TRÁNSITO

Comienza la fiscalización por uso indebido de carriles Solo Bus: dónde están, cuándo se multa y todo lo que tenés que saber

Las multas serán de 2 UR (Unidades Reajustables) por estacionar sobre el carril y 3 UR por circular más de 100 metros dentro del carril Solo Bus

14 de enero 2026 - 8:07hs
20260113dicimouyit9184_0

Desde el jueves 15 de enero comenzará la fiscalización para controlar el uso indebido del carril Solo Bus. La fiscalización de este sistema de transporte preferencial se realizará mediante cámaras instaladas en 58 ómnibus del sistema de transporte público urbano de Montevideo, recordó la Intendencia de Montevideo (IM).

¿Cómo se controla el uso del carril Solo Bus?

Las cámaras estarán encargadas de verificar dos infracciones principales: el estacionamiento indebido dentro del carril y el desplazamiento de vehículos por más de 100 metros en este espacio reservado exclusivamente para el transporte público. Las multas para estas infracciones serán de:

  • 2 UR (Unidades Reajustables) por estacionar sobre el carril.

  • 3 UR por circular más de 100 metros dentro del carril Solo Bus.

Como parte de las medidas para la implementación, la comuna capitalina resolvió que se repintaran y señalizaran las calles donde operan los carriles Solo Bus. Las demarcaciones incluyen la pintura de la línea divisoria, los sellos con la leyenda "Solo Bus" y la instalación de cartelería adicional, visible a lo largo de las avenidas más importantes de la ciudad, como Av. Agraciada, Av. 8 de Octubre, Av. Italia, Av. Rivera, y otras.

¿Cómo funciona el carril Solo Bus?

Este carril está destinado principalmente al transporte público, pero permite algunas excepciones:

  • Los ómnibus pueden salir del carril Solo Bus para adelantar a otros vehículos si es necesario para continuar la marcha de manera segura.

  • Además de los ómnibus del transporte público, pueden circular por el carril los vehículos de turismo, de transporte internacional, y taxis con pasajeros.

  • En situaciones de emergencia, los vehículos de la policía, ambulancias, y ciertos vehículos de la Intendencia también tienen permiso para utilizarlo.

Por otro lado, las bicicletas y vehículos de movilidad personal (como monopatines y scooters) podrán circular por el carril, pero deben hacerlo en contra del cordón y solo si no hay una infraestructura adecuada como ciclovías.

Excepciones y normas de ingreso al carril Solo Bus

Según la normativa, existen excepciones que permiten la circulación de otros vehículos en el carril, como:

  • Vehículos que necesiten ingresar o salir de inmuebles cercanos.

  • Vehículos que necesiten girar a la derecha (excepto cuando la señalización o un agente de tránsito lo prohíban).

  • La detención de vehículos como taxis, remises, o vehículos de transporte escolar para el ascenso y descenso de personas con discapacidad o escolares.

  • En situaciones excepcionales, los vehículos del Ministerio del Interior y de la División Tránsito de la Intendencia de Montevideo también pueden ingresar al carril.

¿Dónde funcionan los carriles Solo Bus?

Los carriles Solo Bus están operativos en las siguientes vías principales de Montevideo:

  • Av. 8 de Octubre entre Presidente Berro y Vicenza.

  • Av. Agraciada entre Marcelino Sosa y Pablo Zufriategui y entre Emilio Romero y Av. Carlos Ma. Ramírez.

  • Av. Italia, ambas aceras, entre Bv. Gral. Artigas y Manuel Albo/Av. Ricaldoni y entre Escuder Núñez/Las Heras y Av. Bolivia.

  • Av. Gral. Rivera entre Bv. Gral. Artigas y Arenal Grande.

  • José Enrique Rodó, entre Constituyente y Dr. Mario Cassinoni.

  • Av. Fernández Crespo entre Av. 18 de Julio y Av. de las Leyes.

  • Mercedes entre Andes y Arenal Grande.

  • Eduardo Víctor Haedo entre Arenal Grande y Bv. Artigas.

  • Colonia entre Acevedo Díaz y Río Branco.

Fiscalización adicional en otras calles

Aunque no son carriles Solo Bus, la fiscalización también se extenderá a dos tramos de calles que cuentan con circulación de ómnibus:

  • Av. Millán entre San Martín y Bell, en la acera Oeste, de lunes a viernes, entre las 7:00 y las 14:00 horas, y de 14:00 a 20:00 horas.

  • Av. Rivera entre Bv. Artigas y Nicolás Piaggio, todos los días, de 7:00 a 21:00 horas.

Esta medida tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la normativa y mejorar la circulación y seguridad en las principales avenidas de la ciudad, promoviendo una movilidad más eficiente para todos.

