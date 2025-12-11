Dólar
El Observador / Fútbol / MUNDIAL 2030

Mundial 2030: el "llamado a hacer una fiesta inclusiva, participativa y abierta" del presidente de la Conmebol, a un año de la ratificación de las sedes en Uruguay, Argentina y Paraguay

“No todos los días se cumplen 100 años. Hagamos juntos que esta celebración sea diferente, especial e inolvidable”, dijo Alejandro Domínguez

11 de diciembre 2025 - 12:20hs

El llamado del presidente de la Conmebol para el Mundial 2030

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, hizo un llamado a que el Mundial 2030, que tendrá partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay, sea “una fiesta inclusiva, participativa y abierta”.

Su mensaje se da al conmemorarse un año de que la FIFA confirmara que el Mundial 2030 tendrá esas tres sedes sudamericanas en su comienzo, para luego disputarse en España, Portugal y Marruecos.

Orsi - Infantino

“¡A un año de la ratificación del Mundial 2030 en Sudamérica! Reiteramos nuestro llamado a hacer una fiesta inclusiva, participativa y abierta para que el mundo entero celebre el Centenario de la Copa más linda. ¡Estamos listos para festejar en Grande!”, señaló Domínguez.

En su mensaje, destacó que “el Mundial 2030 es una oportunidad única y, al mismo tiempo, una enorme responsabilidad. Nos corresponde celebrar el centenario de la Copa más importante del mundo, con la grandeza que se merece”.

Un Mundial con 64 selecciones

Si bien Domínguez no lo manifiesta en su mensaje, la Conmebol tiene la intención de que el Mundial 2030 cuente con 64 selecciones, por única vez al conmemorar su centenario, lo que sería un salto de participantes en el torneo, que en el Mundial 2026 pasará de 32 a 48 equipos.

“Este no es un llamado para cambiar la idea de nadie. Es un llamado para estar juntos en el momento más trascendental de nuestra historia", dijo Domínguez.

"El Mundial no nos pertenece a nosotros. El Mundial pertenece al mundo, a la gente que vive y vibra con el fútbol en cada rincón del planeta. Por eso, hoy les invito a que pongamos toda nuestra creatividad para hacer de esta ocasión una fiesta sin precedentes, que sea participativa y abierta, y que quede grabada para siempre en la memoria de toda la humanidad”, agregó el presidente de Conembol.

“No todos los días se cumplen 100 años. Hagamos juntos que esta celebración sea diferente, especial e inolvidable”, comentó.

