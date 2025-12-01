Ex vocero del Ejército a prisión preventiva acusado de abuso sexual

Fuerzas Armadas, imagen ilustrativa. Archivo Diego Battiste

El ex vocero del Ejército, coronel retirado Wilfredo Paiva, fue imputado por un delito de abuso sexual específicamente agravado y deberá cumplir prisión preventiva hasta el 14 de marzo de 2026, mientras la fiscalía profundiza la investigación del caso.

Según pudo confirmar El Observador, la formalización de la investigación en contra de Paiva fue decretada por el fiscal letrado de delitos sexuales de cuarto turno, Maximiliano Sosa, el 17 de octubre de 2025.

Sin embargo, hasta el momento el caso no había sido informado a la opinión pública y en el Ministerio de Defensa Nacional no se tenía conocimiento de lo ocurrido.

No se informaron de otros detalles sobre la acusación que recae sobre el oficial.

Paiva fue jefe del Departamento de Comunicación Institucional del Ejército y vocero de la fuerza. Asumió el cargo marzo de 2017, en reemplazo del coronel Yamandú Lessa. Entre 2019 y 2020 Paiva se desempeñó en el Congo como integrante la misión de paz de Naciones Unidas en ese país. A su regreso volvió a desempeñar el rol de vocero del Ejército hasta febrero de 2022, cuando fue sustituido por el coronel Pedro Gómez. Tras dejar el cargo Paiva pasó a retiro voluntario.