/ Cultura y Espectáculos / ALMADA

Sebastián Almada: "Me tuve que acostumbrar a crear cosas que le gustaran a Tinelli para que las ponga al aire"

El uruguayo Sebastián Almada recordó sus primeros trabajos en Argentina como parte del equipo de Videomatch y por qué sus primeros trabajos eran "muy uruguayos"

10 de diciembre 2025 - 18:30hs
Sebastián Almada

Sebastián Almada

Sebastián Almada recordó la época de Videomatch y cómo fue trabajar con Marcelo Tinelli siendo un humorista uruguayo. En una entrevista en Vuelta Y Media (Urbana Play), previo al estreno de Cortocircuito, su próxima obra en Carlos Paz coescrita con Pedro Alfonso.

Durante la entrevista el uruguayo recordó sus inicios en el programa infantil Jugo de colores con Pichu Straneo y Ana Laura Barreto en Canal 4, antes de su pasaje a la factoría de De Igual Igual con Omar Gutiérrez. Hasta que un casting en Argentina le "cambió la vida". "Me vio Marcos Gorbán en Uruguay, preguntó dónde estábamos, fue y habló con notros. Vinimos a hacer un casting y quedamos con Álvaro Navia", dijo Almada y recordó que en aquella prueba debió construir personajes para las famosas cámaras ocultas del programa de Marcelo Tinelli.

Alamda entonces empezó a trabajar como guionista a Videomatch y escribía Los Rapoteros, con Fena Della Maggiora y Carlos Sturce. "Fue mi primer laburo", apuntó.

Embed - Los Raporteros - Videomatch

Sin embargo, el comienzo no fue sencillo para el guionista y humorista uruguayo. “A mi al principio me costó. Yo grababa muchas notas y Marcelo me decía: ‘Está buenísima la nota, pero no entra en Videomatch. Es muy uruguayo eso’. Creo que las cosas que mías que más me gustaron nunca salieron, porque tenía otro estilo. Yo venía de otro palo", contó.

"Por ejemplo, yo proponía un sketch y me decía 'pero eso es más de Hiperhumor que de Videomatch' o personajes que después me decía 'acá no entra eso'. Me tuve que acostumbrar a crear cosas que le gustaran a él para que las ponga al aire y le gusten a la gente", agregó.

Embed - "Me tuve que acostumbrar a crear cosas que le gustaran a Tinelli." Sebastián Almada en #VueltaYMedia

