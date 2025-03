"Mucha agua pasó bajo el puente": Juanchi Hounie volvió a la televisión con Séptimo Día y así fue su bienvenida

"¡Cómo te extrañamos el año pasado, cuando se empezó a picar la campaña!", comentó el conductor.

El alejamiento de Juanchi Hounie de los medios y qué dijo a su regreso

El pasado 15 de enero Juanchi Hounie volvió a Del Sol FM y contó cuáles fueron las razones de su alejamiento de los medios. "Voy a ser breve, como empezó lo que puedo llamar desbarranque emocional. Apuntaría, además, que sonó bastante en la campaña lo de salud mental", comenzó.

"Ya es conocido que en los últimos años murieron mis padres, y el 2024 no arrancó mucho mejor: murió una queridísima prima. Eso fue un embudo que empezó de esos duelos que todavía no he hecho, mezclado con un año que iba a ser de exigencia y de stress laboral. Aparte de los dos programas donde ya estaba sumé un tercero, en el Canal 12, año de campaña electoral. Fue una mezcla de ansiedad, angustia y stress, que me llevó a cada vez menos controlar mis impulsos y mi vida", aseguró, y agregó que en el último trimestre del año tuvo que tomar la decisión de dar un paso al costado para ocuparse de esos asuntos.

"No es un burn out o tocar el fondo, pero fue arañar el fondo, emocionalmente destrozado, y arrancar luego un proceso para recuperarse. Acá estoy, bien y de regreso al laburo que me hace muy feliz", dijo Hounie.