Camilo Cándido: el recuerdo de sus goles a Peñarol, la necesidad de hacerles "sentir" la localía y la chance de ser titular en el clásico con Nacional

Camilo Cándido habló este jueves en conferencia de prensa en la previa del clásico que Nacional jugará el domingo a la hora 19.30 contra Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

"Me encuentro bien, el partido pasado no estuve por una carga, era mejor cuidarme para esta semana que es un partido importante para nosotros y la gente, ojalá que pueda jugar", comenzó diciendo Cándido, que retornó al club procedente de Atlético Nacional de Medellín.

"Uno hizo muchas cosas para poder estar acá, siempre estuvieron las ganas de estar donde uno quiere estar, va a ser muy emocionante volver a vivir un clásico. Ojalá que se nos peda dar, que sea un clásico disfrutable y llevarnos los tres puntos que es lo más importante", indicó.

"Salgamos con el sistema que salgamos, tenemos que hacerles sentir que estamos en casa, me siento cómodo yendo al ataque, ellos emparejaron con tres en el medio y era un partido para que los laterales vayan al ataque, eso se va a ir dando a través del juego y el entrenador lo verá de la mejor manera", manifestó en referencia al clásico de la Supercopa Uruguaya donde empataron 0-0 y Peñarol ganó por penales.

"Peñarol creo que lo ven muy irregular, pero tiene grandes jugadores, de gran jerarquía y pasa lo que pasó el otro día en el segundo tiempo, nosotros más enfocados en nosotros, no soy de mirar la vereda de enfrente, estoy acá y miro para adentro, para sacarlo de la mejor manera a este partido", analizó el lateral que llegó a Nacional desde Liverpool tras jugar en Rampla Juniors.

Cándido fue consultado por los dos goles clásicos que tiene, uno por el Torneo Apertura 2021, en un Gran Parque Central a puertas cerradas debido a la pandemia de coronavirus donde Nacional triunfó 2-0, y otro por el Torneo Clausura 2022 donde ganaron 3-1 con un gol suyo y otro de Luis Suárez, además de uno de Mathías Laborda.

"Esos goles son muy recordados para mí porque me hacer ser un goleador clásico, pero se da con los partidos, uno no lo busca porque en cada jugada uno quiere dar lo mejor para que Nacional gane y eso es lo importante ahora".

"Vengo de un año en el que tuve muchos partidos, estoy muy bien, creo que me viene bien llegar acá, Nacional tiene grandes jugadores y está para mucho más, uno ve cosas acá adentro que en otros clubes no lo ve, Nacional tiene que ser campeón de vuelta, Nacional va a ir por el bicampeonato y para eso estamos acá, Nacional es un club con mucha resiliencia y humildad y me da tranquilidad y placer de estar de vuelta en casa", manifestó.

Consultado sobre el juvenil Federico Bais, titular en el arranque de la temporada, Cándido dijo: "Es un chico espectacular, mostró una personalidad admirable, es un chico muy tranquilo, habla poco. Le gusta ir al ataque cuando va a por adentro lo hace muy bien y es mucho más marcador que yo, estamos los dos para el puesto, tenemos que estar cerquita y darle mucha ayuda para que pueda disfrutar de estar acá, hay que cuidarlo como a Agustín (Dos Santos)".

"El objetivo personal es ser campeón, vine a ser campeón y que Nacional sea bicampeón, primero está lo institucional y luego lo personal. A la gente solo agradecimiento por el cariño que me han manifestado", concluyó.