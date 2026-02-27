Dólar
NACIONAL

Lo que se juega Jadson Viera en el clásico ante Peñarol: sin la presión de las finales, pero de local en el Gran Parque Central y "en el debe" con su juego

El técnico tricolor llegará a su cuarto clásico en nueve partidos oficiales el próximo domingo, el que tendrá un contexto diferente a los anteriores

27 de febrero 2026 - 16:43hs
Jadson Viera, entrenador de Nacional

Jadson Viera, entrenador de Nacional

FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

Jadson Viera llegará a su cuarto clásico como entrenador de Nacional cuando este domingo se enfrente en el Gran Parque Central a Peñarol, en el se será su noveno partido oficial al frente de los tricolores.

Por el momento, casi la mitad de sus presentaciones han sido en duelos ante su tradicional rival: los dos por las finales de la Liga AUF Uruguaya del año pasado, en el que logró el campeonato, y el último de la Supercopa Uruguaya en el que los carboneros fueron los que se llevaron el título por penales.

jadson viera supercopa uruguaya peñarol nacional 20260201

Ahora el DT tendrá su primer clásico por un torneo corto y por la cuarta fecha, cuando el certamen está en sus inicios, escenario diferentes a los anteriores clásicos, lo que tanto a él como a su colega mirasol Diego Aguirre les quita bastante presión al estar recién comenzando la actividad y buscándole la mejor forma a sus equipos. De hecho, hay fichajes que aún no han debutado.

Jadson Viera en conferencia de prensa con Nacional
NACIONAL

Conferencia de Jadson Viera previo al clásico de Nacional vs Peñarol: "Hay algo que no puede faltar que es tener las ganas de ganarlo"

Óscar Ustari con la copa del Torneo Intermedio 2019 ganada con Liverpool
REFUERZO

Jadson Viera y la chance de que llegue el golero argentino Oscar Ustari: "Puede ser una posibilidad que se va a definir la semana que viene"

Luego, repasó cómo ha sido su ciclo en Nacional. “Sí uno en esta profesión que demanda mucho ganar, trato de tener una idea y trabajar si la situación es diferente. Eso es lo que aprendí en este tiempo acá. Llegué para cerrar un torneo, me acomodé y eso está bueno, pero ese acomodo fue dentro de un sistema y dentro de una idea. Siempre uno trata de darle toda la información al jugador y dentro de esa información los partidos pueden ir cambiando. Trato en este tipo de partido de preparar toda esa información, pero temor no", dijo.

El DT tricolor llegó desde Boston River, donde se destacó por un estilo de tenencia de balón con juego colectivo y perfil ofensivo.

Jadson Viera en la pretemporada 2026 de Nacional
Jadson Viera en la pretemporada 2026 de Nacional

Jadson Viera en la pretemporada 2026 de Nacional

Pero en Nacional, en sus dos últimos partidos por el Torneo Clausura y en las finales ante Peñarol, no pudo plasmar esa propuesta, lo que requiere un tiempo de trabajo.

En las finales de la Liga AUF Uruguaya el técnico sorprendió con una propuesta directa, acorde a lo que se juega en los clásicos, con la que obtuvo buenos resultados en el Campeón del Siglo, con empate 2-2, que luego coronó en el Gran Parque Central, con el 1-0 en alargue de Ebere.

Pasaron las vacaciones, llegaron refuerzos y comenzó la pretemporada con el gran objetivo de la final de la Supercopa Uruguaya, con un nuevo título en juego.

Los hinchas tricolores esperaban ver algo más parecido al juego de Jadson en Boston, pero nuevamente no apareció. Nacional, que llegaba más armado que Peñarol a esa partido, no pudo imponerse y perdió el título en los penales.

Jadson Viera en Nacional vs Deportivo Maldonado
Jadson Viera en Nacional vs Deportivo Maldonado

Jadson Viera en Nacional vs Deportivo Maldonado

El DT tuvo sus primeras críticas por dejar pasar una buena oportunidad de levantar una nueva copa y de agravar la crisis de los carboneros.

Tras la final, comenzó el Torneo Apertura y ya se jugaron las tres primeras fechas: Nacional le ganó a Boston River, empató con Racing y superó a Progreso el pasado sábado.

El juego de Jadson Viera en "el sastre" sigue lejos de aparecer y ya hay un nuevo clásico, lo que hace difícil pensar que irrumpa en un partido que se destaca por ser friccionado, de cuidar más que de proponer, y en el que se espera que el técnico albo sume otro volante al mediocampo.

Consultado por el mejor sistema que ha utilizado, el entrenador dijo que “todos”. "Un sistema inicial de la final pasada no con extremos, después buscamos juego por banda. Es la facilidad de tener los jugadores que tengo. Con la baja de Juan Cruz De los Santos, buscamos otra posibilidad. Está bueno, se lo digo a los jugadores, tener juego por dentro o por banda, según el partido”, señaló.

Aunque reconoció que aún está lejos del juego que espera. “Me ha dejado conforme, no satisfecho del todo porque tenemos que seguir mejorando, estamos en una etapa de mejorar y creo que hemos progresado. Estamos en el debe, pero mejorando partido tras partido".

Este domingo, en un Gran Parque Central repleto de hinchas tricolores, Jadson Viera tendrá una nueva prueba, con la obligación de ser local, pero en un torneo que recién comienza y en un clásico ante Peñarol, el partido en el que más importa ganar y no tanto lucirse con el estilo de juego, lo que, mientras haya victorias, puede esperar para más adelante. Aunque, al no tener la presión de las finales, quizás podría arriesgar un poco más.

