Dólar
Compra 37,85 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SORTEO DEL MUNDIAL

Mirá el fixture completo del Mundial 2026: todos los partidos de la fase de grupos y de la ronda final del torneo de FIFA

FIFA anunció este sábado el calendario completo del Mundial que tendrá 104 partidos

6 de diciembre 2025 - 15:38hs
Infantino con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA

Infantino con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA

Foto: AFP

FIFA presentó este sábado en una transmisión que llegó al mundo a través de sus plataformas que siguieron más de 70 millones de personas en vivo en todo el planeta, la segunda parte del sorteo del Mundial 2026 en la que confirmó días, horarios y sede de los 104 partidos.

Uruguay integra el Grupo H y debutará el 15 de junio de 2026 ante Arabia Saudita en Miami a la hora 19 de Estados Unidos. Aquí podés ver el calendario y todos los detalles del camino de Uruguay en la fase de grupos.

Esta segunda parte del sorteo tuvo a Andrés Cantor como presentador junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acompañado de los exjugadores Ronaldo, Hristo Stoickhov, Francesco Totti y Alexis Lalas, la federación presentó uno a uno los horarios y sedes de cada uno de los grupos del torneo.

Así presentó y confirmó FIFA días, horarios y sedes de los 104 partidos del Mundial (en las horas presentadas por FIFA en las imágenes se debe agregar una hora más para Uruguay):

Estadio MetLife de Nueva Jersey 
MUNDIAL 2026

Dónde se venden y cuándo sale a la venta el tercer lote de entradas para el Mundial de 2026: ya se colocaron 2 millones

La Copa del Mundo espera por el Mundial 2026
MUNDIAL 2026

Mirá cuál es el Grupo de la Muerte del Mundial 2026 luego del debate que abrió el ranking FIFA

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
G7gOJb7XEAAKIgB
Temas:

Mundial 2026 selección uruguaya Calendario fixture

Seguí leyendo

Las más leídas

La Copa del Mundo espera por el Mundial 2026
MUNDIAL 2026

Mirá cuál es el Grupo de la Muerte del Mundial 2026 luego del debate que abrió el ranking FIFA

La selección uruguaya ante Perú por Eliminatorias
MUNDIAL 2026

FIFA confirmó el calendario de la selección de Uruguay que dirige Marcelo Bielsa para el Mundial 2026: mirá los días días, horarios y sedes del Grupo H

El camino que le dejó a Uruguay el sorteo del Mundial 2026: la favorita, un tapado, un debutante y un posible cruce con Argentina en dieciseisavos de final
MUNDIAL 2026

El camino que le dejó a Uruguay el sorteo del Mundial 2026: la favorita, un tapado, un debutante y un posible cruce con Argentina en dieciseisavos de final

Gianni Infantino y Andrés Cantor encabezan el evento
MUNDIAL 2026

FIFA completó el sorteo del Mundial 2026 con el anuncio del calendario: la selección uruguaya de Marcelo Bielsa debuta el 15 de junio con Arabia Saudita en Miami

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos