Subsidios por maternidad, paternidad y cuidados parentales siguen cayendo mientras se profundiza el descenso de nacimientos

La cantidad de personas que acceden a los subsidios por maternidad, paternidad y cuidados parentales continúa descendiendo, según un informe técnico del Banco de Previsión Social (BPS) que analiza la evolución de estas prestaciones entre 2016 y 2024.

En los tres casos se mantiene una tendencia a la baja, estrechamente vinculada con el persistente descenso de los nacimientos en Uruguay.

El subsidio por maternidad muestra la reducción más marcada . Las beneficiarias pasaron de 16.911 en 2016 a 11.131 en 2024, una caída acumulada del 34%.

PASIVIDADES BPS otorga canasta de fin de año a más de 155 mil jubilados y pensionistas: quiénes recibirán la partida especial

Según el informe, esta disminución acompaña el descenso de la Tasa de Fecundidad General, que se redujo de 50,3 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 49 años en 2017 a 34,7 en 2024. La misma tendencia se observa al calcular la tasa solo para cotizantes del BPS.

Gráfica 2 BPS

El subsidio por paternidad también registra una baja importante. De 15.778 beneficiarios en 2016 se pasó a 11.541 en 2024, lo que implica un descenso del 26,8%.

El informe al que accedió El Observador señala que 2022 fue el único año con un aumento relevante (5,19%), asociado al crecimiento de los puestos cotizantes masculinos.

Gráfica 3 BPS

Cuidados parentales: un subsidio casi exclusivo de mujeres

El subsidio por cuidados parentales —utilizable por madre o padre una vez finalizada la licencia maternal— tuvo un único aumento en 2017. Desde entonces, el número de beneficiarios cayó de forma constante hasta alcanzar 8.338 en 2024, el valor más bajo del período y una reducción acumulada del 24%. Solo un 2% de quienes lo utilizaron en 2024 fueron varones.

Gráfica 4 BPS

Montos: variaciones y efectos normativos

Los importes de las prestaciones, actualizados por IMSN a valores de diciembre de 2024, muestran comportamientos distintos según el subsidio.

En maternidad, los montos crecieron en la mayoría de los años, con caídas en 2022 y 2024. Ese año, el monto promedio fue de $ 198.493 y la mediana de $ 134.961, lo que evidencia una importante dispersión entre beneficiarias.

Este subsidio se extiende por 14 semanas (6 antes y 8 después del parto) y se paga en un único monto que equivale al promedio del salario de los últimos meses, sin tope y con un mínimo de 2 BPC mensuales prorrateadas.

En paternidad, el monto promedio tuvo su mayor incremento en 2024 (11,8%), impulsado por la ampliación de días establecida por ley en 2024, y alcanzó los $ 30.053, con una mediana de $ 21.110.

Desde la Ley 20.312, la licencia se extiende a 17 días para dependientes y 15 días para no dependientes. El subsidio equivale al jornal promedio multiplicado por esos días, con un mínimo de 2 BPC prorrateadas y sin máximo.

En el subsidio por cuidados parentales, el importe promedio fue de $ 108.093 en 2024 y la mediana de $ 72.427. El informe detalla diferencias por sexo: las mujeres percibieron en promedio $ 107.099, mientras que los hombres cobraron $ 155.456, debido a que el cálculo se basa en las remuneraciones declaradas ante el BPS.

Se extiende desde el fin de la licencia maternal hasta que el bebé cumple 6 meses e implica trabajar medio horario. El monto mensual equivale al 50% del jornal recibido durante maternidad o paternidad, multiplicado por los días en que se usa la reducción horaria.

Quiénes son los beneficiarios

En los tres subsidios, la mayor concentración de beneficiarios corresponde al tramo de 30 a 39 años, seguido por el de 20 a 29.

En maternidad y cuidados parentales, estos grupos representan el 93% y el 92% del total, respectivamente. En paternidad, alcanzan el 85%, con mayor presencia relativa del tramo de 40 a 49 años.

Sectores de actividad

Según el informe, la mayoría de los beneficiarios trabaja en comercio, seguido de industrias manufactureras. En maternidad y cuidados parentales predominan además servicios sociales y de salud humana, enseñanza y actividades administrativas y de apoyo.

En paternidad, en cambio, sobresalen sectores más masculinizados como construcción, producción agropecuaria, forestación y pesca, y transporte y almacenamiento, que en conjunto concentran el 71,5% de los beneficiarios.