Los clubes siguen pagando por el comportamiento de sus hinchas: Nacional, Cerro Largo, Wanderers, River Plate y Defensor Sporting fueron multados

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) multó a cinco clubes por distintos comportamientos de sus hinchas en la última fecha del Torneo Clausura , entre ellos Nacional , que debe pagar otra vez una sanción económica por cánticos violentos.

Desde que la AUF, en coordinación con el Ministerio del Interior, cambió su protocolo de seguridad tras los incidentes ocurridos en la final del Torneo Intermedio entre Nacional y Peñarol , las multas contra los clubes han incrementado. Casi todas las fechas hubo instituciones sancionadas por el ingreso de banderas de un tamaño mayor al permitido (dos metros de ancho por uno de largo), así como por la entonación de cánticos violentos .

El tricolor, Cerro Largo, Wanderers, River Plate y Defensor Sporting fueron los cinco clubes multados por la AUF por distintas infracciones al Código Disciplinario cometidas este fin de semana, en el marco de la "responsabilidad objetiva de los clubes" por las actitudes de sus hinchas en los partidos.

En el caso de Nacional, el comité lo multó con 30 Unidades Reajustables (UR) por la entonación de cánticos violentos de su hinchada en el partido contra Defensor, lo que equivale a $ 55.172 al valor de noviembre.

En lo que va del 2025, la institución tricolor se vio obligada a pagar US$ 74.991 en multas por distintas infracciones cometidas por sus hinchas en la Supercopa Uruguaya, la Liga AUF Uruguaya y la Copa Libertadores. Solo por este último torneo internacional debió pagar US$ 53.000.

Tras el partido de la fecha 14 con Cerro, Nacional debió pagar otras 30 UR, también por cánticos. Una semana antes, había recibido una sanción de $ 147.090 (US$ 3.579) por entrar banderas del tamaño no permitido, realizar cánticos violentos y lanzar proyectiles en el encuentro ante Wanderers.

Las multas para Cerro Largo, Wanderers, River Plate y Defensor Sporting

Cerro Largo fue multado con 15 UR, unos $ 27.586, porque su hinchada ingresó banderas de un tamaño superior al permitido (dos metros de ancho por uno de largo) en el partido ante Liverpool, disputado en el Estadio Ubilla.

River Plate recibió la misma sanción que el arachán, tras ingresar banderas de tamaño prohibido al partido ante Wanderers disputado en el Parque Viera.

El bohemio también fue sancionado por actitudes no especificadas de su parcialidad, por la que también deberá pagar 15 UR.

En tanto, Defensor Sporting fue multado con 30 UR, al igual que Nacional, aunque en su caso por el lanzamiento de pirotecnia durante el partido contra el tricolor.