David Beckham se convirtió en "Sir David" al ser nombrado Caballero por el rey Carlos III

El exfutbolista inglés, presidente y accionista de Inter Miami, en el que juegan Luis Suárez y Lionel Messi entre otros, recibió una gran distinción

4 de noviembre 2025 - 14:09hs
FOTO: AFP

Oficialmente caballero desde junio, el exfutbolista David Beckham fue formalmente condecorado este martes por el rey Carlos III en una ceremonia celebrada en el castillo de Windsor en las afueras de Londres, Inglaterra.

Vestido elegantemente con un chaqué, Beckham -actual presidente y accionista de Inter Miami, el club en el que juegan Luis Suárez y Lionel Messi, entre otros- se presentó sonriente ante el monarca y ambos intercambiaron unas palabras.

"Para un joven originario de los barrios del este de Londres, estar aquí en el castillo de Windsor, honrado por su Majestad el rey, la más importante y la más respetada institución en el mundo, es verdaderamente un gran momento", comentó el exfutbolista tras la ceremonia, a la que fue acompañado por su esposa, la excantante y creadora de moda Victoria Beckham, además de sus padres.

Lo que dejó la ceremonia

El exfutbolista de 50 años, que se retiró en 2013, y su esposa Victoria, ya son oficialmente Sir David y Lady Victoria.

David Beckham, un icono del fútbol pero también de la moda, fue condecorado por sus servicios al deporte y su colaboración con organizaciones caritativas.

El exinternacional inglés ha colaborado con Unicef y con campañas de Malaria No More, una organización que trabaja por la erradicación del paludismo.

El matrimonio Beckham se codea con la realeza británica desde hace años y fueron invitados a la boda del príncipe Guillermo y Kate Middleton en 2011, y en 2018 a la de príncipe Enrique y Meghan Markle.

AFP

David Beckham Luis Suárez Lionel Messi Inter Miami rey Carlos III

