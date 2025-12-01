El "estado de WhatsApp" de Nacional como respuesta a los posteos del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, que están "de moda"
“No nos queríamos quedar afuera de esto que se puso de moda”, indicaron las redes tricolores en su posteo
1 de diciembre 2025 - 11:31hs
Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
Foto: Inés Guimaraens
El posteo de Nacional
Las redes sociales de Nacional continuaron este lunes con los festejos del título de la Liga AUF Uruguaya tras ganarle las finales a Peñarol este domingo y hubo un posteo que fue dirigido al presidente aurinegro Ignacio Ruglio.
El titular de los carboneros suele manifestarse a través de los estados de WhatsApp, y este domingo volvió a hacerlo tras la derrota de su equipo.
“Orgullosamente MANYA. Gracias jugadores y cuerpo técnico por un año que tuvo momentos muy lindos y no tuvo el final que queríamos. Gracias Nahuel Herrera por ser jugador e hincha de Peñarol, hoy nos diste orgullo a todos de jugar con ese dolor y con esa actitud, mi admiración y agradecimiento eterno”, escribió Ruglio.
Por su parte, los tricolores hicieron un posteo con un mensaje similar al estilo de Ruglio.
“No nos queríamos quedar afuera de esto que se puso de moda”, indicaron en el posteo.
Luego, se lee lo siguiente:
“Club Nacional de Football / hace 13 minutos
Orgullosamente BOLSO. Gracias jugadores y cuerpos técnicos por un año que tuvo momentos duros y tuvo el final que queríamos. Gracias Luis Mejía por ser jugador e hincha de Nacional, hoy nos diste orgullo a todos de jugar con ese dolor y con esa actitud, mi admiración y agradecimiento eterno.
A seguir festejando y después a arrancar de nuevo que cosas mejores vendrán. A la gente de Nacional GRACIAS por apoyar siempre y generar una fiesta imposible de igualar en nuestro estadio. A los cancheros, utileros, seguridad, todo empleado del Club, festejen que es de ustedes durante todo el año y hoy deliberadamente. Siempre pudimos.