Nacional vs Peñarol este domingo: los detalles del operativo de seguridad para el clásico y qué se puede entrar al Gran Parque Central

Hinchas de Nacional en el Gran Parque Central en el clásico de diciembre

El Ministerio del Interior divulgó los detalles del operativo de seguridad que tendrá el clásico entre Nacional y Peñarol que se disputará este domingo desde las 19:30 en el Gran Parque Central.

Para esta oportunidad, habrá 739 policías desplegados en distintas partes del país, ya que el operativo no abarcará solo a las inmediaciones del Gran Parque Central: habrá puntos de control en las rutas y patrullajes cerca de las zonas clave de reunión de hinchas .

El domingo el operativo empezará a las 15:30 con "patrullajes, controles preventivos, y zona de exclusión peatonal y vehicular , por las calles Gral. Urquiza, desde Jaime Cibils hasta Estero Bellaco y por las calles Comandante Braga entre Avenida 8 de OCtubre y Juan Ramón Gómez", señaló el Ministerio del Interior en un comunicado.

Los controles a los hinchas de Nacional que vayan a ingresar al estadio incluirán verificación de documentos, entrada y reconocimiento facial.

Las puertas del estadio abrirán a las 16:30, informó el ministerio.

El clásico que se disputa por el Torneo Apertura tendrá solo hinchada local.

WhatsApp Image 2026-02-27 at 15.15.51

Qué se puede entrar y qué no al clásico en el Gran Parque Central

WhatsApp Image 2026-02-27 at 15.15.50(1)

Se puede entrar con:

• Radios portátiles con pilas chicas (AA – AAA).

• Bombos, tambores o redoblantes con lonja transparente (de acuerdo a las condiciones de control y registro para el ingreso coordinadas previamente).

• Banderas de hasta 2 m x 1 m.

• Termo y mate.

• Botellas de plástico de hasta 600 ml.

• Carteras, bandoleras, mochilas, bolsos chicos y riñoneras.

• De acuerdo a las condiciones climáticas, paraguas sin punta.

No se puede entrar con:

• Fuegos artificiales y bengalas, papel picado, serpentina o cualquier tipo de pirotecnia.

• Bebidas alcohólicas.

• Paraguas.

• Elementos que puedan resultar ofensivos.

• Objetos que puedan utilizarse como armas, causar daños, lesiones o usarse como proyectiles.

• Material racista, xenófobo, político que pueda incitar a la violencia.

• Objetos que incrementen el riesgo de incendio o sean peligrosos para la salud.