Cuidacoches de Colonia: especialista afirmó que derogación de ordenanza "no implica que la actividad esté prohibida"

La Junta Departamental de Colonia derogó una ordenanza de mayo de 2004 que regulaba a los cuidacoches , con el fin de impedir este trabajo, pero un abogado especialista en derecho administrativo cuestionó que esta revocación "no implica que la actividad esté prohibida" .

La ordenanza, que tiene más de 20 años, había creado un registro de los cuidacoches que integraban 21 personas y "asignaba la cuadra o acera que correspondía al cuidador". La normativa fue derogada el pasado lunes, únicamente con votos del Partido Nacional .

El especialista en derecho administrativo, Adrián Gutiérrez , definió el hecho como "una derogación de una normativa que establecía o regulaba la actividad de los cuidacoches" y añadió que "en principio toda actividad que no está prohibida, está permitida ".

"Al caer esta regulación", en relación a la ordenanza del 2004, "no implica que esa actividad este prohibida, sino todo lo contrario" , dijo Gutiérrez en diálogo con El Observador. "No hay ninguna norma tampoco que establezca que para desarrollar esa actividad se tenga que tener una autorización con determinadas características", agregó el socio del Estudio Robaina y Gutiérrez .

El edil oficialista que impulsó la iniciativa, Julio Basanta, había afirmado que los cuidacoches "no trabajan ni hacen un servicio", sino que ejercen "mendicidad activa" y que "realizan acciones (legales o no) para obtener dinero, el 90% (de los conductores) les dan dinero para que no les rayen el auto".

En ese sentido, el nacionalista afirmó que la norma entraba en colisión con el artículo 361 del Código Penal, que sanciona "las faltas contra la moral y las buenas costumbres". Esta reglamentación afirma que "será castigado con pena de siete) a 30 días de prestación de trabajo comunitario" quien entre otras cosas cometa "solicitud abusiva con acoso o coacción", como el "que solicitare dinero o cualquier otro bien mediante actitudes coactivas o de acoso u obstaculizando o impidiendo de manera intencional el libre tránsito de personas a pie o en vehículo, por los espacios públicos".

Sin embargo, el abogado en derecho administrativo afirmó que este articulado del Código Penal también se podría aplicar "en el régimen anterior" de los cuidacoches colonienses.

"La norma penal se pueda aplicar, pero siempre y cuando el individuo cumpla una conducta que está prevista en la norma como hipótesis delictiva, ahora si no encuadra dentro de lo que establece la norma penal, su actividad no va a ser castigada", añadió Gutiérrez.

"El mero hecho de que una persona este cuidando un coche o en la vía pública no implica que este impidiendo de manera intencional el libre tránsito de personas a pie o en vehículo", sentenció.

Intendente de Colonia defendió la derogación de la ordenanza de los cuidacoches: "Si no le dabas plata, tenías problemas"

Guillermo Rodríguez, intendente de Colonia Guillermo Rodríguez, intendente de Colonia Foto: redes sociales de Guillermo Rodríguez

El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, defendió la derogación de la ordenanza de 2004 que fue sancionada por la Junta Departamental a inicios de la semana.

El dirigente nacionalista apoyó la decisión del órgano legislativo y según contó "había llegado un momento que si no le dabas plata (a los cuidacoches) tenías problemas".

"El argumento es prácticamente un poco la solicitud de los vecinos, ordenar un poco", dijo el dirigente nacionalista en rueda de prensa.

La Intendencia del suroeste del país mantendrá reuniones con la Fiscalía, el Ministerio del Interior y la Secretaría de Acción Social para tratar la situación de las personas que se dedicaban a esta actividad.