Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol: "El poder de la AUF y de Nacional para el resto es una dictadura perfecta"

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio, habló en la mañana de este lunes sobre la llamada que recibió de parte de su par de Nacional, Ricardo Vairo, quien le comunicó que su club decidió en la reunión de la comisión directiva de este mismo día, que no continuará trabajando con los mirasoles en la puja por el porcentaje que recibirán del nuevo contrato de la televisión que se firmará en un futuro cercano.

Ignacio Ruglio sostuvo que se vio sorprendido por la llamada de Ricardo Vairo, y explicó por qué Peñarol se ha quejado en los últimos días de diferentes temas.

FÚTBOL Escándalo: la FIFA confirmó la suspensión de un año por falsificación de documentos para los tres argentinos sancionados, uno de ellos, enfrentó con Vélez a Peñarol en Copa Libertadores

"Me sorprendió la llamada de Ricardo que es un caballero. No es una llamada a la persona Ruglio, sino a las medidas institucionales. Respeto la decisión de Nacional, aunque no la comparto", comenzó diciendo el titular mirasol.

Y añadió: "Es como se lo comenté, si reciben dinero permanentemente (que ni siquiera han obtenido) desde el exterior (los US$ 2 millones que le adelantó Conmebol a los tricolores) y eso hace que tengas condiciones económicas diferentes al resto, y se involucran en acuerdos entre clubes que meten a Peñarol y los árbitros los favorecen fin de semana tras fin de semana, y Peñarol ni siquiera se puede quejar, parecería extraño. Ya sería como que el poder de la AUF y de Nacional para el resto es una dictadura. (...) No podemos ni siquiera quejarnos. Pasa a ser como la dictadura perfecta, es decir, manejan todo, designan todo, ellos y los centros de poder acomodan todo y aparte de eso, 'no hables', 'no te quejes'".

Ignacio Ruglio, Eduardo Zaidensztat Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Según Ruglio, "no hay equipo en América que le inyecten el dinero que le inyectan a Nacional y no nos podemos siquiera quejar. Lo sé porque he hablado con presidentes de clubes de otros países".

A su vez, admitió que "hay una investigación de oficio de Conmebol que está bien claro que no fue impulsada por Peñarol (respecto a la posible influencia para que Cerro no le fijara el Estadio Centenario a los carboneros, tras un acuerdo económico con Nacional). Al parecer, no nos podríamos quejar de nada y deberíamos dejar que todas estas cosas que son alevosas, graves y demás, que jueguen con Cerro un partido fundamental y que termine Cerro con 10 y con 11 Nacional, cuando tendría que ser al revés, no nos podemos quejar".

-ine0468-jpg..webp Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol Inés Guimaraens

"Tampoco nos podemos quejar que ayer (este domingo ante Defensor Sporting) inventaron un penal imposible de cobrar, con un teatro gigantesco de un jugador -que todos pensamos que le iba a sacar amarilla-, si le pega, que creo que ni le pega, lo rozó, la imagen parece que le hubiera partido un tobillo y pensamos que venía la amarilla, pero cobraron penal. Al parecer, no podemos quejarnos de nada y hay que dejar que todo siga así y callarse la boca", añadió.

Ruglio sostuvo además: "Conmebol no nos respondió por qué le dio ese dinero a Nacional. El Estado del fútbol que son la AUF y Conmebol, están influyendo directamente en la competencia, porque esto es por plata. Y los que administramos nuestros clubes con los dineros que ingresan, quedamos en desventaja. Peñarol ya pidió ese adelanto, que es sin intereses, y nos dijeron que no. (Ignacio) Alonso (presidente de la AUF) me dijo que fue él quien lo tramitó a pedido de Nacional".