Nacional vs Peñarol este domingo: los detalles del operativo de seguridad para el clásico y qué se puede entrar al Gran Parque Central
Nacional y Peñarol se enfrentarán este domingo a las 19:30 en el Gran Parque Central por el clásico del Torneo Apertura
27 de febrero 2026 - 19:09hs
Hinchas de Nacional en el Gran Parque Central en el clásico de diciembre
Foto: Gastón Britos / Focouy
El Ministerio del Interior divulgó los detalles del operativo de seguridad que tendrá el clásico entre Nacional y Peñarol que se disputará este domingo desde las 19:30 en el Gran Parque Central.
Para esta oportunidad, habrá 739 policías desplegados en distintas partes del país, ya que el operativo no abarcará solo a las inmediaciones del Gran Parque Central: habrá puntos de control en las rutas y patrullajes cerca de las zonas clave de reunión de hinchas.
El domingo el operativo empezará a las 15:30 con "patrullajes, controles preventivos, y zona de exclusión peatonal y vehicular, por las calles Gral. Urquiza, desde Jaime Cibils hasta Estero Bellaco y por las calles Comandante Braga entre Avenida 8 de OCtubre y Juan Ramón Gómez", señaló el Ministerio del Interior en un comunicado.
Los controles a los hinchas de Nacional que vayan a ingresar al estadio incluirán verificación de documentos, entrada y reconocimiento facial.