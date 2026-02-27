La buena noticia que recibió Christian Oliva tras dejar Nacional por su pase a Santos de Brasil

La FIFA eliminó al Santos de la lista de clubes con sanción de fichaje este viernes 27. Con el fin de la sanción, Santos puede inscribir al mediocampista uruguayo Christian Oliva , quien ya entrena con el equipo en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé y firmará un contrato de tres temporadas. La sanción impidió a la directiva inscribir al jugador, fichado desde Nacional.

A principios de año, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por su sigla en inglés) de la FIFA ordenó al club brasileño pagar 2,56 millones de euros al equipo portugués en un plazo de 45 días. Sin embargo, la sanción se produjo antes del plazo estipulado, lo que sorprendió a la directiva del club paulista.

Santos regularizó la situación esta semana y pagó las cantidades adeudadas a Arouca. Con esto, el nombre del club brasileño ya no aparece en la lista de la FIFA de equipos sancionados con prohibición de fichajes.

¿Y Christian Oliva?

Se espera que Christian Oliva sea registrado y anunciado por Santos en los próximos días.

El club aguarda que el volante esté disponible para el técnico Vojvoda en el partido contra Mirassol, en el interior del estado de San Pablo, correspondiente a la quinta jornada del Brasileirao.

El partido se jugará el 10 de marzo, a la hora 21.30 en el Estadio Municipal José Maíia de Campos Maia, también llamado Maiao, en Mirassol.