Dólar
Compra 38,15 Venta 40,55

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
muy nuboso
Martes:
Mín  18°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / FUERZAS ARMADAS

Ex vocero del Ejército a prisión preventiva acusado de abuso sexual

La investigación en contra del coronel retirado Wilfredo Paiva se formalizó en octubre

1 de diciembre 2025 - 16:06hs
Fuerzas Armadas, imagen ilustrativa. Archivo

Fuerzas Armadas, imagen ilustrativa. Archivo

Diego Battiste

El ex vocero del Ejército, coronel retirado Wilfredo Paiva, fue imputado por un delito de abuso sexual específicamente agravado y deberá cumplir prisión preventiva hasta el 14 de marzo de 2026, mientras la fiscalía profundiza la investigación del caso.

Según pudo confirmar El Observador, la formalización de la investigación en contra de Paiva fue decretada por el fiscal letrado de delitos sexuales de cuarto turno, Maximiliano Sosa, el 17 de octubre de 2025.

Sin embargo, hasta el momento el caso no había sido informado a la opinión pública y en el Ministerio de Defensa Nacional no se tenía conocimiento de lo ocurrido.

Más noticias
los archivos de calarca: el escandalo que expone infiltracion en el ejercito colombiano y salpica al gobierno de petro

Los archivos de Calarcá: el escándalo que expone infiltración en el Ejército colombiano y salpica al gobierno de Petro

El secretario del Ejército de EEUU, Dan Driscoll, junto al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. 

El ascenso relámpago de Dan Driscoll: de la burocracia del Ejército a negociador clave de Trump para el fin de la guerra en Ucrania

No se informaron de otros detalles sobre la acusación que recae sobre el oficial.

Paiva fue jefe del Departamento de Comunicación Institucional del Ejército y vocero de la fuerza. Asumió el cargo marzo de 2017, en reemplazo del coronel Yamandú Lessa. Entre 2019 y 2020 Paiva se desempeñó en el Congo como integrante la misión de paz de Naciones Unidas en ese país. A su regreso volvió a desempeñar el rol de vocero del Ejército hasta febrero de 2022, cuando fue sustituido por el coronel Pedro Gómez.

Tras dejar el cargo Paiva pasó a retiro voluntario.

Temas:

ejército abuso sexual

Seguí leyendo

Las más leídas

Sebastián Coates, Mauricio Pereyra, Diego Polenta y Luis Mejía
LIGA AUF URUGUAYA

¡Nacional campeón! Con un golazo de Christian Ebere derrotó 1-0 a Peñarol y después de tres años, ganó la Liga AUF Uruguaya 2025

Gustavo Tejera
CLÁSICO

El criterio de Gustavo Tejera para no cobrarle un penal a Peñarol en el clásico ante Nacional y que contrasta con otras penas máximas sancionadas ante los aurinegros

Luciano Boggio y su pareja
NACIONAL

La fiesta privada de Nacional campeón: mirá fotos y videos de la celebración del plantel tricolor a toda cumbia y plena

Christian Ebere, con el pelo rubio, junto a su madre y sus tres hermanos en Nigeria
HISTORIAS

Christian Ebere: la historia del nigeriano campeón sub 17 que le pidió la camiseta a Suárez y fue figura de Nacional en las finales

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos