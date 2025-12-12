El líder de la operación "Dinamita dorada", el plan secreto para sacar de Venezuela a María Corina Machado, habla con la BBC

Stern asegura que Estados Unidos, que ha desplegado una enorme fuerza naval en el Caribe desde donde ha atacado embarcaciones que supuestamente salían de Venezuela con droga, no financió la operación, pero que fueron contactados de manera "informal". Alyssa Joy/U.S. Navy via Getty Images

La "muy húmeda y clandestina" operación de rescate para sacar de Venezuela a la líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel María Corina Machado requirió un operativo terrestre, dos barcos que atravesaron mares agitados y un vuelo, según ha declarado a la BBC el líder de la operación.

Bryan Stern, presidente y fundador de la Grey Bull Rescue Foundation, contó que inicialmente fue contactado a las 21:00 (hora del este de América del Norte), el viernes 5 de diciembre por un contacto suyo que conocía al equipo de Machado.

Entiende que este fue el segundo intento después de que el plan inicial para sacarla del país "no saliera bien".

DECLARACIONES "Se les apagó la máquina de humo": Andrés Ojeda acusó "operación" en su contra y apuntó contra Fernando Pereira

Según Stern, su organización, especializada en misiones de rescate y evacuaciones, llevaba "meses" preparándose para posibles operaciones en Venezuela, reforzando su presencia en el Caribe, tanto en Venezuela como en la vecina isla de Aruba. Añadió que en esta operación participaron personas que hablaban cinco idiomas diferentes.

"Hemos estado construyendo infraestructura sobre el terreno en Venezuela diseñada para sacar a estadounidenses, aliados, británicos y otras personas en caso de que comience la guerra en Venezuela", declaró a la BBC.

Sin embargo, añadió que el reto en este caso era sacar a alguien tan conocido como María Corina Machado.

Ninguna de las infraestructuras que su empresa había construido en el país, dijo, estaba "diseñada para la segunda persona más popular del maldito país con una diana en la espalda. La firma de María es la parte difícil de esta operación".

Lars Martin Hunstad/Bloomberg via Getty Images María Corina Machado logró llegar a Oslo en la madrugada del jueves.

Cuando entró en contacto por primera vez con el equipo de Machado, al principio no le revelaron su identidad, pero afirmó que fue capaz de adivinarla.

Después de que se pusieran en contacto con él por primera vez el viernes, habló con su equipo el sábado por la mañana, se desplazó el domingo y llegó a su destino el domingo por la noche. Afirmó que la misión "se completó" el martes por la noche.

Su equipo exploró varias posibilidades para sacarla del país y se decidió por un plan en el que la trasladaron por tierra desde la casa donde se escondía hasta un punto de recogida para una pequeña embarcación, que la llevó desde la costa de Venezuela hasta una embarcación un poco más grande, donde se reunió con Stern.

Dijo que su viaje por mar se desarrolló en "mares muy agitados", con olas de entre 1,5 y 3 metros, en "una oscuridad total".

"La llevamos muy lejos. Si nuestro barco se hundía, estábamos mucho más cerca de Venezuela que de cualquier otro país", dijo.

"El viaje no fue divertido. Hacía frío, nos mojamos mucho, estábamos empapados, las olas eran muy fuertes, y eso lo aprovechamos. La llevamos a tierra y al lugar donde estaba su avión, y ella voló a Noruega".

A lo largo del viaje, se tomaron varias medidas para ocultar y disimular su rostro y su perfil "digital", ya que se trata de una política muy conocida.

"La amenaza biométrica es muy real", señaló, y añadió que se tomaron medidas para asegurarse de que no pudiera ser localizada a través de su teléfono.

Stern dijo que María Corina Machado se comportó de manera "impresionante" durante el viaje, aceptando un jersey para abrigarse cuando él se lo ofreció, pero sin pedir nada más.

"Fue formidable. Estaba empapada y helada, pero no se quejó ni una sola vez", comentó entre risas.

Reconoció que la operación era muy peligrosa porque el agua "no perdona".

"Si conduzco un barco y se estropea el motor, acabaré nadando hasta Venezuela. El mar está muy agitado. Está completamente oscuro. Usamos linternas para comunicarnos. Da mucho miedo, pueden salir mal muchas cosas".

Alyssa Joy/U.S. Navy via Getty Images Stern asegura que Estados Unidos, que ha desplegado una enorme fuerza naval en el Caribe desde donde ha atacado embarcaciones que supuestamente salían de Venezuela con droga, no financió la operación, pero que fueron contactados de manera "informal".

Cuando se le preguntó cómo podía garantizar la seguridad de los venezolanos que ayudaron en la operación, respondió que mantuvieron sus identidades en secreto y que "hacemos muchas operaciones encubiertas".

Dijo que había mucha gente que trabajaba para él sin saberlo, o gente que creía "conocer toda la historia", pero que en realidad no sabía nada.

"Hay personas que hicieron y hacen cosas que, desde su perspectiva, son benignas, pero que desde la nuestra son fundamentales para la misión".

Aseguró que la operación "no fue financiada en absoluto por el gobierno de Estados Unidos" sino por donantes.

"Nunca hemos recibido una nota de agradecimiento del gobierno de Estados Unidos, y mucho menos un dólar", dijo.

Sin embargo, sí afirmó que coordinó con algunos Estados nacionales y servicios de inteligencia y diplomáticos de varios países. Esto incluyó alertar al Gobierno estadounidense de manera "informal", dijo.

La operación se denominó "Golden Dynamite" (Dinamita dorada) porque "(Alfred) Nobel inventó la dinamita" y la Machado intentaba llegar a Oslo para recoger el Premio Nobel de la Paz.

María Corina Machado ha declarado que tiene intención de regresar a Venezuela, algo que Stern le ha desaconsejado.

"Le dije que no volviera. Eres una madre. Te necesitamos. Ella hará lo que tenga que hacer, no sé qué. Entiendo por qué quiere volver, porque es una heroína para su pueblo. Ojalá no volviera, pero tengo la sensación de que lo hará".

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC