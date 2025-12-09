Se pincha la llegada de Luis Suárez a Nacional, que se perfila para renovar con Inter Miami por una nueva temporada en la MLS
El delantero comunicó a Nacional que no regresará al club en este momento y todo indica que cerrará su carrera en Estados Unidos
9 de diciembre 2025 - 9:17hs
Diego Battiste
La llegada de Luis Suárez a Nacional, en lo que sería un nuevo regreso tras su recordado paso por los tricolores en 2022, ha perdido fuerza en las últimas horas y está caída debido a que el Pistolero no maneja esa posibilidad en este momento.
El atacante de 38 años, que cumple 39 en enero, finaliza su contrato con Inter Miami, con el que acaba de ser campeón de la MLS de Estados Unidos, pero tiene la opción de renovar por una nueva temporada, lo que todo indica que finalmente ocurrirá.
En ese sentido, el goleador histórico de la selección uruguaya trasmitió a los tricolores en las últimas horas que en este momento no regresará al equipo en el que se formó y al que retornó en 2022 para ser campeón uruguayo, en lo que fue un regreso soñado para los hinchas y para él.
Fuentes de Nacional indicaron a Referí este martes que no creen que el atacante vuelva al club en este período de pases.
Nacional y sus aficionados estaban ilusionados ante la posible vuelta al equipo de Luis Suárez. Este lunes, el vicepresidente tricolor, Flavio Perchman, dijo a la Agencia EFE que Nacional está esperando que el goleador histórico de la selección uruguaya avise si quiere volver o si decide no hacerlo.
"Esperamos a los próximos días, a ver qué decide él sobre seguir o no en Miami y después veremos. Estamos a la expectativa", puntualizó el dirigente. En ese sentido, añadió que ya existía un vínculo entre las partes y que Suárez tiene claro que cuando decida volver al club en el que comenzó su carrera como futbolista profesional tiene "las puertas abiertas".
Mientras tanto, varios seguidores utilizaron la red social X la etiqueta #SuárezANacional, que en el año 2022 llegó a más de 50 millones de cuentas en 35 países del mundo.
En aquel momento, exjugadores, destacados científicos, políticos e integrantes del Gobierno se sumaron a la movida que acabó con la llegada del atacante.
En julio de 2022, durante una entrevista con ESPN, Suárez habló sobre el interés por contratarlo que tuvo River Plate argentino y destacó que se ilusionó con esa posibilidad por la forma en que lo quisieron.
Agregó que le llamó la atención que el Nacional no se interesara por contratarlo en el momento en el que él le abrió la puerta a un posible retorno a Sudamérica.
Varios días después, Suárez confirmó que tenía un preacuerdo con Nacional y horas más tarde el fichaje fue confirmado. El 31 de julio, el futbolista llegó a Montevideo y fue arropado por miles de aficionados que lo acompañaron en una caravana y llenaron el estadio Gran Parque Central para recibirlo.
El goleador debutó de manera oficial con la camiseta de Nacional en mayo de 2005 y se despidió en julio de 2006 tras jugar 48 partidos, de anotar 12 goles oficiales y de conquistar en dos oportunidades el Campeonato Uruguayo.
En su retorno, Suárez disputó otros 16 encuentros en los que anotó ocho goles, uno de ellos en el triunfo por 3-1 en el clásico frente a Peñarol.
Allí el goleador sumó otros dos títulos: el Torneo Clausura y un nuevo Campeonato Uruguayo.