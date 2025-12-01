Dólar
Compra 38,15 Venta 40,55

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El particular mensaje de la pareja de Maximiliano Silvera de Peñarol: "Pobres los que miran el fútbol de espaldas"

Mirá lo que publicó la pareja de Maximiliano Silvera, Mercedes Carrau, luego de la derrota de Peñarol ante Nacional en la finalísima de la Liga AUF Uruguaya

1 de diciembre 2025 - 17:31hs
Maximiliano Silvera de Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Mercedes Carrau, la pareja de Maximiliano Silvera, delantero de Peñarol, se pronunció en sus redes sociales luego de la derrota de los aurinegros el domingo en la finalísima de la Liga AUF Uruguaya contra Nacional.

Como tal sigue en todos los partidos al club de sus amores y también a Maxi Silvera, delantero de Peñarol desde comienzos de 2024.

un ano lleno de desprolijidades para nacional y penarol en la liga auf uruguaya: el titulo debio quedar desierto
ANÁLISIS

Un año lleno de desprolijidades para Nacional y Peñarol en la Liga AUF Uruguaya: el título debió quedar desierto

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
NACIONAL

El "estado de WhatsApp" de Nacional como respuesta a los posteos del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, que están "de moda"

Terminado el tiempo reglamentario y con todo el alargue por jugarse, Aguirre sacó a Matías Arezo quien había protagonizado dos de las tres chances de gol de Peñarol en el partido.

La esposa de Arezo, Jimena Cedrés, reposteó en sus redes sociales un comentario que apuntaba contra Aguirre por haber sacado no solo a Arezo sino también a Maxi Silvera.

Silvera también salió, una vez terminado el primer chico del alargue, lo que también llamó la atención porque Peñarol terminó el clásico sin ningún delantero natural en cancha.

"Siempre en tu barco Mono. Pobres los que miran el fútbol de espaldas. Gracias por tu entrega y compromiso en cada partido. ¡Sos enorme!", escribió Carrau en su cuenta de Instagram @mechicarrau.

587786325_18544039465014716_1659002423345673383_n.
Temas:

Peñarol Maximiliano Silvera Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

Gustavo Tejera
CLÁSICO

El criterio de Gustavo Tejera para no cobrarle un penal a Peñarol en el clásico ante Nacional y que contrasta con otras penas máximas sancionadas ante los aurinegros

Luciano Boggio y su pareja
NACIONAL

La fiesta privada de Nacional campeón: mirá fotos y videos de la celebración del plantel tricolor a toda cumbia y plena

Sebastián Coates, Mauricio Pereyra, Diego Polenta y Luis Mejía
LIGA AUF URUGUAYA

¡Nacional campeón! Con un golazo de Christian Ebere derrotó 1-0 a Peñarol y después de tres años, ganó la Liga AUF Uruguaya 2025

Christian Ebere, con el pelo rubio, junto a su madre y sus tres hermanos en Nigeria
HISTORIAS

Christian Ebere: la historia del nigeriano campeón sub 17 que le pidió la camiseta a Suárez y fue figura de Nacional en las finales

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos