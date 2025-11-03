Se cansó Ricardo Vairo: Nacional rompió la alianza que tenía con Peñarol porque "no existe un clima de armonía" entre los clubes; la decisión fue votada por unanimidad por los albos

La comisión directiva de Nacional decidió este lunes romper la alianza que había generado con Peñarol para negociar los derechos de TV del fútbol uruguayo "mientras no exista un clima de armonía" entre las dos instituciones.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Desde el club explicaron que el malestar del presidente Ricardo Vairo , que fue acompañado por todos los dirigentes, radica en el manejo que tuvo el club en algunos temas y de su par aurinegro, Ignacio Ruglio , porque da a los temas de la AUF y de los arbitrajes y a las acusaciones hacia los tricolores acerca de que son beneficiados una y otra vez por los jueces, por la AUF y por Conmebol, cuando en Nacional entienden que no es así; por una ayuda económica de US$ 2.000.000 que los albos recibieron de la Confederación Sudamericana de Fútbol, y porque los aurinegros estudian llevar a Nacional ante FIFA por los acuerdos entre Nacional y Cerro para fijar localía fuera dell Tróccoli con los albos y llevar a Peñarol a estadio albiceleste.

En Nacional explicaron que este escenario que plantea Ruglio no es sano para el clima de armonía que debe existir cuando se plantean ser socios en la negociación de los ingresos que tendrán los clubes a partir de enero, con el nuevo contrato por los derechos de TV.

Por esa razón, en la reunión que se realizó este lunes de mañana en el Gran Parque Central y que finalizó después del mediodía, el presidente Vairo planteó su posición respecto al tema y puso a consideración dejar de trabajar en conjunto con Peñarol en el tema derechos TV.

EN VIVO Cerro 0-0 Nacional: el tricolor perdió una nueva chance para ganar la Tabla Anual y volvió a irse silbado por su hinchada

NACIONAL Jadson Viera tras debutar como DT de Nacional en el empate ante Cerro: "faltó claridad" y la importancia de mantener la "diferencia" en la Tabla Anual

Puesto a consideración la propuesta de Vairo fue apoyada en forma unánime.

Inmediatamente el presidente de Nacional le hizo saber sobre la situación al de Peñarol, y Ruglio se expresó públicamente sobre el tema.

¿Qué dijo Ruglio sobre la decisión de Nacional?

Ruglio publicó en un estado de Whatsapp, la forma que elige habitualmente para comunicarse, que recibió un llamado del presidente de Nacional, Rque de alguna manera lo sorprendió.

"Me comunicó el presidente Ricardo Vairo que el CNdF (Club Nacional de Football) no seguirá trabajando junto a Peñarol en la pelea por el % de reparto de ingresos de la TV", comenzó escribiendo Ruglio.

Y continuó: "El motivo al parecer es que Peñarol reclamó por las ayudas económicas que reciben desde AUF y Conmebol, los árbitros y el arreglo con Cerro donde involucraban a Peñarol".

"Entonces pasó a contestar el mensaje recibido;

1 - Mis respetos siempre a las decisiones de otros clubes.

2 - Mi respeto al presidente Vairo que una vez más demuestra ser un caballero.

3 - Es raro que por quejarnos de cosas injustas se molesten así".

Aquí se puede ver el posteo de Ruglio:

20251103 El posteo de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, sobre el llamado de Ricardo Vairo, titular de Nacional El posteo de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, sobre el llamado de Ricardo Vairo, titular de Nacional

De los buenos vínculos entre Nacional y Peñarol a romper la alianza

El pasado jueves se reunieron los representantes de Nacional y de Peñarol para avanzar con una posición conjunta en la negociación de los derechos de TV y la defensa del 42% que los clubes reciben en el contrato vigente.

Participan por Nacional el presidente Vairo, el vicepresidente Flavio Perchman y el delegado Enrique Campos. Por Peñarol, el vicepresidente Eduardo Zaidensztat, el secretario general Rodolfo Catino y el dirigente Edgardo Novick.

"Hay muchas cosas para hacer en conjunto fuera del tema deportivo, estamos convencidos los dos, por eso fue la reunión de hoy. Tenemos que demostrar que en muchas cosas Peñarol y Nacional van a ir juntos, en bloque, de confianza y de hablar, organizar y ver todos los cambios para los dos y para el fútbol entero", dijo Novick a la salida de la reunión.

Y Vairo apuntó: "Hemos decidido ir por un objetivo común y con una estrategia de diálogo de las partes que es lo que vamos a hacer entablando reuniones con todos los actores de este tema. Escucharemos argumentos, daremos los nuestros y buscaremos una solución que le sirva al fútbol uruguayo".

Este lunes, se terminó la alianza de Nacional con Peñarol.

Asumió Amaro Carlos Nadal como dirigentes de Nacional

El exfutbolista de Nacional, Amaro Carlos Nadal, asumió este lunes como dirigente de Nacional en el lugar que dejó vacante Eduardo Ache, quien fue designado como nuevo integrante del Comité Ejecutivo de la AUF en representación de Nacional.

Para asumir en el gobierno del fútbol, Ache se alejó de su función en el club, al que ingresó tras las elecciones de diciembre pasado y se desempeñaba como vocal.

Dejó su lugar a su primer suplente, Nadal, quien fue futbolista de los tricolores entre 1977-1979 y 1989-1990, jugó 19 partidos y convirtió un gol, de acuerdo a la información oficial de los tricolores.

Nadal fue director de Deportes de la Intendencia de Soriano y por primera vez se desempeña como dirigente de Nacional.