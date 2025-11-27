Dólar
Elecciones en Wanderers este viernes: Gabriel Dommarco y el Jorge Chifle Barrios competirán por la presidencia del bohemio

Las elecciones se desarrollarán de 10:00 a 21:00 en la sede del club, ubicada en el predio del Parque Viera

27 de noviembre 2025 - 14:11hs
Parque Viera de Wanderers

Parque Viera de Wanderers

Foto: Pablo Benítez

Este viernes 28 de noviembre se celebrarán unas nuevas elecciones en Wanderers, con dos candidatos que buscarán presidir al club de 2025 a 2027: Gabriel Dommarco y Jorge "Chifle" Barrios.

Las elecciones se desarrollarán de 10:00 a 21:00 en la sede del club (avenida Buschental 3820), ubicada en el mismo predio del Parque Viera.

Estarán habilitados para votar los "socios honorarios, vitalicios y activos" de Wanderers que tengan "la cuota social al día", según informó el bohemio en su página web.

Aquellos socios que tengan "deudas menores a un año", podrán regularizar su situación en la sede y quedarán habilitados para participar.

Es obligatorio "presentar documento de identidad o carnet de socio" a la hora de presentarse a la mesa de votación, detallaron desde el club.

Los candidatos a presidente de Wanderers

-ine7166-copia-jpg..webp
Jorge "Chifle" Barrios, candidato a presidente de Wanderers

Jorge "Chifle" Barrios, candidato a presidente de Wanderers

Gabriel Dommarco encabeza la lista 1902, con el lema "Unión Bohemia", con Gabriel Tapia como vicepresidente. Es agente de viajes, y al igual que su vice formó parte de la directiva saliente. De todas formas, afirmó en una entrevista con el programa Sintonía Bohemia de Carve Deportiva que no se siente parte del oficialismo actual.

El candidato afirmó que busca acercar capitales de Europa y Sudamérica, en medio de una situación económica crítica del bohemio.

También adelantó que si gana las elecciones buscará que Fabián Coito sea el nuevo gerente deportivo y Diego Monárriz el nuevo director técnico, para un 2026 en el que Wanderers comenzará muy complicado en el descenso.

Por otra parte, Jorge Barrios participará de los comicios con dos listas del lema "Unidad Bohemia", la 1108 con el sublema "Sentimiento Bohemio" y la 1508 con el sublema "Agrupación Tito Borjas", ambas con Andrés Alonso como vicepresidente.

En distintas publicaciones de la Lista 1508 se explica que Barrios buscará una "unidad institucional" y formar una "columna vertebral estable" para el proceso de contrataciones del primer equipo y la formación de futbolistas juveniles.

Wanderers Jorge Chifle Barrios Elecciones Parque Viera

