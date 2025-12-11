Se vienen los desfiles de "la escuela del carnaval uruguayo": los detalles del desfile y el concurso de 1.200 promesas

Con la participación de 1.200 niñas, niños y adolescentes –de 5 a 18 años–, el semillero de talentos del carnaval uruguayo volverá a escena pronto , en diciembre y enero, con el desarrollo de las dos actividades principales de la Asociación de Directores del Carnaval de las Promesas (Adicapro) .

El domingo 14 de diciembre se hará el desfile por la Av. 18 de Julio , a partir de la hora 19 y desde Plaza Independencia a Plaza Cagancha, a lo que se añadirá posteriormente, desde el sábado 20, el concurso de agrupaciones .

Joaquín Freire, presidente de Adicapro, destacó a El Observador el valor que tiene esta instancia, no solo porque permite a niños, niñas y adolescentes formarse y expresarse en un ámbito artístico de jerarquía, apoyados por técnicos especializados y con las familias muy presentes , también porque les permite evolucionar en otros aspectos dada la existencia de talleres, por ejemplo vinculados a temas como género y drogas y liderazgo .

Elogió, además, al carnaval de las promesas como un espacio que genera talentos en múltiples disciplinas artísticas que terminan enriqueciendo al carnaval “de los mayores” , ya sea como componentes, técnicos y también como público.

También definió como relevante la continuidad en el tiempo de este emprendimiento, próximo ya a 40 ediciones y con casos en los que ya están integrando diferentes grupos hijos de excomponentes de elencos del carnaval de las promesas.

La lista de carnavaleros exitosos, incluso fuera del mundo de los tablados y del Teatro de Verano, surgidos de las actividades de las promesas es interminable y apenas algunos ejemplos son los de Gastón “Rusito” González, Matías Bravo, Maxi Orta, Facundo Balta, Damián Lescano, Fabricio Speranza, Martín Souza y Danilo Mazzo.

Lo complicado, en todo caso, es ubicar conjuntos del carnaval mayor en los que no haya un componente o técnico con experiencia en el carnaval de las promesas: “Creo que del 80% al 90% de los integrantes que debutan en el carnaval de mayores sale de las promesas”, afirmó.

_LCM3285 Carnaval de las promesas. Juan Samuelle (archivo).

Desfile por la Av. 18 de Julio

En el desfile el jurado evaluador, presidido por Mauricio Kalstein, lo integrarán Mathías Marrero, Ernesto “Tito” Torres, Victoria Pico Riñón, Julio Del Río y Naomí Kronberg.

Este año participarán 12 conjuntos de parodistas, seis revistas, seis humoristas, cinco murgas y tres lubolos.

Desfilarán desde la hora 19, en el siguiente orden, informado este jueves 11 por la Intendencia de Montevideo:

Klaus (parodistas) Wonkas (parodistas) Zero (parodistas) Nemesis (revista) Saphirus (revista) Dulcinea (revista) Cosme y Damián (soc. de negros y lubolos) La Zafada (murga) La Descocada (murga) Los Pepinitos (murga) Yoguis (humoristas) Herederos (humoristas) Gnomos (humoristas) Quijotes (parodistas) Buby’s bis (parodistas) Celestinos (parodistas) Magia Candombe (soc. de negros y lubolos) Mano a mano (murga) La Resiliente (murga) Wizards (parodistas) Zodiaco (parodistas) Príncipes (parodistas) Mandala (revista) Frenesí (revista) Fénix (revista) Ohana (soc. de negros y lubolos) Los Chapitas (humoristas) Colibriquis (humoristas) Descara2 (humoristas) Zabritos (parodistas) Aprendices (parodistas) Guerrero’s (parodistas)

_INE8928 Carnaval de las promesas. Juan Samuelle (archivo).

Concurso en el Teatro de Verano

El concurso de agrupaciones comenzará el sábado 20, en el Teatro de Verano Ramón Collazo, en el Parque Rodó.

Cada uno de los conjuntos se presentará dos veces ante el jurado que integran Emilia Díaz, Sofía García y Rodrigo Vignolo, presidido por Ismael Nadal.

Cada rueda constará de ocho etapas con cuatro espectáculos en cada una, por lo cual, considerando inactividades previstas en los feriados y días especiales, más las eventuales suspensiones por mal estado del tiempo, se estima que esta instancia concluirá próximo al 10 de enero.

Fixture promesas

Los presentadores de los espectáculos serán Claudia Minvielli y Renzo Lima y el precio de las entradas será $ 250 las generales y $ 150 para excomponentes de los conjuntos que tengan entre 18 y 25 años.

_LCM8947 Carnaval de las promesas. Juan Samuelle (archivo)

El carnaval más largo del mundo

Con la ilusión de cientos de carnavaleros y sus familias, el carnaval de las promesas está en su tramo final en la temporada 2025/2026, dado que si bien están por delante en el calendario el desfile y el concurso, todo comenzó tras el carnaval pasado, ya en el verano, con los primeros diseños de contenidos artístico; el 15 de abril se habilitó el inicio de las actividades de ensayos por parte de Adicapro; en octubre se realizó el encuentro evaluatorio con técnicos expertos dándole recomendaciones a los conjuntos que exhibieron en esta instancia un avance de su propuesta; y finalmente en noviembre se desarrolló en el Espacio Modelo el lanzamiento, con una breve actuación de cada uno de los 32 elencos, además del sorteo del fixture del concurso.

El contexto

La revista Némesis, los parodistas Klau’s, los humoristas Yoguis, la sociedad de negros y lubolos Cosme y Damián y la murga La Zafada fueron los ganadores del Desfile Inaugural del Carnaval de las Promesas en diciembre de 2024.

La revista Dulcinea, los parodistas Quijotes, los humoristas Los Chapitas, la sociedad de negros y lubolos Ohana y la murga Mano a Mano fueron los ganadores del Concurso del Carnaval de las Promesas en enero de 2025.