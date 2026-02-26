El entrenador de Nacional Jadson Viera atendió este jueves a los medios en conferencia de prensa previo al clásico que se jugará el domingo a la hora 19.30 en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Apertura.
Conferencia de Jadson Viera previo al clásico de Nacional vs Peñarol: "Hay algo que no puede faltar que es tener las ganas de ganarlo"
El entrenador de Nacional, Jadson Viera, habló en la previa a un nuevo clásico contra Peñarol, no dio pistas sobre el equipo ni del sistema táctico pero priorizó aspectos emocionales y también cómo potenciar a su equipo