El Observador / Fútbol / TORNEO APERTURA

Nacional vs Peñarol este domingo: los detalles del operativo de seguridad para el clásico y qué se puede entrar al Gran Parque Central

Nacional y Peñarol se enfrentarán este domingo a las 19:30 en el Gran Parque Central por el clásico del Torneo Apertura

27 de febrero 2026 - 19:09hs
Hinchas de Nacional en el Gran Parque Central en el clásico de diciembre

Foto: Gastón Britos / Focouy

El Ministerio del Interior divulgó los detalles del operativo de seguridad que tendrá el clásico entre Nacional y Peñarol que se disputará este domingo desde las 19:30 en el Gran Parque Central.

Para esta oportunidad, habrá 739 policías desplegados en distintas partes del país, ya que el operativo no abarcará solo a las inmediaciones del Gran Parque Central: habrá puntos de control en las rutas y patrullajes cerca de las zonas clave de reunión de hinchas.

WhatsApp Image 2026-02-27 at 15.15.50(3)

El domingo el operativo empezará a las 15:30 con "patrullajes, controles preventivos, y zona de exclusión peatonal y vehicular, por las calles Gral. Urquiza, desde Jaime Cibils hasta Estero Bellaco y por las calles Comandante Braga entre Avenida 8 de OCtubre y Juan Ramón Gómez", señaló el Ministerio del Interior en un comunicado.

WhatsApp Image 2026-02-27 at 15.15.49

Los controles a los hinchas de Nacional que vayan a ingresar al estadio incluirán verificación de documentos, entrada y reconocimiento facial.

Las puertas del estadio abrirán a las 16:30, informó el ministerio.

El clásico que se disputa por el Torneo Apertura tendrá solo hinchada local.

WhatsApp Image 2026-02-27 at 15.15.51

Qué se puede entrar y qué no al clásico en el Gran Parque Central

WhatsApp Image 2026-02-27 at 15.15.50(1)

Se puede entrar con:

• Radios portátiles con pilas chicas (AA – AAA).

• Bombos, tambores o redoblantes con lonja transparente (de acuerdo a las condiciones de control y registro para el ingreso coordinadas previamente).

• Banderas de hasta 2 m x 1 m.

• Termo y mate.

• Botellas de plástico de hasta 600 ml.

• Carteras, bandoleras, mochilas, bolsos chicos y riñoneras.

• De acuerdo a las condiciones climáticas, paraguas sin punta.

No se puede entrar con:

• Fuegos artificiales y bengalas, papel picado, serpentina o cualquier tipo de pirotecnia.

• Bebidas alcohólicas.

• Paraguas.

• Elementos que puedan resultar ofensivos.

• Objetos que puedan utilizarse como armas, causar daños, lesiones o usarse como proyectiles.

• Material racista, xenófobo, político que pueda incitar a la violencia.

• Objetos que incrementen el riesgo de incendio o sean peligrosos para la salud.

