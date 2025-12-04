"Es mentira", la versión que tienen en Peñarol sobre la posibilidad de que Maximiliano Silvera pase a Nacional

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

¿ Maximiliano Silvera se va de Peñarol y pasa directamente a Nacional? La noticia impactó fuerte en diversos medios este jueves. A tres años de que el brasileño Léo Coelho cambiara la vereda, de filas tricolores a aurinegras, en cada período de pases cada uno de los grandes juega su partido para agitar el mercado.

Es cierto que Silvera vence su contrato con Peñarol el 31 de diciembre y que Nacional está interesado en contar con él para la temporada 2026 .

Sin embargo, las versiones de prensa o ese interés de Nacional no generó mayor inquietud en filas aurinegras.

Desde hace ya muchos meses que Peñarol negocia con Silvera la renovación de su contrato. El jugador llegó en enero de 2024 al club y tuvo dos buenas temporadas, en materia goleadora mejor la primera que la segunda; 15 goles en 2024 (6 de ellos en Copa Libertadores) y 14 esta temporada (2 en Copa).

El jugador llegó al club con su representante desde que inició en juveniles de Cerrito, Auro Acosta, quien además era presidente del club, y con Gerardo Rabajda como intermediario en la operación.

Sin embargo, este año las tratativas por su renovación las llevó a cabo con Verónica Correa.

Como al comienzo de las negociaciones no se logró avanzar, Ruglio le encomendó esa tarea al secretario general del club, Rodolfo Catino.

Por intermedio de Catino, Peñarol le acercó al jugador dos propuestas para encaminar la renovación.

Sin embargo, el jugador se plantó en una posición: esperar a que el contrato venza a fin de año y valorar propuestas para emigrar e intentar hacer una diferencia económica.

"Es un jugador de 28 años, se casó hace poco y si recibe una buena oferta de un mercado fuerte con la que Peñarol no pueda competir, se va a ir", dijo un consejero de Peñarol a Referí.

"Hay determinadas aspiraciones salariales y cantidad de años de contrato que Peñarol no está en condiciones de aceptar", agregó la fuente consultada.

El presidente Ignacio Ruglio fue quien tuvo las dos últimas charlas con el jugador.

Instalada la noticia de que Nacional lo quiere, desde Peñarol se contactaron con la representante quien tranquilizó las aguas: "Es mentira que el jugador se va a ir a Nacional", les respondió.

Las partes quedaron de volver a hablar en los próximos días para saber cómo vienen las ofertas del extranjero por el centrodelantero.

En Peñarol quieren retener al jugador pero dándole la posibilidad de que pueda dar un salto económico. Saben que en esa materia lo de Nacional no les puede sacar ventaja.