El Observador / Fútbol / NACIONAL

Conferencia de Jadson Viera previo al clásico de Nacional vs Peñarol: "Hay algo que no puede faltar que es tener las ganas de ganarlo"

El entrenador de Nacional, Jadson Viera, habló en la previa a un nuevo clásico contra Peñarol, no dio pistas sobre el equipo ni del sistema táctico pero priorizó aspectos emocionales y también cómo potenciar a su equipo

26 de febrero 2026 - 16:48hs
Jadson Viera en conferencia de prensa con Nacional

Jadson Viera en conferencia de prensa con Nacional

Foto: cedida a El Observador

EN VIVO

El entrenador de Nacional Jadson Viera atendió este jueves a los medios en conferencia de prensa previo al clásico que se jugará el domingo a la hora 19.30 en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Live Blog Post

El recuerdo del último clásico

"Capaz que no es una sorpresa porque siempre tratamos de trabajar dos sistemas del rival, más allá que el rival pueda haber jugado un montón de partidos, tuvo un partido de Copa Libertadores ante Racing con un sistema similar. Tratamos de ajustar algunas cosas pero no tuvimos tanta claridad en el juego, lo que me toca hoy es trabajar con estos dos sistemas y alguna cosa más diferente. Tengo que focalizar lo nuestro y donde está lo ofensivo de ellos tomar precauciones".

Live Blog Post

Oscar Ustari va a jugar en Nacional

Consultado sobre la posible llegada del golero argentino Oscar Ustari, Viera se molestó por la filtración, pero fue sincero al decir: "Son esas noticias que no nos gustan. Estaba bien, tuve hablando con él en la semana. Estas cosas me pegan diferente porque ya las viví mucho en una etapa, pero como se lo dije a él y lo digo acá públicamente va a jugar en Nacional. Tiene unas condiciones bárbaras. Tiene que pasar por este proceso que es duro y en solitario, pero se ha ganado por lo menos para mí un gran respeto de todos. Me ha demostrado que tiene con qué. Dentro de todo eso entra un poco los partidos que va a tener, el día a día y ahí surgió un poco la posibilidad de traerlo. No hay nada confirmado. Hablé con él. Pidió unos días y yo también. Pero tenemos una cantidad de partidos en algún momento, Luis con partidos en la selección, hay Copa, y tenemos que analizar por si pasa algo que uno no quiere y tenemos que estar cubiertos en todas las situaciones. Puede ser una posibilidad que se va a definir la semana que viene".

Live Blog Post

El sentido que le dará al sistema táctico que usará ante Peñarol

"El sistema va a ser intentando aprovechar lo máximo de nosotros, con algunas precauciones que tenemos que tener del rival, obviamente, pero la idea va a ser potenciar lo nuestro, esa es la verdad, voy a ir por esa línea, puede ser con dos o tres volantes, y de repente para el segundo tiempo puedo tener algo diferente. En línea general tranquilidad y potenciar mucho lo nuestro", expresó.

Live Blog Post

A Jadson Viera le gustó mucho la nueva camiseta de Nacional

"La camiseta es muy linda, voy a ver si me puedo llevar una hoy, está muy difícil. Está buenísima. Para la gente y los jugadores vivir todo eso son cosas que suman para el partido". Mirá en esta nota los detalles de la casaca que Nacional estrenará el domingo ante Peñarol.

Live Blog Post

Juan Cruz De los Santos será exigido este viernes: si responde será convocado

"Vamos a hacer el esfuerzo mañana para hacer la prueba final a ver si puede estar. La idea es que pueda llegar, pero lo veremos hoy y mañana", dijo Jadson Viera consultado por la última lesión muscular sufrida en Nacional, la tercera en seis meses.

Live Blog Post

¿Siente "algún temor" Jadson Viera de cara al clásico?

"Temor no tengo y miedo tampoco. Sí uno en esta profesión que demanda mucho ganar, trato de tener una idea y trabajar si la situación es diferente. Eso es lo que aprendí en este tiempo acá. Llegué para cerrar un torneo, me acomodé y eso está bueno, pero ese acomodo fue dentro de un sistema y dentro de una idea. Siempre uno trata de darle toda la información al jugador y dentro de esa información los partidos pueden ir cambiando. Trato en este tipo de partido de preparar toda esa información, pero temor no", dijo Viera consultado si esta clase de partidos le generaba algún temor.

Live Blog Post

El sistema en que mejor vio al equipo

Consultado con qué sistema siente que vio mejor al equipo, Viera respondió: "Creo que todos".

"Un sistema inicial de la final pasada no con extremos, después buscamos juego por banda. Es la facilidad de tener los jugadores que tengo. Con la baja de Juan Cruz De los Santos, buscamos otra posibilidad. Está bueno, se lo digo a los jugadores, tener juego por dentro o por banda, según el partido. Me ha dejado conforme, no satisfecho del todo porque tenemos que seguir mejorando, estamos en una etapa de mejorar y creo que hemos progresado. Estamos en el debe, pero mejorando partido tras partido", afirmó.

Live Blog Post

"No pongo un jugador para que salga a los 20 minutos"

"Los que arranquen están para 90', no pongo un jugador para salga a los 20 minutos. El que esté, está para 90 minutos. Después por situaciones de partido puede haber cambios. No pongo a un jugador por 10, 20 minutos. Eso sería más para el final, que también me cuesta si un jugador está para 15, 20 minutos", dijo el DT.

Live Blog Post

"Para nosotros es una alegría total estar con nuestra gente"

"Nos sentimos cómodos, es nuestra casa. En pocas horas ya se agotó casi todo. Eso es un poco por lo vivido y también por lo que vamos a vivir en este partido. Para nosotros es una alegría total estar con nuestra gente. La idea es que a los rivales les cueste por el apoyo de la gente. Han hecho una gran demostración de cariño porque en pocas horas ya no hay más entradas y nosotros felices de que nos puedan acompañar",

Live Blog Post

Mauricio Viera: "Es un jugador al que le tengo plena confianza"

"Puede ser importante sí. Como les comenté, un jugador que llegue ahora lo tengo que conocer primero. Estuve dos años con él. Ha demostrado un gran interés de estar acá. Había llegado hacía dos meses a Chile, rescindió contrato, se vino y es un jugador al que le tengo plena confianza. Nos va a aportar bastante, no solamente jugando, afuera de la cancha, desde donde le toque, lo traje por todas las características, jugando y por lo que le puede aportar al grupo".

Live Blog Post

¿Fue necesaria una charla con Maximiliano Silvera por todo lo que vivió en su primer clásico contra Peñarol?

Viera fue consultado si tuvo una charla especial y aparte con Maximiliano Silvera que fue jugador de Peñarol y pasó este año a Nacional. En el clásico de la Supercopa Uruguaya, apenas entró, los jugadores aurinegros fueron a buscar roce y generar situaciones extra juego con él.

"Por más que hubiera habido o no una charla, él tenía que vivir esa situación. De repente a veces pasa que cuando uno le dice 'puede pasar esto', 'puede pasar lo otro' y pasa. La tenía que vivir, no digo que sea fácil o difícil, pero él estaba convencido de estar acá. Ahora ya es un tema pasado. Obviamente siempre va a haber en ciertas situaciones del partido, pero no fue necesario", respondió Viera.

Live Blog Post

"Hay algo que no puede faltar que es tener las ganas de ganarlo"

Incide porque son partidos bastante parecidos. Uno saca conclusiones y siempre trata de analizar los rivales, pero en este caso hay un condimento extra por el partido que es, entonces tratamos de sacar conclusiones, saber que en ciertos momentos del partido hay que tener un poquito más de tranquilidad, pero hay algo que no puede faltar que es tener las ganas de ganarlo. A eso estamos apuntando. Es una semana que también, por momentos, hay que bajar un poco porque hay mucho nerviosismo y ansiedad de todos, porque ya el partido demanda un montón. Pero estamos felices de jugar en casa, sacamos conclusiones de todo lo que se juega para pasarle información a los jugadores".

Live Blog Post

La importancia del factor emocional en los clásicos

"El primer tiempo bien, en el segundo nos faltó protegernos más con balón que era la idea", dijo Viera en referencia al partido que Nacional le ganó el sábado a Progreso 1-0 en Durazno.

"Pero es un poco la tónica del inicio del torneo para todos. Está bueno porque puedo sacar conclusiones y los jugadores también están conscientes de todo eso. La idea es tratar de proponer nuestra idea, sabiendo de lo que se juega, que es un partido que se torna un poco diferente a lo trabajado porque hay una parte emocional. Son esos partidos que uno dice que lo importante siempre es ganar. Pero vamos a tratar dentro de todo eso de que nuestra idea de que esos 25',30' sean de más tiempo, los jugadores están convencidos de eso, yo también, pero estamos tratando de trabajar las diferentes situaciones que se pueden plantear en el partido, de juego, de no juego, de un equipo que nos pueda esperar, de que nos puedan presionar, sobre todo para que tengan la tranquilidad, ellos ya la vivieron y saben cómo es, y yo les pueda decir algo de lo que pueda suceder durante el partido".

Live Blog Post

Cómo está el Diente López

"El Diente está muy bien, la verdad que muy bien. Había tenido una semana de entrenar un poco menos, el otro día entró muy bien así que está a la orden como todos. En estos partidos puede definir mucho. Tengo buenos jugadores en esa posición. Lo que me tranquilidad es que todos están sumando y todos con muchas ganas e ilusiones. En su caso en particular entró a cumplir una función diferente y lo hizo muy bien. Hay que seguir por este camino. Cualquiera puede estar y me voy a dar un ratito más para confirmar el equipo", elogió Jadson Viera sobre Nicolás "Diente" López, uno de los referentes del plantel que arrancó la temporada relegado por una lesión.

Live Blog Post

Qué le falta a Jadson Viera para definir al equipo

"Entrenamos lo que venimos haciendo bien, lo que tenemos que ir mejorando. Yo creo que hasta lo último en esta clase de partidos uno va con algún detalle, alguna información, pero en definitiva pensando bastante en nosotros y alguna posibilidad del rival que también pueda venir a proponer de visitante. En eso tranquilidad total, tengo bastante claras algunas cosas y otras estoy esperando un tiempito más para confirmar el equipo", dijo el DT sobre si tiene o no definida la oncena con la que saldrá a jugar el domingo a la hora 19.30.

Live Blog Post

El presente de Camilo Cándido

"Está bien, la idea no es probarlo porque ha hecho una buena semana, pero espero en estas horas confirmar un poco cómo se siente, tuve una charla con él la semana pasada que despejó dudas a los dos, venía trabajando bien así que fue un poco más por precaución que otra cosa", dijo sobre el lateral Camilo Cándido que estará a la orden contra Peñarol.

Live Blog Post

"Jugar de local nos empuja mucho"

"Es una semana linda, no es que hagamos un plus pero siempre haya algo extra que nos motiva, jugar de local nos empuja mucho. La verdad que venimos bien la semana, con algún detallecito en la etapa final", comenzó diciendo el entrenador tricolor Jadson Viera en la conferencia de prensa.

