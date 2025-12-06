El dueño del Inter Miami se refirió a la posible vuelta de Luis Suárez a Nacional: "La decisión queda por él"

El propietario del Inter Miami, el estadounidense Jorge Mas , se refirió a la posible salida de Luis Suárez del equipo, para volver a Nacional en la temporada 2026 , y aseguró que "la decisión queda por él".

En una rueda de prensa realizada este sábado por la tarde, antes de la final de la MLS entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps , Mas fue consultado sobre la situación de Suárez, en medio de rumores sobre su salida del club para retornar a Nacional, donde jugó por última vez en 2022.

"Luis es una leyenda del fútbol, es uno de los mejores jueves de no solamente esta generación, pero de todos los tiempos. Va tener que tomar una decisión cuando termine la temporada, que será mañana", comenzó explicando el propietario, en declaraciones consignadas por el periodista José Armando.

Luego, Mas afirmó que "en términos del club" si a "principio de año" le hubiesen puesto "un papel" para firmar a "un centro delantero que juega más de 4.000 minutos, anota 16 o 18 goles, otras 16 o 18 asistencias", como hizo Suárez en la presente temporada, todos los presentes "firmaríamos una nota para tener eso".

"Luis se merece tomar él la decisión de poder salir por la puerta ancha y gorda y celebrado como debe ser. En términos de club y si él decide seguir un año para mí estaría bien, a mí me encantaría ver a Luis seguir", remarcó Mas, quien remarcó que "la decisión queda por él".

La posible vuelta de Luis Suárez a Nacional

La definición de la MLS le llega a Suárez en medio de su posible vuelta a Nacional. Según supo Referí, Luis Suárez está en contacto con Nicolás Lodeiro, su amigo que volvió a Nacional a mitad de año, y le manifestó su deseo de volver a jugar juntos en los tricolores. El sueño de jugar la Copa Libertadores con el albo es otro de los atractivos para el delantero.

El Pistolero termina su contrato con Inter Miami el 31 de diciembre y tendría que renovarlo, algo que aún no ha ocurrido a pocas semanas para el cierre del año.

Flavio Perchman, vicepresidente del club, confirmó en distintas entrevistas la intención del club de traer al jugador a Uruguay, y adelantó que el entrenador tricolor, Jadson Viera, conversará con él. Esto luego fue ratificado por el propio entrenador en declaraciones a El Espectador Deportes.

De ganar este sábado, Suárez obtendría su décima liga nacional. Ganó tres campeonatos uruguayos con Nacional (Especial 2005, 2005/2006 y 2022), cinco ligas españolas (cuatro con el Barcelona y una con el Atlético Madrid) y una Eredivisie holandesa con el Ajax.