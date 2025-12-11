Dólar
El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

¿Cómo le irá a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026? Mirá lo que dijeron los históricos Diego Godín, Sebastián Abreu, "Ruso" Pérez y "Tata" González

Los exfutbolistas celestes opinaron sobre la actual selección uruguaya de Marcelo Bielsa de cara al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

11 de diciembre 2025 - 9:20hs
Foto: Gastón Britos/Focouy

A seis meses del próximo mundial, cuatro exfutbolistas de la selección uruguaya valoraron este miércoles el presente de la celeste de Marcelo Bielsa y analizaron el duelo ante España en la fase de grupos del torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

20251210 Diego Godín Homenaje a Óscar Tabárez organizado por la Mutual, Audef y AFPU Foto: Gastón Britos/Focouy
Abreu señaló que el rendimiento final dependerá del estado físico y emocional con el que lleguen los jugadores, la continuidad de los entrenadores y el ritmo competitivo previo. Sin embargo, sobre el choque ante España, aseguró contundente: "Ganar. Así clasificamos primeros de grupo".

Diego Godín, excapitán del conjunto celeste, destacó que Uruguay cuenta con "una gran selección y jugadores en los mejores equipos del mundo", aunque reconoció que los últimos resultados y la "foto futbolística" no es la mejor.

Sobre España, país donde jugó doce temporadas, tres en el Villarreal y nueve en el Atlético de Madrid, aseguró que es un rival históricamente incómodo.

"Ha sido una piedra en el zapato para Uruguay, siempre ha sido difícil jugarle al estilo del fútbol de España", afirmó Godín, y la considera, junto a Argentina, como una de las grandes candidatas al título si ambas llegan en buen estado.

El mediocampista Diego "Ruso" Pérez apeló a la identidad histórica de Uruguay y afirmó que el objetivo siempre es "llegar lo más arriba posible", aunque subrayó que la clave será fortalecerse como grupo y jugar "partido a partido".

Recordó que a España se le respeta, pero no se le teme: "Nosotros le jugamos de igual a igual a cualquiera". En su opinión, si Uruguay llega con todos sus futbolistas disponibles y en buen nivel físico y emocional, será "difícil para cualquiera".

El también exinternacional Álvaro 'Tata' González sostuvo que Uruguay debe encarar cada Mundial "con la ilusión de pelear la definición y por qué no ganarlo", siempre y cuando recupere algunos aspectos que -en su opinión- se han perdido tras el ciclo de Óscar Tabárez. Consideró clave que el cuerpo técnico logre que los jugadores se sientan cómodos para rendir al máximo.

Sobre el partido ante España afirmó que "va a ser durísimo", pero aseguró que "tampoco habrán quedado contentos cuando en el sorteo les salió Uruguay".

