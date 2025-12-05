Dónde se venden y cuándo sale a la venta el tercer lote de entradas para el Mundial de 2026: ya se colocaron 2 millones

El Mundial 2026 ya tiene sus series definidas tras el sorteo que se llevó a cabo este viernes en Washington y la avidez para conseguir entradas para el certamen que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México, crecerá exponencialmente.

La primera venta de entradas se realizó el 1° de octubre , mientras que la segunda etapa se llevó a cabo el 27 del mismo mes.

Hinchas de más de 200 países agotaron esas entradas rápidamente por lo que ya se llevan colocados casi 2 millones de boletos.

El procedimiento determina que los interesados deben anotarse en la página web de la FIFA y lograr una identificación denominada FIFA ID.

Luego deberán anotarse en un sorteo el jueves 11 de diciembre a la hora 13.00 de Uruguay, culminando el sábado 13 de enero de 2026 a la misma hora.

Al conocerse ya los grupos esta venta tendrá la particularidad de que los hinchas podrán comprar entradas para partidos ya definidos por dicho sorteo.

Fueron hinchas residentes en Canadá, Estados Unidos y México los que compraron la mayor parte de las casi 2 millones de entradas que se llevan colocadas.

Los siguen hinchas de Inglaterra, Alemania, Brasil, Colombia, España, Argentina y Francia. Ya hay aficionados de 212 países que compraron sus boletos.

Este es el link de FIFA para comprar las entradas.

Los aficionados que ya cuenten con un FIFA ID deberán iniciar sesión con sus datos y registrarse para el sorteo, aunque hayan participado en fases anteriores del proceso. Quienes no dispongan de un FIFA ID deberán crearse uno en el mismo link donde se venden las entradas.

Todos los solicitantes cuyas peticiones hayan sido aceptadas, con las restricciones impuestas a la cantidad de boletos que puede sacar una persona, recibirán un correo electrónico de confirmación y el importe de sus boletos se cobrará automáticamente en febrero. En caso de que la solicitud se apruebe de manera parcial, el aficionado obtendrá los boletos solicitados para un partido, pero no para todos los encuentros incluidos en su petición.

El calendario de partidos correspondientes a la fase de grupos se dará a conocer este sábado 6 de diciembre a la hora 14.00 de Uruguay.

Será en esta etapa que se puedan comprar entradas de hospitalidad, lo que incluye un servicio de catering con cada boleto.

Cabe recordar que los tres países organizadores exigen visa a sus visitantes.

El precio de las entradas para el Mundial 2026

El precio de las entradas varía según cuatro categorías.

En el Estadio Azteca de Ciudad de México, el 11 de junio se llevará a cabo la ceremonia de apertura y el partido inaugural entre México y Sudáfrica, que ya inauguraron el Mundial de Sudáfrica 2010.

El precio de las entradas será de US$ 370 la más barata, US$ 745 el siguiente precio, US$ 1.290 un tercer escalón de precios y la más cara costará US$ 1.825.

En la fase de grupos las entradas costarán US$ 82, US$ 167, US$ 362 y US$ 482.

En 16avos de final los precios irán desde US$ 145 a US$ 517 pasando por precios intermedios de US$ 187 y US$ 390.

En octavos de final los boletos más caros costarán US$ 740 y los más baratos US$ 195 con precios entre medio de US$ 275 y US$ 562.

En cuartos de final la entada más barata será de US$ 342 y luego irán en ascenso según la ubicación en el estadio: US$ 605 US$ 957 y US$ 1.407.

En semifinales: US$ 342, US$ 690, US$ 1.847 y US$ 2.672.

Para el tercer puesto las entradas serán de un precio inferior: US$ 165, US$ 360, US$ 715 y US$ 1.000.

Para la final, las más baratas serán de US$ 2.030, y luego los precios ascenderán a US$ 2.790, US$ 4.230 y US$ 6.730.