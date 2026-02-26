Conferencia de Jadson Viera previo al clásico de Nacional vs Peñarol: "Hay algo que no puede faltar que es tener las ganas de ganarlo"

Live Blog Post

La importancia del factor emocional en los clásicos

"El primer tiempo bien, en el segundo nos faltó protegernos más con balón que era la idea", dijo Viera en referencia al partido que Nacional le ganó el sábado a Progreso 1-0 en Durazno.

"Pero es un poco la tónica del inicio del torneo para todos. Está bueno porque puedo sacar conclusiones y los jugadores también están conscientes de todo eso. La idea es tratar de proponer nuestra idea, sabiendo de lo que se juega, que es un partido que se torna un poco diferente a lo trabajado porque hay una parte emocional. Son esos partidos que uno dice que lo importante siempre es ganar. Pero vamos a tratar dentro de todo eso de que nuestra idea de que esos 25',30' sean de más tiempo, los jugadores están convencidos de eso, yo también, pero estamos tratando de trabajar las diferentes situaciones que se pueden plantear en el partido, de juego, de no juego, de un equipo que nos pueda esperar, de que nos puedan presionar, sobre todo para que tengan la tranquilidad, ellos ya la vivieron y saben cómo es, y yo les pueda decir algo de lo que pueda suceder durante el partido".