Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

La buena noticia que recibió Christian Oliva tras dejar Nacional por su pase a Santos de Brasil

El club brasileño anunciará al volante uruguayo luego, quien ya entrena con el equipo en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé

27 de febrero 2026 - 17:07hs
Christian Oliva

Christian Oliva

FOTO: L. Carreño

La FIFA eliminó al Santos de la lista de clubes con sanción de fichaje este viernes 27. Con el fin de la sanción, Santos puede inscribir al mediocampista uruguayo Christian Oliva, quien ya entrena con el equipo en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé y firmará un contrato de tres temporadas. La sanción impidió a la directiva inscribir al jugador, fichado desde Nacional.

A principios de año, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por su sigla en inglés) de la FIFA ordenó al club brasileño pagar 2,56 millones de euros al equipo portugués en un plazo de 45 días. Sin embargo, la sanción se produjo antes del plazo estipulado, lo que sorprendió a la directiva del club paulista.

Santos regularizó la situación esta semana y pagó las cantidades adeudadas a Arouca. Con esto, el nombre del club brasileño ya no aparece en la lista de la FIFA de equipos sancionados con prohibición de fichajes.

Maximiliano Olivera y Javier Burgos
PEÑAROL

El equipo que paró Diego Aguirre en Peñarol para enfrentar en el clásico a Nacional por el Torneo Apertura, aunque este sábado puede hacer una variante

Jadson Viera, entrenador de Nacional
NACIONAL

Lo que se juega Jadson Viera en el clásico ante Peñarol: sin la presión de las finales, pero de local en el Gran Parque Central y "en el debe" con su juego

¿Y Christian Oliva?

Se espera que Christian Oliva sea registrado y anunciado por Santos en los próximos días.

El club aguarda que el volante esté disponible para el técnico Vojvoda en el partido contra Mirassol, en el interior del estado de San Pablo, correspondiente a la quinta jornada del Brasileirao.

El partido se jugará el 10 de marzo, a la hora 21.30 en el Estadio Municipal José Maíia de Campos Maia, también llamado Maiao, en Mirassol.

Temas:

Christian Oliva FIFA santos Brasil Brasileirao Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

Federico Barrandeguy
SEGUNDA RONDA

Guaraní 1-2 Juventud por Copa Libertadores: otra hazaña de los pedrenses que ganaron en Asunción y pasaron a la tercera ronda

Sebastián Sosa de Juventud celebra un gol en el partido de la Copa Libertadores entre Guaraní 
COPA LIBERTADORES

Los millones que ya ganó Juventud de Las Piedras y los que puede llegar a sumar en caso de seguir en la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana

La Comisión de Defensa de la Competencia detectó riesgos de prácticas anticompetitivas en los contratos de la AUF por derechos de TV y le ordenó importantes limitaciones
DERECHOS DE TV

La Comisión de Defensa de la Competencia detectó riesgos de prácticas anticompetitivas en los contratos de la AUF por derechos de TV y le ordenó importantes limitaciones

Diego Aguirre 
PEÑAROL

Diego Aguirre previo a Nacional vs Peñarol: "Sentimos que es algo pendiente ir a ganar de visitante en el Parque Central"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos