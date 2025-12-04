Dólar
Compra 37,90 Venta 40,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

"Es mentira", la versión que tienen en Peñarol sobre la posibilidad de que Maximiliano Silvera pase a Nacional

Mirá cómo cayó en Peñarol el interés de Nacional de llevarse a Maximiliano Silvera y en qué está su posible renovación

4 de diciembre 2025 - 20:30hs
Maximiliano Silvera de Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

FOTO: Gastón Britos/FocoUy
El Observador | Pablo Benítez

Por  Pablo Benítez

¿Maximiliano Silvera se va de Peñarol y pasa directamente a Nacional? La noticia impactó fuerte en diversos medios este jueves. A tres años de que el brasileño Léo Coelho cambiara la vereda, de filas tricolores a aurinegras, en cada período de pases cada uno de los grandes juega su partido para agitar el mercado.

Sin embargo, las versiones de prensa o ese interés de Nacional no generó mayor inquietud en filas aurinegras.

Desde hace ya muchos meses que Peñarol negocia con Silvera la renovación de su contrato. El jugador llegó en enero de 2024 al club y tuvo dos buenas temporadas, en materia goleadora mejor la primera que la segunda; 15 goles en 2024 (6 de ellos en Copa Libertadores) y 14 esta temporada (2 en Copa).

la liga auf uruguaya define la forma de disputa de la temporada 2026: penarol no asistio a la reunion y quedo afuera del equipo de trabajo que disena el calendario
FÚTBOL URUGUAYO

La Liga AUF Uruguaya define la forma de disputa de la temporada 2026: Peñarol no asistió a la reunión y quedó afuera del equipo de trabajo que diseña el calendario

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
FÚTBOL URUGUAYO

Lo que se conoce sobre la posible llegada de Maxi Silvera a Nacional desde Peñarol

El jugador llegó al club con su representante desde que inició en juveniles de Cerrito, Auro Acosta, quien además era presidente del club, y con Gerardo Rabajda como intermediario en la operación.

Sin embargo, este año las tratativas por su renovación las llevó a cabo con Verónica Correa.

Como al comienzo de las negociaciones no se logró avanzar, Ruglio le encomendó esa tarea al secretario general del club, Rodolfo Catino.

Por intermedio de Catino, Peñarol le acercó al jugador dos propuestas para encaminar la renovación.

Sin embargo, el jugador se plantó en una posición: esperar a que el contrato venza a fin de año y valorar propuestas para emigrar e intentar hacer una diferencia económica.

"Es un jugador de 28 años, se casó hace poco y si recibe una buena oferta de un mercado fuerte con la que Peñarol no pueda competir, se va a ir", dijo un consejero de Peñarol a Referí.

"Hay determinadas aspiraciones salariales y cantidad de años de contrato que Peñarol no está en condiciones de aceptar", agregó la fuente consultada.

El presidente Ignacio Ruglio fue quien tuvo las dos últimas charlas con el jugador.

Instalada la noticia de que Nacional lo quiere, desde Peñarol se contactaron con la representante quien tranquilizó las aguas: "Es mentira que el jugador se va a ir a Nacional", les respondió.

Las partes quedaron de volver a hablar en los próximos días para saber cómo vienen las ofertas del extranjero por el centrodelantero.

En Peñarol quieren retener al jugador pero dándole la posibilidad de que pueda dar un salto económico. Saben que en esa materia lo de Nacional no les puede sacar ventaja.

Temas:

Maximiliano Silvera Peñarol Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

Nicolás Vallejo
NACIONAL

Nacional consultó a Liverpool por Nicolás Vallejo; mirá lo que dijo José Luis Palma sobre el llamado que Flavio Perchman le hizo "caballerescamente" y los rumores de Peñarol

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
FÚTBOL URUGUAYO

Lo que se conoce sobre la posible llegada de Maxi Silvera a Nacional desde Peñarol

Francisco Paco Casal
DERECHOS DE TV

Las dos licitaciones, de las ocho, que ganó Tenfield por los derechos de TV del fútbol uruguayo y en cuántas tiene derecho a igualar

La Copa del Mundo espera por el Mundial 2026
MUNDIAL 2026

Sorteo Mundial 2026: fecha, hora y por dónde se podrá ver el evento en Uruguay

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos