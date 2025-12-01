Con Orsi y dirigentes de oposición, ASSE inauguró un tomógrafo en el hospital del Cerro
Álvaro Danza y Leonardo Cipriani se refirieron a las auditorías en ASSE que han generado críticas sobre la anterior administración
1 de diciembre 2025 - 16:24hs
Este lunes al mediodía se inauguró un tomógrafo en el Hospital del Cerro de ASSE con la presencia de autoridades de gobierno -encabezadas por el presidente Yamandú Orsi- y oposición.
La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, valoró que esta dispositivo -que tuvo un costo de US$ 500.000- “fortalecerá a este centro de salud y su calidad de atención”. "Le da gran resolutividad al centro para muchas enfermedades, permite ver qué paciente tiene que ir al Maciel o al Pereira Rossell y cuál puede ser ser atendido acá”, valoró.
En el Municipio A, añadió Lustemberg, viven 200.000 personas, de las cuales cerca de 100.000 son usuarias de ASSE. "Es una obra necesaria para el oeste de Montevideo", valoró el presidente de ASSE, Álvaro Danza.
“Si alguien está contento de que se realicen auditorías somos nosotros. Estamos totalmente tranquilos”, aseguró el expresidente de ASSE.
Al respecto, el actual presidente de ASSE, Álvaro Danza, expresó al respecto: "Algunas auditorías han terminado, otras están en curso. No hay resolución de que alguna pase a la Justicia. Algunas han derivado en investigaciones administrativas, que no han terminado al momento".