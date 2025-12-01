Dólar
PEÑAROL

El mensaje de la esposa de Matías Arezo que cuestionó la decisión de Diego Aguirre de sacarlo del equipo en el clásico Nacional vs Peñarol en el Gran Parque Central

La Liga AUF Uruguaya tiene dueño y es el elenco tricolor luego de tres años, mientras en los aurinegros, hubo molestias

1 de diciembre 2025 - 14:35hs
Matías Arezo junto a su esposa y su pequeño hijo

Matías Arezo junto a su esposa y su pequeño hijo

Nacional se coronó campeón de la Liga AUF Uruguaya luego de tres años tras vencer este domingo a su eterno rival, Peñarol, por 1-0 con un golazo de Christian Ebere en los minutos finales del alargue, en un encuentro que se disputó en el Gran Parque Central.

El equipo de Diego Aguirre fue inferior a su rival, aunque tuvo dos jugadas de gol, un remate de Matías Arezo que sacó muy bien Luis Mejía, y luego un remate de Leandro Umpiérrez que dio en el palo.

La molestia de la esposa de Matías Arezo

Diego Aguirre tomó la determinación de sacar del equipo titular de Peñarol a Matías Arezo para el inicio del alargue.

En su lugar ingresó Jaime Báez, quien no aportó prácticamente nada.

La variante causó sorpresa en todos los hinchas de Peñarol, aunque en ningún momento se supo si el delantero más importante que tiene Peñarol dejó la cancha con una pequeña lesión, cansado, o fue una decisión técnica de Diego Aguirre, ya que el DT no habló tras el clásico.

Luego del partido, un hincha de Peñarol publicó en X (ex Twitter), un comentario con las fotos de Arezo y de Maximiliano Silvera, quien también salió de la cancha, pero para el inicio del segundo tiempo del alargue.

"Pediles perdón Aguirre", escribió el seguidor carbonero.

Este poseo, fue retuiteado por Camila Cedrés, la esposa de Matías Arezo, quien hace meses, se quedó muy feliz porque el delantero dejara Gremio de Porto Alegre para regresar a los carboneros.

Aquí se puede ver su retuit:

