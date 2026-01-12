La IM comienza a multar este jueves por uso indebido del carril Solo Bus: el valor de las infracciones

La Intendencia de Montevideo (IM) pondrá en marcha a partir de este jueves 15 de enero el nuevo sistema de control sobre el uso del carril Solo Bus en avenidas y bulevares de la ciudad, con el propósito de desalentar su utilización indebida por parte de vehículos particulares.

La comuna utilizará para los controles las cámaras instaladas en 58 ómnibus del transporte colectivo y, en casos puntuales, se sumarán inspectores de tránsito en la vía pública .

Según la normativa vigente, los vehículos particulares solo pueden circular por el carril exclusivo para ómnibus en dos situaciones: para ingresar o salir de un garaje o para aproximarse a una esquina con el fin de doblar .

Cómo serán las multas

Las sanciones se aplicarán cuando haya vehículos estacionados en el carril Solo Bus o cuando circulen por esta vía durante 100 metros o más.

Las multas establecidas son:

2 unidades reajustables (UR) —equivalentes a 3.696 pesos a enero de 2026 — por estacionar en el carril.

3 UR —unos 5.544 pesos— por circular durante 100 metros o más dentro del carril exclusivo.

Fiscalización con cámaras y sin participación de las empresas

La Intendencia aclaró que las empresas de transporte no participarán en la fiscalización ni en la aplicación de multas. Todo el proceso de visualización, control y registro de imágenes será realizado exclusivamente por personal de la comuna.

Las cámaras instaladas en los ómnibus serán el principal insumo para detectar infracciones, complementadas con controles presenciales cuando sea necesario.

Horarios de control

La fiscalización del carril Solo Bus se realizará:

De lunes a viernes: de 7 a 20 horas.

Sábados y feriados: de 7 a 14 horas.

Desde la comuna capitalina señalaron que el objetivo de la medida es mejorar la fluidez del transporte público y reducir las demoras provocadas por la invasión del carril exclusivo por parte de vehículos particulares.

El director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo (IM), Germán Benítez, afirmó este lunes que ya se registraron mejoras en el uso del carril Solo Bus desde que se anunció el inicio de las multas por infracciones, aunque remarcó que la medida comenzará a aplicarse de forma oficial a partir de este jueves.

En diálogo con Canal 5, Benítez señaló que se observó una reducción de las obstrucciones en corredores como Avenida Italia y Agraciada, y sostuvo que el objetivo ahora es extender ese comportamiento al resto de la ciudad.

Fiscalización con cámaras y presencia inspectiva

El jerarca explicó que el control se realizará principalmente a través de tecnología instalada en las unidades del transporte público. “Se va a realizar con cámaras a bordo de los ómnibus, son 58”, indicó, y añadió que en algunos puntos habrá también “presencia de personal inspectivo en paralelo”.

Benítez adelantó que durante el transcurso de esta semana la Intendencia comunicará de forma oficial cuáles serán las excepciones habilitadas para detenerse en el carril exclusivo.

Excepciones y límites

Según precisó, podrán utilizar el carril Solo Bus los taxis para el ascenso y descenso de pasajeros, así como los vehículos escolares y aquellos particulares que transporten personas con discapacidad. En cambio, aclaró que los vehículos con fines comerciales “no estarán habilitados”.

Quién decide las multas

El director de Movilidad subrayó que ni los choferes ni las empresas de ómnibus intervendrán en la aplicación de sanciones. “El ómnibus tiene un equipo (una cámara) propiedad de la IM, que la IM mantiene, procesa las imágenes y personal inspectivo analiza si esa infracción es pasible de multa o no”, explicó.