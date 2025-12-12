El Congreso de Intendentes plantea un plazo de dos años para implementar el sistema de libreta por puntos

Libreta de conducir

El Congreso de Intendentes propuso un plazo de dos años para comenzar con la implementación del sistema de libreta por puntos a nivel nacional, y que el inicio del proceso sea "de manera gradual", según reveló el intendente de Paysandú y presidente del Congreso, Nicolás Olivera.

"La idea es tomarnos un plazo de dos años para comenzar a implementarlo. Lo cierto es que la libreta por puntos lo que viene a cambiar es un paradigma, en el cual ya no solo con la sanción o con la multa se cambian los hábitos de mal manejo. La idea es tomarnos un plazo y se irá implementando de forma gradual", señaló Olivera en diálogo con Telenoche (Canal 4).

En relación con el alcance del sistema, el intendente destacó: "Es un permiso único nacional y la idea es ir avanzando en tanto todos estemos dispuestos y que coordinen todas las direcciones de tránsito. Y que cuando arranque, sea de manera gradual".

El sistema, decretado por el gobierno de Yamandú Orsi en setiembre, busca instaurar un Permiso Nacional de Conducir por Puntos con la intención de comenzar su aplicación paulatinamente en el primer semestre de 2026. Según la normativa, el saldo inicial del permiso será de 8 puntos, los cuales se perderán o ganarán en función de las infracciones cometidas. Posteriormente, el saldo podrá ascender a 12, 14 y 15 puntos a medida que el conductor evite cometer infracciones.