El Observador / Fútbol / FÚTBOL URUGUAYO

Se fue a la B con River Plate y apareció en Gran Hermano para ver a su pareja ingresar a la casa; mirá el video

El futbolista estuvo en el estudio de GH para ver ingresar a la casa a su pareja, la venezolana Cinzia Francischiello; mirá el video

26 de febrero 2026 - 11:48hs

Dylan Gissi en Gran Hermano

Un futbolista argentino que el año pasado jugó en River Plate, equipo que descendió a la Segunda división del fútbol uruguayo, fue noticia esta semana al aparecer en Gran Hermano, el programa que comenzó una nueva temporada en la TV.

Se trata de Dylan Gissi, nacido en Suiza y con nacionalidad argentina, quien estuvo en el estudio de GH para ver ingresar a la casa a su pareja, la venezolana Cinzia Francischiello.

Ante la pregunta de Santiago Del Moro sobre quién era el que estaba en la tribuna, la participante señaló: “Mi novio y futuro esposo”

El hoy jugador de Nueva Chicago bajo de la platea y la despidió con un beso ante las cámaras.

Gissi, de 34 años, jugó el año pasado en River Plate, en el cierre del Torneo Clausura, en el que disputó los últimos seis partidos, con 484 minutos, dos goles, uno ante Plaza y otro en la última fecha ante Wanderers, y con una tarjeta roja.

El equipo darsenero descendió tras una serie de malas temporadas, por lo que este año jugará en la B.

El futbolista, hermano de Kevin Gissi, que también jugó en Uruguay en Rampla Juniors y Fénix, dejó a los darseneros al finalizar el año pasado y firmó con Nueva Chicago, su actual equipo y desde donde sigue a su pareja en Gran Hermano.

Reconoció incentivos a favor en el fútbol

Dylan Gissi, que pasó por clubes como Rosario Central, Atlético Tucumán y Banfield, es reconocido en el fútbol argentino por haber reconocido que habían incentivos económicos en el ascenso de ese país.

“Atlético de Rafaela nos dio cinco millones de pesos por ganarle a Brown de Adrogué”, declaró sobre un partido cuando jugaba en Atlanta en 2024 y que favoreció al equipo que buscaba la permanencia.

Luego, intentó bajarle los decibeles a sus declaraciones y dijo que confiaba en la “honestidad e integridad del fútbol”.

Pero ya era tarde. Su frase generó revuelo en el ascenso y el jugador fue apartado de esas categorías, hasta regresar ahora a Nueva Chicago.

