Empezó el Mundial del "pacifista" Trump: terremoto en el fútbol uruguayo, alivio para Chiqui Tapia y tensión por el TMEC con México

El espectáculo deportivo más popular del mundo es necesariamiente un evento político . Pero en el inicio de este Mundial 2026 , G ianni Infantino llevó ese vínculo atábico hasta el límite. El histriónico jefe de la FIFA reconoció las acciones extraordinarias de Donald Trump para traer paz al mundo . Infantino aprovechó la atención global que generó el sorteo de los grupos del Mundial para remediar lo que él considera una injusticia: que Trump no haya ganado el Premio Nobel de la Paz.

En el arranque de la ceremonia en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas , en una Washington helada y bajo nieve, Trump se colgó rápidamente la medalla en el cuello. El certificado que le entregó Infantino reconoce al presidente de Estados Unidos por sus acciones para “promover la paz y la unidad en todo el mundo”.

El lugar del sorteo y la coronación fue elegido por Trump: el Centro Kennedy, ubicado a pocas cuadras de la Casa Blanca, está dirigido por Richard Grenell, un asesor y amigo de Trump que lideraba la cara negociadora de EEUU hacia el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela . Corrido de ese papel, Trump lo puso a cargo del mítico centro artístico de Washington.

“Esto es lo que queremos de un líder: un líder que se preocupa por la gente”, lo elogió Infantino. Trump agradeció a la primera dama Melania Trump , y elogió a los líderes de las otras dos naciones anfitrionas: el primer ministro canadiense Mark Carney y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum . Dijo que la coordinación entre países es “sobresaliente”.

Así quedaron las selecciones de América Latina en los 4 bombos para el sorteo del Mundial 2026

Donald Trump anuncia visas "exprés" para el Mundial 2026: cómo funciona el Pase FIFA y qué cambia para el hincha

AP25339615727820

“Este es verdaderamente uno de los grandes honores de mi vida”, se jactó Trump. Agregó que ya "salvamos millones y millones de vidas". El líder MAGA todavía no cumplió un año de gestión en la Casa Blanca.

El presidente de la FIFA estuvo el jueves en el recién renombrado Instituto de la Paz Donald J. Trump en Washington. Ahí, el presidente de EEUU y los líderes de la República Democrática del Congo y Ruanda firmaron un acuerdo destinado a poner fin al conflicto en el este del Congo.

Tras la premiación a Trump, Infantino buscó compensar la omnipresencia del anfitrión. El jefe de la FIFA llamó al escenario a Sheinbaum y Carney. Se los notó algo nerviosos a ambos. Era la primera vez de la mandataria mexiana, quien no suele salir del país, en un encuentro cara a cara con Trump.

AP25339710974467 La ceremonia en el Kennedy Center cerró con Village People en vivo y Trump haciendo su pasito clásico al ritmo de YMCA. AP

Cada presidente se ubicó detrás de un bolillero. Cuando Trump se dirigía al equivocado, Infantino le dijo "podés hacer lo que quieras". Hubo risas entre los periodistas e invitados presentes. En una suerte de diferenciación con EEUU, donde el "soccer" todavía está lejos de ser el deporte más popular, Carney recordó que en Canadá sí lo es. "Dos de cada tres candienses vieron el último mundial", afirmó el primer ministro.

Sheinbaum lo imitó. "Disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales", recordó la presidenta de México. Trump le hizo un fuerte guiño a los fanáticos del fútbol, reconociendo que el fútbol americano debería cambiar de nombre. "No tiene sentido, deberíamos buscar otra forma de llamarlo", concedió.

Trump además homenajeó a Pelé, evocando los tiempos del brasileño en el Cosmos de Nueva York. "Uno de los grandes, lo recuerdo, yo era muy joven", dijo. En la previa, cuando marchaba por la alfombra roja del Centro Kennedy, a Trump le consultaron por Lionel Messi. Pero el presidente de EEUU aprovechó para elogiar a su aliado Javier Milei.

Mundial 2026, previa de la negociación del TMEC

Los tres coanfitriones del Mundial 2026 quieren renegociar en términos lo más favorables posibles el acuerdo de libre comercio que los vincula, el TMEC, que vence el año próximo.

El tratado comercial "es muy importante para los tres países , es la garantía de la competitividad de esta región", afirmó Sheinbaum al anunciar su decisión de ir al sorteo del Mundial.

Hasta ahora, Sheinbaum logró convencer al líder republicano de no imponer un gravamen generalizado a las exportaciones mexicanas, que en un 80% tienen como destino Estados Unidos.

A cambio, su gobierno desplegó militares en la frontera compartida y multiplicó las detenciones para frenar el tráfico de drogas al país vecino. Sin embargo, exportaciones clave para la economía mexicana como las de la industria automotriz y la siderúrgica sufren los efectos de los gravámenes fijados por el republicano.

AP25339620871549

Diferencias con el Mundial de 1994

Cuando la FIFA confirmó que el Mundial del 94 se iba a realizar en Estados Unidos, el país no contaba con una liga local de fútbol. En 1984 había dejado de existir la llamada North American Soccer League (NASL). Ese torneo contó con figuras como el brasileño Pelé.

La MLS recién empezaría en 1996. Desde ese momento a la fecha, la oleada de inmigrantes latinos funcionó como insumo humano de la pasión futbolera. La inmigración creciente impulsó al fútbol en el país. En 1996, la población hispana en el país era de 27 millones, contra los 65 millones de la actualidad.

Pero existen cambios que, si bien exceden largamente el universo del fútbol, impactan en la organización del evento deportivo más grande del mundo. El atentado a las Torres Gemelas, el crecimiento de la popularidad del soccer en Estados Unidos y la cruzada de Donald Trump contra la inmigración ilegal son algunos puntos de la ecuación de la Copa que se realizará en 2026 en tres países.

La coordinación del gobierno federal fue delegada por Trump en Andrew Giuliani, hijo del exalcalde de la ciudad de Nueva York y antiguo abogado de Trump, Rudy Giuliani. Como asistente especial del presidente, se desempeñó como enlace deportivo durante la primera administración Trump y ayudó a facilitar la reapertura de las ligas profesionales estadounidenses tras el cierre por la pandemia de covid-19.

Andrew Giuliani, designado por Trump para organizar el Mundial 2026, Andrew Giuliani, designado por Trump para organizar el Mundial 2026.

El cargo de Andrew Giuliani es el de director ejecutivo del task force de la Casa Blanca, designado por el presidente. "El Mundial 2026 será un evento completamente diferente al de 1994. En primer lugar, habrá casi el doble de equipos, y tres veces la cantidad de países organizadores, con Canadá y México sumándose a los Estados Unidos. También debemos tener en cuenta los procedimientos de seguridad, que han cambiado significativamente desde 1994, especialmente por las amenazas que hemos visto, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Diría que son dos eventos extremadamente diferentes", apuntó Giuliani ante una consulta de El Observador USA en la previa del sorteo.

La relación de Trump con el fútbol

"Estos eventos atraerán a millones de aficionados apasionados de todo el mundo, incluido mi hijo. Tengo un hijo que adora el fútbol", dijo Donald Trump días atrás. Lo contó durante un acto de promoción del Mundial 2026 en la Casa Blanca. Se refería al joven Barron.

"Es un poco alto para el fútbol, pero juega bien", aseguró el presidente. El Trump futbolero mide 1,90 y suele corregir a su papá, en una suerte de indignación latina, cuando el presidente llama soccer al fútbol.

Trump empezó a descubrir el enorme potencial diplomático y de relaciones públicas que suponía el fútbol.

El turismo internacional bajó en Estados Unidos desde el inicio de su segundo mandato, según datos oficiales, a causa del endurecimiento de los controles en las fronteras. El yerno del presidente, Jared Kushner, estuvo muy involucrado para que esta candidatura conjunta con México y Canadá tuviera éxito.

0015981599.webp Trump y Kushner: el yerno del presidente estuvo muy involucrado para que el Mundial de EEUU se hiciera junto a México y Canadá. AFP / SAUL LOEB

Kushner desempeña un papel crucial, aunque informal, en los temas diplomáticos candentes de su suegro, ya sea en Medio Oriente o en la guerra en Ucrania. Trump no dudó en comunicar a Infantino que reincorporar a Rusia a la Copa del Mundo sería una "buena motivación" para que Moscú pusiera fin al conflicto en Ucrania, según recordó AFP.

Trump quiere hacer de esta competición, al igual que de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, vitrinas de su "edad de oro de América".

Controles rigurosos en EEUU

Si la organización de la Copa América 2024 en EEUU fue muy relajada y por momentos caótica, la del Mundial 2026 amenaza con tener el tono opuesto. Para entrar al Centro Kennedy, los periodistas, técnicos y acreditados debieron (debimos) hacer casi 2 horas de fila bajo la nieve. La seguridad nacional revisaba minusiosamente cada mochila, cada bolsillo y campera.

AP25339581783446

En la previa del sorteo, Giuliani se refirió a los desbordes, cientos de colados y problemas de organización que se dieron en la final de la Copa América 2024. Aquel torneo fue organizado por la Conmebol en Miami. Y poco antes de que empezara la final entre Argentina y Colombia, se vivieron escenas de caos en las afueras del Hard Rock Stadium. “Los perímetros de seguridad serán muy diferentes”, prometió Giuliani.

“Habrá múltiples controles de entradas incluso antes de llegar a la puerta. Creo que lo que también pasó allí fue que había fanáticos que estaban en el estadio básicamente a las 6 de la mañana, tal vez bebiendo demasiado”, agregó.

IMG_2468

Cambio radical en el fútbol de Uruguay

Si bien los uruguayos tienen motivos para lamentarse de compartir grupo con España, uno de los candidatos a ganar la copa en siete meses, el sorteo sirvió para iniciar una nueva era en el fútbol local.

El día previo al evento en el Centro Kennedy, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, anunció que los ingresos por derechos de transmisión del fútbol uruguayo se van a cuadruplicar.

El 2026, la AUF recibirá 67,54 millones de dólares. Ese monto se repetirá en los siguientes tres años. "Es una cifra impactante para nuestra historia reciente", se jactó Alonso ante una consulta de El Observador.

Así, la AUF se aseguró una recaudación de más de US$ 270 millones en los próximos cuatro años. La otra gran novedad, publicada el 5 de noviembre en Referí, es que Tenfield ya no tendrá los derechos del fútbol para los cables y televisión abierta.

Ignacio Alonso presidente de la AUF

Al momento, la AUF recibía unos 17 millones de dólares al año. Desde enero esa cifra se cuadriplicará. Para Alonso, existió un motivo clave para explicar el salto: "Realizar un proceso abierto, libre, internacional, transparente, serio, que reflejó todas estas características en la presentación masiva de las empresas y las ofertas muy buenas que recibimos. Yo creo que allí radica la explicación de este salto tan importante”, dijo ante este medio.

Chiqui Tapia eludió momentos incómodos

Mientras Alonso hablaba con El Observador en el salón de The Capital Hilton, ubicado a tres cuadras de la Casa Blanca, los periodistas argentinos esperaban en el lobby la llegada de Lionel Scaolini. El DT argentino se hizo esperar hasta la noche helada de Washington. Al día siguiente, tendría un momento de protagonismo absoluto en el sorteo del Mundial.

Entró trajeado y con guantes blancos al escenario del Kennedy Center, con la deseada Copa del Mundo en las manos. Con humildad, prometió intentarlo nuevamente en el 2026 ante una Heidi Klum algo errática en la conducción del evento.

AP25339656046594 "Me obligaron a usar guantes", reveló Scaloni, quien fue el encargado de llevar la Copa al escenario del Kennedy Center. AP

Si bien la prensa argentina esperaba el arribo de Scaloni, la otra figura codiciada era Claudio "Chiqui" Tapia. Pero finalmente el presidente de la AFA fue directo a otro hotel y se evitó tener que hablar con los periodistas. Tapia hizo carambola: la ausencia a último momento de Javier Milei le sirvió para no tener que actuar coordialidad con el presidente argentino. En cambio se llevó una foto que refuerza su afinidad con Infantino.

Tapia se encuentra en un clima de enorme tensión con el gobierno de Milei. El presidente de la AFA suspendió los descensos de categoría para esta temporada. Y algo más: en el cierre de la temporada 2025, consagró a Rosario Central, que tiene a Ángel Di María como gran figura, campeón de la liga con la competencia todavía en marcha.

Javier Miler - Claudio Tapia

Pero hay más en la pelea entre Milei y Tapia. El presidente libertario quiere habilitar las sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino. Tapia se resiste.

¿Podrá la selección argentina de Scaloni (y Tapia) repetir la consagración de 2022? No será fácil. En una charla con la prensa realizada en el Kennedy Center, el ex jugador brasileño Dungo reflexionó sobre esa posibilidad.

El ex mediocampista de Brasil opinó: “Todos quieren ganar, pero la pregunta es qué estás dispuesto a hacer para continuar ganando, una vez que lo hiciste. Ahora todas las selecciones quieren ganarle a Argentina, todos los equipos la miran. Y Argentina no tiene a quién mirar para superar. Se dice equipo que gana no se toca, no es así. Hay que cambiar y sacrificarse para seguir ganando”, reflexionó Dunga.