Jadson Viera tras debutar como DT de Nacional en el empate ante Cerro: "faltó claridad" y la importancia de mantener la "diferencia" en la Tabla Anual

El entrenador de Nacional, Jadson Viera , reconoció que a su equipo le faltó "claridad" en el empate 0-0 ante Cerro de este sábado, en su debut como DT tricolor, aunque valoró que el tricolor mantiene la "diferencia" en el primer puesto de la Tabla Anual, que no pudo cerrar al no ganar hoy.

En una rueda de prensa realizada tras el encuentro, Viera admitió que el resultado "no era el que esperaba para estos primeros tres días de trabajo" . Aunque valoró que el equipo generó situaciones de gol , "algunas más claras, otras de empuje", y controló el juego , también soslayó que al equipo le "faltó un poco de claridad en algunos movimientos".

"Felicito al plantel, con pocos días de entrenamiento la idea se vio por momentos. Sumamos un punto, no es lo que queríamos pero dependemos de nosotros. Transmitir tranquilidad, el momento hay que pasarlo pero dependemos de nosotros", dijo luego el técnico tricolor, que valoró la "diferencia" de seis puntos que mantiene Nacional sobre Peñarol en la Tabla Anual, a una fecha del final del Torneo Clausura.

El entrenador afirmó que al final del encuentro intentó "poner gente grande" para buscar el gol con centros , y dijo que la solución al momento actual es "seguir trabajando".

A Viera también le preguntaron sobre el malestar de la hinchada tricolor, que este sábado volvió a silbar a sus jugadores al final del encuentro. Respondió que "la gente hoy apoyó", y que Nacional es "un equipo que va a demandar siempre". Poco después, le pidió a los hinchas que estén "tranquilos" porque los jugadores "están dando lo mejor".

Consultado sobre la situación sanitaria de Nicolás "Diente" López, Viera dijo que "está bien", aún recuperándose de su lesión de tobillo. La intención de Nacional, según el DT, es que "se ponga bien" para la definición del campeonato. Con respecto a Emiliano Ancheta, que no formó parte de la convocatoria de este sábado, explicó que el lunes ya estará a la orden.