Rubro ovino: el precio de las lanas no para de subir y mejora su acceso a la Unión Europea

El Indicador de Mercados del Este (IME) , referencia clave en el mercado de lanas , subió casi 20 centavos en la semana de regreso a la actividad , tras una pausa por el Año Nuevo Chino y sigue escalando, en el techo de precios más alto desde mayo de 2019, casi siete años. Es una buena noticia en el rubro ovino .

Trepó de US$ 12,05 a US$ 12,24 por kilo base limpia y revalidó la firmeza de la demanda a pesar de un salto en la oferta en los remates australianos y de la fortaleza de la moneda local, una variable clave en las cotizaciones.

Los 50.701 fardos ofrecidos, con dos semanas de oferta acumulada, constituyeron el volumen más alto desde enero de 2023.

La suba fue de 1,6% en dólares y de 1,3% en moneda australiana al cabo de tres jornadas de remates con una colocación superior al 95% y destaque para las lanas de mayor calidad.

La mirada desde el SUL

En el mercado local se cumple la máxima de no vender cuando el mercado está en suba, particularmente en el extremo más fino de diámetro, por debajo de las 19 micras. Se registraron pocos negocios en la última semana.

Si bien la demanda muestra interés le está costando alcanzar las expectativas de precio de los productores.

Las referencias de precio para los diferentes diámetros de lana se encuentran entre 45% y 65% por encima de un año atrás.

La analista de mercados del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), Josefina Sanguinetti, dijo que esta suba se está dando en una situación mundial de baja oferta que va a continuar por el resto del año y hasta dos años.

La experta mencionó en Tiempo de Cambio de Radio Rural que en los últimos dos años hubo un cambio de tendencia en la matriz exportadora: la lana sucia superó a los tops de lana peinada de mayor valor como el producto más comercializado.

La aplicación anunciada por la Unión Europea del acuerdo de libre comercio con el Mercosur, junto a la aprobación parlamentaria en Uruguay, significa que a partir de que se empiece a aplicar los tops dejarán de pagar el 2% de arancel vigente, mientras que las lanas sucias y lavadas tienen arancel 0% y la situación no cambia.

“Es muy positivo porque la Unión Europea –Alemania e Italia en particular- es el principal destino para lanas finas de calidad y tops”, apuntó.

Subió la faena y el precio de la carne ovina vuela

En carne ovina los precios de exportación están en máximos históricos con un mercado muy firme.

El valor por tonelada fue de US$ 7.712 en la última semana y US$ 6.675 en los últimos 30 días. En febrero Israel aparece como principal destino, seguido por Brasil, los dos mercados que pagan valores más altos lo que apuntala el promedio de precios.

La caída es marcada en el volumen exportado frente a un año atrás, un descenso interanual de 27% en los dos primeros meses de 2026. Pero en precios, muestra una escalada de 31%, con un promedio de US$ 6.911 frente a US$ 5.246 del mismo periodo de 2025.

La faena de lanares

La faena de ovinos aumentó pese a la menor actividad por los feriados de Carnaval y fue la más alta en cuatro semanas con el regreso a la actividad de dos de las plantas con más capacidad de faena de lanares.

Se situó en 12.846 cabezas. Los corderos representaron un 45% del total, la mayor proporción en tres semanas frente a 42% de ovejas, 8% de capones y 5% de borregos.

Comparada con la misma semana de 2025 (del 15 al 21 de febrero) la actividad muestra un incremento de 18% si bien el año pasado fue una semana sin feriados, ya que Carnaval se celebró la primera semana de marzo.

En el acumulado anual la faena de ovinos es 11,6% menor a la del año pasado, con 94.508 cabezas frente a 106.864 en 2025 hasta el 21 de febrero.

El mercado para lanares está muy pedido y con muy poca oferta, lo que sigue impulsando los precios, que en la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) llegaron a US$ 5,73 por kilo para los corderos, agregando un centavo al promedio de la semana anterior, mientras que las ovejas subieron de US$ 4,74 a US$ 4,78 y el capón subió cuatro centavos a US$ 4,83.