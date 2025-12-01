El particular mensaje de la pareja de Maximiliano Silvera de Peñarol: "Pobres los que miran el fútbol de espaldas"

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

Mercedes Carrau, la pareja de Maximiliano Silvera, delantero de Peñarol , se pronunció en sus redes sociales luego de la derrota de los aurinegros el domingo en la finalísima de la Liga AUF Uruguaya contra Nacional.

Carrau se recibió de doctora meses atrás y es fanática de Peñarol.

Como tal sigue en todos los partidos al club de sus amores y también a Maxi Silvera, delantero de Peñarol desde comienzos de 2024.

El domingo, en la derrota 1-0 ante Nacional en el Gran Parque Central , donde se definió la Liga AUF Uruguaya, llamó la atención algunos cambios que hizo el entrenador Diego Aguirre.

Terminado el tiempo reglamentario y con todo el alargue por jugarse, Aguirre sacó a Matías Arezo quien había protagonizado dos de las tres chances de gol de Peñarol en el partido.

La esposa de Arezo, Jimena Cedrés, reposteó en sus redes sociales un comentario que apuntaba contra Aguirre por haber sacado no solo a Arezo sino también a Maxi Silvera.

Silvera también salió, una vez terminado el primer chico del alargue, lo que también llamó la atención porque Peñarol terminó el clásico sin ningún delantero natural en cancha.

"Siempre en tu barco Mono. Pobres los que miran el fútbol de espaldas. Gracias por tu entrega y compromiso en cada partido. ¡Sos enorme!", escribió Carrau en su cuenta de Instagram @mechicarrau.