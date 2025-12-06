Cómo será el camino de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa hasta la final si avanza como primera o segunda en el Grupo H del Mundial 2026

La FIFA reveló el calendario completo del Mundial 2026 este sábado, un día después de realizar el sorteo en el que quedaron definidos los 12 grupos de cuatro equipos del torneo. La selección uruguaya quedó en el Grupo H, en el que competirá con España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

La selección uruguaya debutará en el Mundial el 15 de junio contra Arabia Saudita, a las 19:00 de Uruguay , en Miami, Florida . La celeste se mantendrá en esa ciudad para su segundo partido contra Cabo Verde, el 21 de junio y también a las 19:00.

Para el tercer partido con España la delegación encabezada por el entrenador Marcelo Bielsa viajará a Guadalajara, México, donde jugará a las 12:00 del 26 de junio para cerrar su fase de grupos.

Junto con la revelación de los horarios de la fase de grupos, FIFA también presentó los horarios de todos los partidos de la fase final del torneo, por lo que Uruguay también conoce cuáles serán sus posibles caminos hacia la final, que se disputará el 19 de julio a las 16:00 en Nueva York.

G7gOJb7XEAAKIgB Calendario de la fase final del Mundial 2026 Foto: @Carlos_Ponz (X)

El camino de Uruguay si pasa como primero en el Grupo H del Mundial 2026

Si la selección uruguaya culmina la fase de grupos como primero del Grupo H, su partido de dieciseisavos de final lo jugará a las 16:00 del 2 de julio en Los Ángeles -del otro lado de Estados Unidos en comparación con Miami- contra el segundo del Grupo J, conformado por Argentina, Austria, Argelia y Jordania.

Si supera ese partido, viajará a Dallas, nuevamente cerca de Miami, para enfrentarse al ganador del cruce entre el segundo del Grupo K (Portugal, Uzbekistan, Colombia y el ganador del repechaje internacional entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia) y el segundo del Grupo L (Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá) el 6 de julio a las 16:00.

En cuartos de final, la celeste volverá a Los Ángeles para jugar el 10 de julio a las 16:00. Si sigue, las semifinales serán el 14 de julio, nuevamente a las 16:00 y nuevamente en Dallas.

Este camino implica pasar por dos sedes separadas entre si por casi 2.000 kilómetros, con Dallas al este y Los Ángeles al oeste de Estados Unidos. Los vuelos entre ambas ciudades duran alrededor de tres horas y media.

El camino de Uruguay si pasa como segundo en el Grupo H del Mundial 2026

Si la selección dirigida por Marcelo Bielsa termina segunda en su grupo, para los dieciseisavos volverá a jugar en Miami el 3 de julio a las 19:00 contra el primero del Grupo J.

En octavos, se enfrentará al ganador del cruce entre los segundos de los grupos D (Estados Unidos, Australia, Paraguay, y el ganador del repechaje europeo entre Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo) y G (Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda) el 7 de julio a las 13:00 en Atlanta, capital de Georgia, estado lindero a Florida.

Por los cuartos de final, la celeste viajará a Kansas City, ubicada en la zona central de Estados Unidos, para jugar a las 22:00 del 11 de julio. Para las semifinales volverá a Atlanta, donde jugará a las 16:00 del 15 de julio.

En este supuesto, Uruguay se mantendrá durante casi todo el torneo en el sureste de Estados Unidos, con la salvedad del partido en Guadalajara contra España y un viaje de Atlanta a Kansas por los cuartos de final, con un vuelo que dura alrededor de dos horas.