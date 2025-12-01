Dólar
/ Nacional / SALUD

Con Orsi y dirigentes de oposición, ASSE inauguró un tomógrafo en el hospital del Cerro

Álvaro Danza y Leonardo Cipriani se refirieron a las auditorías en ASSE que han generado críticas sobre la anterior administración

1 de diciembre 2025 - 16:24hs
WhatsApp Image 2025-12-01 at 2.36.54 PM

Este lunes al mediodía se inauguró un tomógrafo en el Hospital del Cerro de ASSE con la presencia de autoridades de gobierno -encabezadas por el presidente Yamandú Orsi- y oposición.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, valoró que esta dispositivo -que tuvo un costo de US$ 500.000- “fortalecerá a este centro de salud y su calidad de atención”. "Le da gran resolutividad al centro para muchas enfermedades, permite ver qué paciente tiene que ir al Maciel o al Pereira Rossell y cuál puede ser ser atendido acá”, valoró.

En el Municipio A, añadió Lustemberg, viven 200.000 personas, de las cuales cerca de 100.000 son usuarias de ASSE. "Es una obra necesaria para el oeste de Montevideo", valoró el presidente de ASSE, Álvaro Danza.

WhatsApp Image 2025-12-01 at 2.36.54 PM (1)

Del evento también participaron exjerarcas de la anterior administración, como el exsubsecretario de Salud Pública, el diputado José Luis Satdjian, y el expresidente de ASSE, Leonardo Cipriani.

En rueda de prensa, Cipriani fue consultado sobre las auditorías que lleva adelante la actual administración. Semanas atrás un adelanto mostró un aumento de los convenios de complementación con las mutualistas Casmu y Círculo Católico que generó críticas del Frente Amplio.

“Si alguien está contento de que se realicen auditorías somos nosotros. Estamos totalmente tranquilos”, aseguró el expresidente de ASSE.

Al respecto, el actual presidente de ASSE, Álvaro Danza, expresó al respecto: "Algunas auditorías han terminado, otras están en curso. No hay resolución de que alguna pase a la Justicia. Algunas han derivado en investigaciones administrativas, que no han terminado al momento".

Hospital del Cerro Tomógrafo Salud Cerro ASSE Yamandú Orsi Ministra de Salud Pública

