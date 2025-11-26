BPS otorga canasta de fin de año a más de 155 mil jubilados y pensionistas: quiénes recibirán la partida especial

El Banco de Previsión Social (BPS) confirmó que más de 155 mil jubilados y pensionistas de menores recursos recibirán una partida especial de $ 3.151 en diciembre, como parte de la canasta de fin de año. Este pago, que se realiza anualmente, comenzará a efectuarse el martes 2 de diciembre, coincidiendo con el abono de las pasividades correspondientes al mes de noviembre. Los beneficiarios recibirán el pago a través del medio habitual de cobro de sus prestaciones.

¿Quiénes tienen derecho? Este beneficio está destinado a jubilados que perciben pasividades de hasta $ 20.458 (equivalente a 3.111 BPC). También pueden acceder a la partida los pensionistas por sobrevivencia, vejez e invalidez, así como los beneficiarios de Asistencia a la Vejez (Mides), mayores de 65 años al 31 de octubre de 2025, que reciban pasividades de hasta $ 20.458. En todos los casos, los jubilados y pensionistas deben residir en Uruguay y no recibir otros ingresos de origen público o privado.

Posibilidad de ampliación del beneficio Se estima que la cantidad de beneficiarios podría aumentar en casi 10.000 personas adicionales. En concreto, se trata de beneficiarios de pensión por sobrevivencia que deberán presentar una declaración jurada para acreditar que el promedio de ingresos del núcleo familiar no supera los $ 20.458. La declaración puede realizarse de manera online a través del servicio web con el Usuario Personal o de forma presencial en las oficinas del BPS.

De cumplirse este proceso, un total de 165.244 personas podrían acceder a esta partida especial, que representa un monto total de 520,7 millones de pesos.