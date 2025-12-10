Benjamín, el hijo de Luis Suárez, se puso la camiseta de Nacional para acompañar a Lionel Messi en la Messi Cup de Miami; mirá el video

Benjamín, el hijo de Luis Suárez, se puso la camiseta de Nacional para acompañar a Lionel Messi

Benjamín Suárez , el hijo de Luis Suárez , mostró que es hincha de Nacional como su padre y apareció este miércoles luciendo la camiseta tricolor junto al crack argentino Lionel Messi viendo un partido de fútbol.

Así se pudo ver en la trasmisión de la Messi Cup que se juega en Miami y que tiene al campeón del mundo albiceleste como anfitrión y uno de los espectadores.

Benja Suárez estuvo con la camiseta blanca de Nacional, comiendo una manzana, mientras Messi siguió el partido tomando mate y descalzo.

Este martes, Luis Suárez había estado junto a su compañero y amigo de Inter Miami viendo otros partidos.

La Messi Cup

La Messi Cup es un torneo sub 16 que se juega en Miami desde el martes 9 al domingo 14 de diciembre, en su primera edición, impulsado por el astro argentino Lionel Messi.

Los equipos participantes son Inter Miami, Barcelona, Manchester City, River Plate, Inter de Milán, Newell's Old Boys, Atlético de Madrid y Chelsea, los que disputarán un total de 18 partidos buscando quedarse con la primera copa del certamen que promete expandirse a futuro.

"La Messi Cup celebra el espíritu de la nueva generación: jóvenes deportistas que compiten con corazón, trabajan con dedicación y creen en alcanzar sus metas. Al unir deporte, comunidad y oportunidades, creamos algo que impulsa el talento joven e inspira a todos los que forman parte del juego", expresó Lionel Messi a través de su Instagram.

Los ocho equipos participantes están divididos en dos grupos y jugarán un mínimo de tres partidos contra el resto de los integrantes de su zona.

Cada encuentro constará de dos tiempos de 40 minutos. Luego, se disputará la fase de eliminatorias para coronar al campeón de esta edición inaugural.

El Grupo A lo integrarán Inter Miami, Newell's Old Boys, Atlético de Madrid y Chelsea, mientras que el Grupo B estará conformado por Inter de Milán, Barcelona, Manchester City y River Plate.

La final, así como el partido por el tercer puesto, se jugarán en el Chase Stadium, el estadio de Inter Miami. El resto de los encuentros se disputarán en las instalaciones de entrenamiento del equipo estadounidense.