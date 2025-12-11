Juanchi Hounie habló con El Observador y dio detalles de su salida de Fácil Desviarse: "Creo que generé mucho desgaste en mis compañeros"

Este miércoles por la noche el comunicador y periodista Juanchi Hounie anunció su salida del programa radial que condujo durante 15 años y del que fue uno de sus integrantes fundadores: Fácil desviarse , el programa que comenzó su ciclo como Suena tremendo en 2011.

Hounie publicó en sus redes sociales un breve texto anunciando su decisión y agradeciendo a sus compañeros y escuchas, aunque sin dar demasiadas explicaciones sobre su salida.

Este jueves, Hounie habló con El Observador y dio algunos detalles más de su salida, entre lo que estuvo "el dolor" de dar un paso al costado y lo difícil que fue tomar la decisión.

COMEDIA NACIONAL Más de 65 mil espectadores, tres éxitos y las obras que se vienen en 2026: Onaindia y su primer año al frente de la Comedia Nacional

"Fue un año olvidable, de esos que querés borrar para siempre del calendario. Dar un paso al costado era reconocer todo el dolor y todo el compromiso que ellos dieron. Dudo que encuentre en mi vida mejores compañeros que Sapo, Nico y Jorge. Sin ellos no hubiera sido nada. Basta con verlos. Les sobra talento", expresó.

"Todo se dio en las últimas semanas. No fue fácil para nadie. Tenemos muchas batallas —no por Nico solamente— peleadas. Arrancamos un programa humilde y lo llevamos a ser uno de los programas más escuchado del país. Todos le metimos cabeza y corazón para llegar ahí. No era fácil. Ya había tanques radiales que parecían insuperables. Pero había convicción y confianza. Siempre miramos para adelante. Y las cosas salieron."

20240816 Entrevista a Juanchi Hounie. IG (7).jpg Foto: Inés Guimaraens

Hounie aseguró que la conversación principal la tuvo con el "Sapo" Zas, a quien consideró "su amigo del alma".

"No exagero. Somos amigos desde que tenemos 6 años. Las vimos pasar todas. Las suyas y las mías. Nunca me voy a olvidar cuando me dieron la noticia de que íbamos a tener un hijo —no con Sapo!!!— con mi mujer. La primera persona que estaba ahí para abrazarme era Sapo. La puta. Si habrá camino recorrido. Pienso en eso y lloro de la emoción", contó.

El periodista aseguró que no se despedirá al aire y que se queda con los recuerdos del programa como cierre.

"No habrá despedida al aire. Quedarán los recuerdos. Los oyentes los traen siempre. Esos tipos que no conozco personalmente pero que hace años que me sienten como un amigo a mí me mata. Me emociona. Me dan ganas de abrazarlos a todos".

Los últimos meses de Juanchi Hounie en los medios y sus ausencias de Fácil desviarse

Hounie oficializó su salida este miércoles y puso fin a un ciclo que en los últimos meses había tenido algunas ausencias temporales de los micrófonos del programa que emite Del Sol FM. El conductor no participaba del programa desde octubre, y antes ya había tenido algunos períodos de pausa, desde fines de 2024.

En enero de este año, Hounie volvió a Del sol tras la primera de esas ausencias, de unos cuatro meses, y explicó los motivos de su alejamiento. "Voy a ser breve, como empezó lo que puedo llamar desbarranque emocional. Apuntaría, además, que sonó bastante en la campaña lo de salud mental", contó en aquel momento.

"Ya es conocido que en los últimos años murieron mis padres, y el 2024 no arrancó mucho mejor: murió una queridísima prima. Eso fue un embudo que empezó de esos duelos que todavía no he hecho, mezclado con un año que iba a ser de exigencia y de stress laboral. Aparte de los dos programas donde ya estaba sumé un tercero, en el Canal 12, año de campaña electoral. Fue una mezcla de ansiedad, angustia y stress, que me llevó a cada vez menos controlar mis impulsos y mi vida", aseguró.

"No es un burn out o tocar el fondo, pero fue arañar el fondo, emocionalmente destrozado, y arrancar luego un proceso para recuperarse", contó en ese momento.

Tras ese regreso, en marzo de 2025 Hounie volvió a alejarse de los medios para retornar en julio, tres meses y medio después.