La Mesa Ejecutiva fijó las fechas 5 y 6 del Torneo Apertura; se define si Peñarol puede viajar al interior y Nacional juega un viernes

Aún resta por definir un detalle de la sexta etapa que es muy importante

27 de febrero 2026 - 17:25hs
Hinchas de Nacional y de Peñarol

Diego Battiste

La Mesa Ejecutiva de la Primera división de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), fijó este viernes a la tarde lo que serán la quinta y sexta fecha del Torneo Apertura que tiene a Central Español como líder del mismo.

La fecha 5 del citado certamen dará inicio el próximo viernes 6 de marzo con el encuentro entre Wanderers vs Deportivo Maldonado en el Parque Viera desde la hora 20.

Por su parte, la día siguiente se jugarán dos partidos. El primero será Progreso vs Albion en el Parque Paladino sobre la hora 17, en tanto que Peñarol recibirá en el Estadio Campeón del Siglo a Danubio sobre las 20.30.

En tanto, el domingo 8 jugarán Racing vs Cerro a la hora 9.45 en el Parque Roberto, Juventud será local ante Nacional a las 17 en el Parque Artigas de Las Piedras, y Defensor Sporting enfrentará a Central Español a las 20 en el Parque Franzini.

Maximiliano Olivera y Javier Burgos
PEÑAROL

El equipo que paró Diego Aguirre en Peñarol para enfrentar en el clásico a Nacional por el Torneo Apertura, aunque este sábado puede hacer una variante

Santiago Díaz, hat-trick ante Alianza
PEÑAROL

El campeón con Peñarol de la Copa Libertadores sub 20 que el club no tuvo en cuenta, aunque tiene contrato, y firmó un vínculo con un equipo del exterior

La fecha culminará el lunes 9 con los encuentros entre Cerro Largo vs Montevideo City Torque a la hora 18.30 en el Estadio Ubilla de Melo, y Boston River vs Liverpool a las 21.30 en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida.

La sexta fecha con temas que faltan y Nacional un viernes

La fecha 6 del Torneo Apertura comenzará el viernes 13 de marzo con el encuentro entre Nacional vs Wanderers en el Gran Parque Central desde la hora 20.

La misma continuará el sábado 14 contra tres compromisos: Cerro vs Progreso a la hora 10 en el Estadio Luis Tróccoli, Boston River vs Racing en el Estadio Campeones Olímpicos a las 17, y Albion vs Peñarol a las 20.30 en escenario a confirmar.

Cabe consignar que, como informó Referí, Albion quiere llevar a los carboneros a jugar en el Estadio Koster de Mercedes, pero aún no está definido.

Asimismo, el domingo 15 se enfrentarán Central Español vs Cerro Largo a la hora 10 en el Parque Palermo, Danubio vs Juventud de Las Piedras a las 17 en Jardines del Hipódromo, y Deportivo Maldonado vs Defensor Sporting en el Estadio Domingo Burgueño a las 20.30. Por su parte, Liverpool vs Montevideo City Torque cerrarán la fecha el lunes 16 a la 20 en el Parque Viera.

Torneo Apertura Central Español Peñarol Nacional interior

