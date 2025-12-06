Mirá el fixture completo del Mundial 2026: todos los partidos de la fase de grupos y de la ronda final del torneo de FIFA

Infantino con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA Foto: AFP

FIFA presentó este sábado en una transmisión que llegó al mundo a través de sus plataformas que siguieron más de 70 millones de personas en vivo en todo el planeta, la segunda parte del sorteo del Mundial 2026 en la que confirmó días, horarios y sede de los 104 partidos.

Uruguay integra el Grupo H y debutará el 15 de junio de 2026 ante Arabia Saudita en Miami a la hora 19 de Estados Unidos. Aquí podés ver el calendario y todos los detalles del camino de Uruguay en la fase de grupos.

Esta segunda parte del sorteo tuvo a Andrés Cantor como presentador junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acompañado de los exjugadores Ronaldo, Hristo Stoickhov, Francesco Totti y Alexis Lalas, la federación presentó uno a uno los horarios y sedes de cada uno de los grupos del torneo.

Así presentó y confirmó FIFA días, horarios y sedes de los 104 partidos del Mundial (en las horas presentadas por FIFA en las imágenes se debe agregar una hora más para Uruguay):

image image image image image image image image image image image image G7gOJb7XEAAKIgB