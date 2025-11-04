Peñarol, Nacional y Cerro volvieron a recibir multas por sus hinchadas: el carbonero deberá pagar $ 266.000 por ingresar banderas y realizar cánticos violentos

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) volvió a imponer multas a Peñarol , Nacional y Cerro por distintos actos cometidos por sus hinchadas en los partidos de la fecha 14 del Torneo Clausura.

El carbonero, que salió campeón del Clausura tras vencer a Defensor Sporting en el Campeón del Siglo este domingo, será el que deberá pagar la sanción económica más grande.

La AUF lo multó con 125 Unidades Reajustables (UR) por ingresar banderas de un tamaño mayor al permitido (dos metros de largo por uno de ancho), y con otras 20 UR por realizar cánticos violentos, lo que suma un total de $ 266.603 (o US$ 6.494) con el precio de la UR tasado en su valor de octubre, en 1.838,64 pesos.

Con esta nueva multa, Peñarol superó los US$ 231.000 en multas pagadas en 2025 , entre sanciones de la AUF y la Conmebol. Solo en el Torneo Clausura ya fue multado por más de un millón de pesos , en la mayoría de los casos por el ingreso de banderas.

NACIONAL Nacional recibió tres multas tras el partido con Wanderers en el Viera: fue sancionado por entrar banderas, realizar cánticos violentos y lanzar proyectiles

FÚTBOL URUGUAYO El alto costo que pagaron los grandes por sus hinchas en 2025: Peñarol US$ 224.000 en multas, Nacional US$ 68.000, 11 partidos sin público y quita de puntos

Nacional, por otra parte, deberá pagar 30 UR por cánticos violentos realizados por su hinchada en el partido ante Cerro, disputado el sábado en el Estadio Centenario. Esta sanción equivale a $ 55.159, o unos US$ 1.344.

En lo que va del 2025, la institución tricolor se vio obligada a pagar US$ 73.647 en multas por distintas infracciones cometidas por sus hinchas en la Supercopa Uruguaya, la Liga AUF Uruguaya y la Copa Libertadores. Solo por este último torneo internacional debió pagar US$ 53.000.

En la fecha pasada, el tricolor había recibido una sanción de $ 147.090 (US$ 3.579) por entrar banderas del tamaño no permitido, realizar cánticos violentos y lanzar proyectiles en el encuentro ante Wanderers.

En tanto, Cerro también fue multado tras el partido con Nacional con 25 UR ($ 45.966 o US$ 1.119) porr ingresar banderas no autorizadas. El villero también había sido sancionado con $ 64.352 (US$ 1.567) tras su partido contra Peñarol en el Estadio Luis Tróccoli, por la misma infracción de las banderas y por dos hinchas que ingresaron a la fuerza a la cancha y agredieron al personal de recaudación.

Liverpool multado por "discriminación o comportamientos similares"

El cuarto equipo multado de este fin de semana fue Liverpool, que enfrentó a Juventud de Las Piedras en el Estadio Belvedere.

La AUF sancionó al negriazul con 50 UR ($ 91.932 o US$ 2.239) por actos de "discriminación o comportamientos similares".

El Código Disciplinario de la asociación indica, sobre este punto, que sancionará a los equipos cuyos hinchas atenten "contra la dignidad, credo, raza o color de piel" de jugadores, dirigentes, miembros de los cuerpos técnicos" a través de actos injuriosos o manifestaciones agraviantes de indudable naturaleza colectiva", o desplieguen "pancartas con leyendas o inscripciones de contenido racista y/o que denigren al ser humano".

La multa de 50 UR es la mínima que prevé el código para este tipo de infracciones, y el máximo es de 300 UR (más de medio millón de pesos). También se puede imponer el cierre de la cancha del equipo infractor por una fecha.