntos de la Libreta de puntos?

image
Qu&eacute; infracciones restar&aacute;n puntos en la Libreta de puntos

Qué infracciones restarán puntos en la Libreta de puntos

Quienes queden inhabilitados para conducir por pérdida total de puntos de la Libreta de puntos deberán pasar por un programa de recuperación y aprobar un examen teórico de contenido socioeducativo, que incluye dimensiones sanitarias y jurídicas, entre otras, para que la persona comprenda a cabalidad las consecuencias de su accionar en el tránsito.

“No alcanza con esperar que pase el tiempo de suspensión y pagar las multas”, subrayó Marcelo Metedieray añadió que la persona “va a tener un cambio en la forma de conocer y de pensar la conducción” para obtener nuevamente ese permiso.

Temas:

libreta por puntos Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

El equipo de Peñarol que debutó en la Copa de la Liga AUF
DERECHOS DE TV

El primer cambio en las transmisiones de televisión en el fútbol uruguayo, tras finalizar el contrato AUF-Tenfield

Luciano González, quien anotó el último penal para el triunfo de Nacional, se abraza con Ignacio Suárez, que atajó dos ante Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF
COPA DE LA LIGA AUF

Nacional 0 (4)-0 (3) Deportivo Maldonado: dos atajadas seguidas de Ignacio Suárez en los penales le dieron la clasificación al tricolor en la Copa de la Liga AUF; mirá los videos

Franco González
PEÑAROL

El complicado momento del Cepillo González en Peñarol: Diego Aguirre lo mandó a jugar con juveniles, erró un penal y la ilusión que generó al llegar se diluyó

Parapente motorizado y la torre que se inaugurará en el Parque Rodó. Archivo
JUEGOS

Nuevas atracciones en el Parque Rodó: este miércoles se inauguran nuevos juegos, como la torre de caída libre

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos