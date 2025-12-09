Dólar
NACIONAL

Se pincha la llegada de Luis Suárez a Nacional, que se perfila para renovar con Inter Miami por una nueva temporada en la MLS

El delantero comunicó a Nacional que no regresará al club en este momento y todo indica que cerrará su carrera en Estados Unidos

9 de diciembre 2025 - 9:17hs
El saludo de Luis Suárez a los hinchas de Nacional: sus hijos, orgullosos

Diego Battiste

La llegada de Luis Suárez a Nacional, en lo que sería un nuevo regreso tras su recordado paso por los tricolores en 2022, ha perdido fuerza en las últimas horas y está caída debido a que el Pistolero no maneja esa posibilidad en este momento.

El atacante de 38 años, que cumple 39 en enero, finaliza su contrato con Inter Miami, con el que acaba de ser campeón de la MLS de Estados Unidos, pero tiene la opción de renovar por una nueva temporada, lo que todo indica que finalmente ocurrirá.

En ese sentido, el goleador histórico de la selección uruguaya trasmitió a los tricolores en las últimas horas que en este momento no regresará al equipo en el que se formó y al que retornó en 2022 para ser campeón uruguayo, en lo que fue un regreso soñado para los hinchas y para él.

Fuentes de Nacional indicaron a Referí este martes que no creen que el atacante vuelva al club en este período de pases.

Lionel Messi festeja junto a sus compañeros el primer gol del Inter Miami en la final de la MLS
ESTADOS UNIDOS

Con Luis Suárez en el banco y Lionel Messi como figura, Inter Miami se consagró campeón de la MLS tras vencer 3-1 a Vancouver Whitecaps

Luis Suárez 
CUATRO VECES CAMPEÓN

Luis Suárez dio marcha atrás sobre sus dichos de que Uruguay solo tiene dos mundiales ganados y no cuatro: "Fue con humor", expresó

CINCINNATI, OHIO - NOVEMBER 23: Luis Suárez #9 of Inter Miami CF reacts during the Conference Semifinal match between FC Cincinnati and Inter Miami FC as part of the 2025 MLS Cup Playoffs at TQL Stadium on November 23, 2025 in Cincinnati, Ohio. Jeff Dean/
Luis Suárez perdió la titularidad en Inter Miami

Luis Suárez perdió la titularidad en Inter Miami

Se pinchó la ilusión de la vuelta Luis Suárez

Nacional y sus aficionados estaban ilusionados ante la posible vuelta al equipo de Luis Suárez. Este lunes, el vicepresidente tricolor, Flavio Perchman, dijo a la Agencia EFE que Nacional está esperando que el goleador histórico de la selección uruguaya avise si quiere volver o si decide no hacerlo.

"Esperamos a los próximos días, a ver qué decide él sobre seguir o no en Miami y después veremos. Estamos a la expectativa", puntualizó el dirigente. En ese sentido, añadió que ya existía un vínculo entre las partes y que Suárez tiene claro que cuando decida volver al club en el que comenzó su carrera como futbolista profesional tiene "las puertas abiertas".

Mientras tanto, varios seguidores utilizaron la red social X la etiqueta #SuárezANacional, que en el año 2022 llegó a más de 50 millones de cuentas en 35 países del mundo.

Luis Suárez con la nueva camiseta de Nacional
En aquel momento, exjugadores, destacados científicos, políticos e integrantes del Gobierno se sumaron a la movida que acabó con la llegada del atacante.

En julio de 2022, durante una entrevista con ESPN, Suárez habló sobre el interés por contratarlo que tuvo River Plate argentino y destacó que se ilusionó con esa posibilidad por la forma en que lo quisieron.

Agregó que le llamó la atención que el Nacional no se interesara por contratarlo en el momento en el que él le abrió la puerta a un posible retorno a Sudamérica.

"Eso capaz que uno, como hincha del club, que salió de ahí, se siente un poco dolido, pero no es nada de que ahora me vengan a llamar o me vengan a ofrecer porque ahora no está esa posibilidad", señaló a Referí.

Tras esa declaración, el entonces presidente de Nacional, José Fuentes, comenzó a trabajar en la llegada del atacante e incluso viajó a Madrid para convencerlo de tener un segundo ciclo en el tricolor.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - AUGUST 8: Forward Luis Suarez #9 of Inter Miami reacts at the Inter Miami CF v Toronto FC: Round of 32 - Leagues Cup 2024 game at Chase Stadium on August 8, 2024 in Fort Lauderdale, Florida. Chris Arjoon/Getty Images/AFP Chris A
Luis Suárez

Varios días después, Suárez confirmó que tenía un preacuerdo con Nacional y horas más tarde el fichaje fue confirmado. El 31 de julio, el futbolista llegó a Montevideo y fue arropado por miles de aficionados que lo acompañaron en una caravana y llenaron el estadio Gran Parque Central para recibirlo.

El goleador debutó de manera oficial con la camiseta de Nacional en mayo de 2005 y se despidió en julio de 2006 tras jugar 48 partidos, de anotar 12 goles oficiales y de conquistar en dos oportunidades el Campeonato Uruguayo.

En su retorno, Suárez disputó otros 16 encuentros en los que anotó ocho goles, uno de ellos en el triunfo por 3-1 en el clásico frente a Peñarol.

Allí el goleador sumó otros dos títulos: el Torneo Clausura y un nuevo Campeonato Uruguayo.

Nacional Luis Suárez Inter Miami Estados Unidos

Ronald Araujo
URUGUAYOS

La salud mental de Ronald Araujo: lo que dicen en España sobre el bajón anímico del capitán de Barcelona y zaguero de la selección uruguaya

Julián Millán (Nacional), Nicolás López (Nacional) y Abel Hernández (Liverpool) en un mano a mano para conocer quién será el ganador de la edición 24ª de la encuesta Fútbolx100 que premia al Mejor Futbolista del fútbol uruguayo en la temporada 2025
LOS MEJORES DE 2025

Fútbolx100 Masculino: ¿Quién será el sucesor de Leo Fernández? Julián Millán, Nicolás López o Abel Hernández, en carrera a Mejor Jugador de 2025

El plantel de Peñarol saluda a la tribuna previo a la primera final de la Liga AUF Uruguaya ante Nacional
PEÑAROL

El primer jugador de Peñarol que se mostró en vacaciones luego de la derrota ante Nacional en la definición de la Liga AUF Uruguaya

Luis Suárez 
CUATRO VECES CAMPEÓN

Luis Suárez dio marcha atrás sobre sus dichos de que Uruguay solo tiene dos mundiales ganados y no cuatro: "Fue con humor", expresó

