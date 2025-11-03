Mano Menezes, técnico de Gremio, habló sobre los dichos de Kike Olivera de querer jugar en Nacional, y dijo que ya pidió tres veces disculpas

El delantero uruguayo de Gremio, Kike Olivera , jugó algunos minutos en la derrota de este domingo contra Corinthians por 2-0 por una nueva fecha del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, ingresando desde el banco de suplentes. Por su parte, su técnico, Mano Menezes, habló de sus últimos dichos de querer jugar en Nacional.

El futbolista de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa ingresó a falta de 16 minutos para el final cuando perdían 1-0 como visitantes, y no pudo cambiar la historia del encuentro.

Los hinchas de Gremio en las redes y parte de la directiva del club de Porto Alegre, se muestran molestos en los últimos días con Kike Olivera, debido a sus recurrentes entrevistas con medios uruguayos en las que pide poder jugar cuanto antes en Nacional.

PEÑAROL El mensaje de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, a Nacional y a Ricardo Vairo, tras el llamado del titular tricolor

PEÑAROL "Qué lindo verte siempre en lo más alto; ¡Peñarol nomá!": el mensaje de un exjugador aurinegro y de Nacional por el título del Torneo Clausura

El título de la nota de Zero Hora es "Nacional prepara una propuesta oficial para enviar a Gremio por el atacante".

Como informó Referí el pasado jueves, Kike Olivera conversa con Flavio Perchman, el vicepresidente de Nacional, para intentar jugar en el club.

Lo que dijo el técnico de Gremio, Mano Menezes de Kike Olivera

Mano Menezes, un técnico con 25 años de trayectoria y que dirigió a varios clubes en Brasil, en la actualidad es el entrenador de Gremio.

El DT del tricolor gaúcho fue consultado acerca de la situación de Kike Olivera y de sus dichos reiterados de querer jugar en Nacional cuanto antes.

"No analizo declaraciones de jugadores por la prensa. Hablamos con los jugadores todos los días. La conversación de Kike es para el año que viene. Estamos pensando en el ahora", comenzó diciendo Menezes en la conferencia de prensa posterior a la derrota contra Corinthians.

Y añadió: "Lo que él ha estado haciendo en el día a día en los entrenamientos es serio, es correcto. Él (Kike) ya pidió disculpas por tercera vez. Tiene un buen corazón, es un buen chico. En este momento tenemos que unir fuerzas y hacer las cosas bien hechas. Cuidamos de Gremio con todo el cariño y todo el amor del mundo".