Con Luis Suárez en el banco y Lionel Messi como figura, Inter Miami se consagró campeón de la MLS tras vencer 3-1 a Vancouver Whitecaps

Lionel Messi festeja junto a sus compañeros el primer gol del Inter Miami en la final de la MLS

Con Luis Suárez en el banco y sin minutos, y un Lionel Messi como figura del equipo, el Inter Miami se consagró campeón de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos por primera vez en su historia tras vencer 3-1 a Vancouver Whitecaps.

El conjunto de Miami, fundado en 2018, obtuvo su primera liga estadounidense tras ser uno de los mejores equipos de la fase regular y arrasar en los playoffs de la Conferencia Este, para luego vencer a un Whitecaps que también buscaba su primer título de Estados Unidos.

El equipo rosa comenzó ganando 1-0 con un gol en contra de Édier Ocampo . A los 60 minutos Ali Ahmed empató las acciones para Vancouver, pero diez minutos después Rodrigo de Paul puso el 2-1 para el Inter , tras una gran asistencia de Messi. A los 95 minutos Tadeo Allende sentenció el marcador para los dirigidos po r Javier Mascherano , y desató la locura en Miami.

Mientras que el defensa uruguayo Maximiliano Falcón jugó los 90 minutos para los campeones, Suárez siguió todo el partido desde el banco de suplentes, en medio de los rumores sobre su posible vuelta a Nacional. El propietario del equipo, Jorge Mas, dijo en una rueda de prensa previa a la final que la decisión de irse o seguir será del jugador.

El delantero uruguayo de 38 años convirtió 10 goles y aportó otras 10 asistencias en 28 partidos durante la fase de liga del torneo, pero perdió pisada en los playoffs: jugó cuatro de los seis partidos, solo dos de ellos como titular, en los que aportó una asistencia. En los últimos tres partidos solo jugó 22 minutos.

Con la victoria de este sábado, el salteño obtuvo su décima liga nacional. Ganó tres campeonatos uruguayos con Nacional (Especial 2005, 2005/2006 y 2022), cinco ligas españolas (cuatro con el Barcelona y una con el Atlético Madrid) y una Eredivisie holandesa con el Ajax, a la que ahora se suma la MLS con el Inter Miami.

Su amigo Lionel Messi, en tanto, se consolidó como la máxima figura del torneo. El argentino de 38 años anotó 35 goles y aportó 21 asistencias en 33 partidos entre liga y playoffs, a pocos meses de su último Mundial.