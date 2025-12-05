Dólar
Compra 37,85 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / MUNDIAL 2026

Dónde se venden y cuándo sale a la venta el tercer lote de entradas para el Mundial de 2026: ya se colocaron 2 millones

Mirá cuántas entradas se llevan vendidas y cuándo sale a la venta el nuevo lote de boletos ahora que se conoce la conformación de los grupos del Mundial 2026

5 de diciembre 2025 - 18:49hs
Estadio MetLife de Nueva Jersey&nbsp;

Estadio MetLife de Nueva Jersey 

EFE

El Mundial 2026 ya tiene sus series definidas tras el sorteo que se llevó a cabo este viernes en Washington y la avidez para conseguir entradas para el certamen que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México, crecerá exponencialmente.

Hinchas de más de 200 países agotaron esas entradas rápidamente por lo que ya se llevan colocados casi 2 millones de boletos.

El procedimiento determina que los interesados deben anotarse en la página web de la FIFA y lograr una identificación denominada FIFA ID.

Lamine Yamal y Nico Williams 
MUNDIAL 2026

Campeón mundial, flamante rey de Europa, primero del ranking FIFA y rival al que nunca se le ganó: España, rival de Uruguay en el Mundial 2026

Arabia Saudita será rival de Uruguay en el Mundial 2026
MUNDIAL 2026

Arabia Saudita, el tapado del grupo de Uruguay, que le ganó a Argentina en el Mundial 2022 y que tiene una superliga millonaria en la que juega Darwin Núñez

Luego deberán anotarse en un sorteo el jueves 11 de diciembre a la hora 13.00 de Uruguay, culminando el sábado 13 de enero de 2026 a la misma hora.

Al conocerse ya los grupos esta venta tendrá la particularidad de que los hinchas podrán comprar entradas para partidos ya definidos por dicho sorteo.

Fueron hinchas residentes en Canadá, Estados Unidos y México los que compraron la mayor parte de las casi 2 millones de entradas que se llevan colocadas.

Los siguen hinchas de Inglaterra, Alemania, Brasil, Colombia, España, Argentina y Francia. Ya hay aficionados de 212 países que compraron sus boletos.

Este es el link de FIFA para comprar las entradas.

Los aficionados que ya cuenten con un FIFA ID deberán iniciar sesión con sus datos y registrarse para el sorteo, aunque hayan participado en fases anteriores del proceso. Quienes no dispongan de un FIFA ID deberán crearse uno en el mismo link donde se venden las entradas.

Todos los solicitantes cuyas peticiones hayan sido aceptadas, con las restricciones impuestas a la cantidad de boletos que puede sacar una persona, recibirán un correo electrónico de confirmación y el importe de sus boletos se cobrará automáticamente en febrero. En caso de que la solicitud se apruebe de manera parcial, el aficionado obtendrá los boletos solicitados para un partido, pero no para todos los encuentros incluidos en su petición.

El calendario de partidos correspondientes a la fase de grupos se dará a conocer este sábado 6 de diciembre a la hora 14.00 de Uruguay.

Será en esta etapa que se puedan comprar entradas de hospitalidad, lo que incluye un servicio de catering con cada boleto.

Cabe recordar que los tres países organizadores exigen visa a sus visitantes.

El precio de las entradas para el Mundial 2026

El precio de las entradas varía según cuatro categorías.

En el Estadio Azteca de Ciudad de México, el 11 de junio se llevará a cabo la ceremonia de apertura y el partido inaugural entre México y Sudáfrica, que ya inauguraron el Mundial de Sudáfrica 2010.

El precio de las entradas será de US$ 370 la más barata, US$ 745 el siguiente precio, US$ 1.290 un tercer escalón de precios y la más cara costará US$ 1.825.

En la fase de grupos las entradas costarán US$ 82, US$ 167, US$ 362 y US$ 482.

En 16avos de final los precios irán desde US$ 145 a US$ 517 pasando por precios intermedios de US$ 187 y US$ 390.

En octavos de final los boletos más caros costarán US$ 740 y los más baratos US$ 195 con precios entre medio de US$ 275 y US$ 562.

En cuartos de final la entada más barata será de US$ 342 y luego irán en ascenso según la ubicación en el estadio: US$ 605 US$ 957 y US$ 1.407.

En semifinales: US$ 342, US$ 690, US$ 1.847 y US$ 2.672.

Para el tercer puesto las entradas serán de un precio inferior: US$ 165, US$ 360, US$ 715 y US$ 1.000.

Para la final, las más baratas serán de US$ 2.030, y luego los precios ascenderán a US$ 2.790, US$ 4.230 y US$ 6.730.

Temas:

selección uruguaya FIFA Mundial 2026 entradas

Seguí leyendo

Las más leídas

La Copa del Mundo espera por el Mundial 2026
MUNDIAL 2026

Sorteo Mundial 2026: por dónde se podrá ver el evento en Uruguay

Shaquille ONeal y la bolilla de Uruguay
MUNDIAL 2026

Lo que dejó el sorteo del Mundial 2026: la selección uruguaya de Marcelo Bielsa va al Grupo H con España, Arabia Saudita y Cabo Verde

Diego Forlán en el sorteo del Mundial 2026
MUNDIAL 2026

El pedido especial que Diego Forlán le hizo a los jugadores de la selección uruguaya y al entrenador Marcelo Bielsa

Los grupos del Mundial 2026
MUNDIAL 2026

Así quedaron los 12 grupos del Mundial 2026 tras el sorteo realizado este viernes

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos